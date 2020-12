Autoridades harán controles en 90 puntos críticos en valle de Aburrá

Las autoridades de Medellín y Antioquia ya tienen todo el plan para el toque de queda continuo que se aplicará en el valle de Aburrá desde las 8:00 de la noche de este 31 de diciembre y que se extenderá hasta el domingo 3 de enero.



Para el caso de los 10 municipios del valle de Aburrá serán 2.500 hombres los que están dispuestos para el Plan Navidad, que se distribuirán como un refuerzo a los cuadrantes (180 policías).



Además habrá 10 puestos de control en todo el corredor vial de la Regional, Autopista Norte y Sur y dentro de los mismos barrios, en los que definieron 90 puntos críticos, que se identificaron por se propensos a aglomeraciones.

"Tenemos el propósito de desincentivar estas fiestas, de aglomeraciones, que no nos cierren vías, que no coloquen carpas y ese es el llamado a la comunidad, que nos autoregulemos, que esas actividades que quieren desarrollar en casa, lo hagan con tranquilidad, que no tengamos violencia intrafamiliar, que no sea un espacio para generar afectaciones a la propia familia", manifestó el coronel José Galindo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana encargado Policía Metropolitana del valle de Aburrá.



Y es que, de acuerdo con la Policía Metropolitana, para Navidad, cuando también hubo toque de queda continuo, se impusieron 263 comparendos en todo el valle de Aburrá, de los cuales, 154 se realizaron en Medellín. En lo referente a la medida de pico y cédula, que sigue vigente, se impusieron 330 comparendos, de los cuales 191 han sido en Medellín.



Por lo pronto, la Policía fue enfática en que primero dialogará con la comunidad y que la medida correctiva sea la última opción.



