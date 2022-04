En cabeza del gobernador Aníbal Gaviria, la Gobernación de Antioquia estuvo esta mañana en la zona donde se presentó el desbordamiento de la quebrada La Mina, que arrasó el primer nivel del campamento de la mina El Porvenir, en Abriaquí, en la noche del miércoles 6 de abril.



El saldo, hasta el momento, informó el mandatario departamental, es de 12 personas fallecidas y dos desaparecidas.

"Se está haciendo por parte del Dagran, en compañía con los bomberos y el personal de la mina, el trabajo para definir ese número de desaparecidos, pero, simultáneamente están avanzando los equipos de búsqueda y rescate”, contó el gobernador.



Sobre los nueve heridos, indicó que estos fueron trasladados a los municipios de Santa Fe de Antioquia, Frontino y Medellín.



Agregó Gaviria que un equipo del Dagran permanecerá en la zona para liderar y coordinar las labores con los equipos de bomberos que han venido de los municipios de Frontino, Buriticá y Cañasgordas.



Se presentó avenida torrencial sobre la quebrada La Mina a la altura de la vereda La Antigua Foto: Cortesía

Finalmente, el gobernador envió un mensaje de solidaridad a las familias de las personas que han fallecido, quienes son en su mayoría de Frontino, pero también hay algunos de Abriaquí, Carolina del Príncipe y del departamento del Huila.



Nelson David Carvajal, personero de Frontino, contó que este municipio es de vocación minera y eso explica por qué la mayoría de víctimas son de este municipio.



"En estos momentos no hay reporte oficial de las víctimas, pero informalmente algunas personas han identificado a varias y han publicado algunas fotografías que de hecho corresponden a esas personas. Al menos, por ahora, ocho son de Frontino, pero pudieran ser más. Habría que esperar un reporte oficial para no incurrir en errores", manifestó el Personero.



Contó el funcionario que en la zona en la que ocurrió la tragedia no había propiamente viviendas, pero sí unas cabañas en las que permanecían los mineros mientras trabajaban.



"Desde el municipio estamos haciendo con una recolecta para atender la logística de la búsqueda de las personas. Después de que se tenga el reporte final de víctimas, que debe tener la empresa minera, pasaremos a una etapa de asesoramiento en lo que puedan necesitar las familias", puntualizó el Personero.



