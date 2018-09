Parques del Río Medellín: verde por un lado y gris por el otro

Calma, quietud y tranquilidad en un lado del río Medellín. En el otro, por el contrario, predominan el ruido, el polvo y el afán.



Así es el contraste de uno de los proyectos más ambiciosos de Medellín: Parques del Río, que unirá peatonalmente el occidente y el oriente de la ciudad desde su afluente más importante.

Mientras el tramo 1A –entregado a finales de agosto del 2016– ya está para el disfrute de la ciudadanía, con más de 42.000 nuevos metros cuadrados de espacio público para los peatones y 392 metros de vía soterrada para los conductores, al otro lado, en el 1B, las obras llegan a la mitad del camino.Algunos dicen que hay retrasos, pero para la alcaldía de Medellín están acordes al cronograma estipulado.

Etapa 1A: Ha llegado la gente, pero no la oferta comercial

Juan Pablo López, director ejecutivo de la corporación Amigos de Parques del Río Medellín, aseguró que si bien la asistencia es masiva (especialmente los fines de semana), aún hay retos importantes para esta administración.



Uno de los principales es poner a operar los pabellones comerciales, pues luego de dos años no hay comercio. También opinó que los vecinos piden más presencia institucional.



“Sería una muy buena estrategia para incentivar la visita constante de la ciudadanía, pero garantizando que encuentren algo que hacer allá. Nosotros como corporación hemos hecho algunos eventos esporádicos, otros los ha hecho la alcaldía en sus diferentes programas y alguno otro que hace un colectivo de artistas llamado ‘Conquistarte’, incluso la gente ha hecho eventos por su propia cuenta como clases de yoga o rumba, pero no hay una agenda planificada, estructurada y con objetivos acorde a la importancia del proyecto”, opinó.

Se trata del premio Future Project Awards 2018, otorgado por la revista inglesa The Architectural Review. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Él, que labora en el sector, ha evidenciado cómo poco a poco la gente sigue llegando pues cada vez valoran más los espacios tranquilos y aislados del tráfico y lo pesado de la ciudad.



“Hemos visto que volvieron las cometas, las personas llevan allí a pasear a sus mascotas y en semana es un lugar para almorzar y salir un poco de la rutina. El mobiliario sigue impecable por el cuidado de la misma gente. Pero el comercio es vital”, explicó.



Una de las molestias de la comunidad es sobre el edificio denominado MAC (Módulo de Atención a la Ciudadanía) que se supone tendría permanente presencia policial, o que sirviera como oficina de las JAC, pero que se encuentra vacío.



"¿Por qué no se ha puesto al servicio ese módulo si lleva más de dos años de ser construido? Se puede utilizar para muchas cosas pero no se ha hecho nada, eso podría ser, incluso, un detrimento patrimonial", pregunta López

La respuesta que dijo que recibió por parte de la Alcaldía fue que ese espacio no cumple con las condiciones de un CAI. "Pero es que esa nunca fue su finalidad. Y hay otros líos administrativos pero que se solucionan con voluntad política".

EL TIEMPO se intentó comunicar con la secretaría de Cultura y la subsecretaría de Espacio Público, pero al cierre de esta edición no respondieron la petición.

Etapa 1B: Trabajos están en el ‘corazón de la obra’: el soterrado

Las obras en el sector 1B están enfocadas en el soterrado, que según la Alcaldía estaría listo entre enero y febrero del próximo año. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura de Medellín, anunció que la obra en general se acerca al 50 por ciento tras culminar la etapa de traslado de redes de servicios públicos, lo que dio vía libre para seguir con la construcción del soterrado de este tramo, en el lado oriental.



“Casi el 100 por ciento de las pantallas oriental y occidental están listas, que son las estructuras que soportan el soterrado, que es donde ahora se fortalece el frente de trabajo, que finalmente es el alma del proyecto”, expresó la servidora.



El deprimido tendrá 480 metros lineales de longitud, siendo más extenso que el del 1A y tendrá seis carriles vehiculares, uno de incorporación hacia el oriente de la ciudad por la calle San Juan y una franja de reserva para el futuro proyecto del tren de cercanías. Este punto de la obra, indicó la secretaria, es de alta complejidad en la obra pues paralelo al soterrado también se avanza en la construcción de la losa superior. Allí trabajan aproximadamente más de 1.600 personas.

“En estos momentos se está alcanzando un pico de trabajo bastante alto, como era de esperarse, según el cronograma y más o menos sostendremos este pico constructivo hasta finalizar el 2018”, dijo Palacio.



Allí se enfocarán los trabajos en lo que resta del año y, según la dependencia, entre enero y febrero del próximo año ya esté completamente construido y listo este deprimido para darle paso a los trabajos de urbanismo.En total, este tramo tendrá un costo aproximado de 261.000 millones de pesos tras un ajuste presupuestal de 100.000 millones debido a la falta de componentes electromecánico, de urbanismos y actividades necesarias para el correcto funcionamiento del soterrado.

Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y quien en su administración (2011-2015) dejó firmada la construcción de esta obra, opinó que espera que la actual administración reverse la decisión de no construir la fuente de agua, como estaba diseñado originalmente.



“El agua allí es fundamental por los beneficios sociales y ambientales que tiene”, expresó.



Para él, lo mejor que pudo haber hecho fue dejar firmada (a pocos días de acabar la alcaldía) las obras del sector 1B, de lo contrario, aseguró que no se hubieran sacado adelante.



"Este proyecto tiene tanta fuerza propia que las dificultades se irán solucionando, con toda seguridad", culminó el exmandatario.

¿Debe continuar Parques del Río?

De todo ir como está estipulado, el próximo año la capital de Antioquia habrá finalizado solo una parte de un proyecto integral que incluye transformación urbana, espacio público y movilidad, pero que no tiene segura su continuidad.



El exalcalde Gaviria expresó que una vez ambas fases estén culminadas, no hay duda de que la ciudadanía exigirá la continuidad de todo el proyecto.“Hay una razón por la que lo llamamos Parques del Río, porque se planteó como una pluralidad de parques y no solo uno. Veo con muchísima satisfacción que las críticas e inquietudes que muchos tenían en mi gobierno ya cambiaron por credibilidad y apropiación”, expresó.

EPM (33%), ISA (33%), Metro (9%) y Alcaldía de Medellín (25%) conforman la Sociedad Parques del Río, creada en 2015. Foto: Archivo EL TIEMPO

De igual forma, para él, la obra ya ha mostrado beneficios para la ciudad, tanto en movilidad como en espacio público integral. “Y sé que cuando se complete el sector 1B estos beneficios serán mayores porque ambas partes tienen una sinergia muy grande ya que tendrán los dos primeros puentes peatonales en 17 kilómetros del río. Y estas conexiones peatonales se conectarán con todos los centros administrativos (Alpujarra, Plaza de Libertad, Plaza Mayor, edificio EPM)”, indicó Gaviria.



Para él la etapa uno impulsará las restantes siete que componen todo el proyecto.



"Hay dos o tres puntos en las que tendría sentido hacerlo, sin que sea algo obligado. El primero sería continuar el tramo hacia el sur para empalmar con el cerro Nutibara y se convertiría en el 'gran parque central de Medellín'”.



El segundo sector planteado, es seguir la etapa 1 pero hacia el Norte, pues allí se podrían mostrar las ventajas de la obra en zonas más deprimidas, olvidadas e inequitativas de la ciudad.



El último sector estaría más hacia el sur, paralelo a Ciudad del Río. “En ese lugar hay un corredor verde natural muy grande e importante para la ciudad. Cualquiera de los tres tiene sentido", puntualizó Gaviria.



