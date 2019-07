Avanza audiencia en contra del baterista de Tres de Corazón

El baterista de Tres de Corazón, Andrés Felipe Muñoz Lara, se presentó a una audiencia en su contra en el despacho del Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín este martes 9 de julio. Al músico se le acusa de haber inducido a su expareja a un aborto involuntario. El artista se declaró como inocente en el juicio oral y solicitó prudencia con la investigación adelantada sobre el caso.

“Me acusan de causar un aborto sin consentimiento a una persona. Yo creo en las instituciones y creo que la justicia tendrá que determinar esas acusaciones, yo soy una persona con valores y lo he demostrado a lo largo de mi vida. Desconozco los motivos por los cuales se me señale de esto, soy respetuoso de las instituciones, espero que la justicia me ayude a demostrar mi inocencia”, expresó Muñoz Lara.



El músico fue acusado en mayo por su expareja, Milena Uribe, y se instaló una audiencia preliminar en el Juzgado 25 Municipal de control de Garantías. Sin embargo, Muñoz aseguró que no fue notificado de la audiencia y se encontraba fuera del país por lo que no pudo asistir al primer juicio. El artista pidió que no se involucrara a la agrupación musical Tres de Corazón, y a la organización barrista a la que pertenece, con su juicio oral.

De acuerdo con la abogada de la víctima Paula Zuluaga, Muñoz habría cometido el delito de aborto sin consentimiento. “Él tenía la opción de allanarse, es decir, si sí había cometido ese hecho punible. El señor no se allanó entonces continúan las demás etapas del juicio oral. Tenemos que esperar que el señor fiscal solicite una próxima audiencia”, dijo.



Según Paola Andrea Duque García, abogada de la organización Vamos Mujer, el suceso se presentó cuando la expareja del baterista le comentó que había quedado en embarazo. Él le habría solicitado que abortara, pero ella se negó a hacerlo y “Muñoz, presuntamente, introdujo dentro de una bebida que le dio algunas pastillas para causar el aborto”.



MEDELLÍN