Avanza evacuación de zona aledaña al edificio Babilonia en Itagüí

La Alcaldía de Itagüí estimó que en una semana tendrá definida la metodología para demoler el edificio Babilonia, una construcción con fallas estructurales ubicada en el Barrio Las Mercedes, al sur del Valle de Aburrá. En la mañana de este lunes, 45 familias ya habían evacuado la zona.

“Tenemos algunas familias albergadas en un hotel, a otras se les están dando subsidios de arrendamiento. Reiteramos que esta es una situación de riesgo que demanda la responsabilidad de todos. Quienes aún no hayan atendido la orden de desalojo les pedimos que lo hagan”, dijo Oscar Darío Muñoz, alcalde encargado de Itagüí.



El edificio Babilonia está ubicado en la diagonal 41, entre las calles 50A y 49. Ambas vías son las dos principales arterias de Itagüí, por donde transitan miles de vehículos por día y las más importantes rutas de buses del municipio.



Aunque desde el pasado viernes 12 abril la zona fue acordonada con vallas y cintas de peligro, las autoridades del municipio decidieron no cortar el flujo vehicular, aduciendo que el riesgo no lo amerita. En las aceras aledañas fueron instaladas vallas que prohíben el paso de peatones.



“De acuerdo al radio que calcularon los expertos, no tenemos ningún riesgo en caso de que colapse el edificio. En caso de una emergencia, la secretaría de movilidad ya estableció el plan de manejo de tránsito para reaccionar inmediatamente”, dijo el secretario Muñoz.



Según informó la Alcaldía, los informes de topografía indican que la edificación tiene una inclinación cercana a los 11 centímetros, lo que aumenta el riesgo de un colapso hacia el suroccidente. En menos de un mes se espera que la edificación pueda demolerse, para terminar con el riesgo.



Cabe recordar que el Edificio Babilonia fue evacuado desde junio del año pasado, luego de que un concepto técnico preliminar determinara que la estructura, levantada con materiales de mala calidad, no era estable y ponían en riesgo la vida de los residentes.



Aunque la empresa constructora realizaba trabajos de reforzamiento, las autoridades ordenaron evacuar el edificio y hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica.



"El edifico está mostrando un colapso inminente por la pérdida de capacidad de las columnas y lo soporta con un resumen de la secuencia de los acontecimientos técnicos que permiten ver el deterioro así mismo donde está la recomendación de demolición del edificio", expresó en un informe un ingeniero estructural a cargo de evaluar el edificio.



En este contexto, el pasado viernes 12 abril la Alcaldía de Itagüí decretó la calamidad pública para atender la emergencia.



Los propietarios del edificio denunciaron que la empresa constructora no ha asumido su responsabilidad en la emergencia. "Necesitamos explicaciones. El constructor no ha puesto la cara y está en un silencio absoluto", dijo Ángela Ramírez, administradora del edificio.



La Alcaldía de Itagüí informó que en el edificio fueron instalados dos sensores sísmicos del SIATA, para monitorear en tiempo real la condición de la estructura.



