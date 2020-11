Autoridades descartaron más víctimas de la tragedia en Valdivia

Luego de un día de labores de búsqueda y rescate, y de remoción del material que cayó sobre dos establecimientos comerciales en la vereda Cachirime, en el corregimiento de Puerto Valdivia, Valdivia, entidades operativas descartaron más víctimas fatales y heridos.

Sobre las 12:20 de la noche, un derrumbe sorprendió a quienes departían en una cantina del sector.



En un primer momento, se estimaba que allí estaba unas 20 personas, pero el balance final fue de siete fallecidos y 12 heridos, nueve de ellos fueron trasladados a centros asistenciales y tres más atendidos en el lugar de los hechos. 11 de ellos fueron dados de alta y uno remitido al hospital de Yarumal.



Las víctimas fatales son Lina Hernández de 26 años, Deisy Velásquez de 18, Adíela Vásquez de 36; dos menores Michel Acevedo de 14 años y Yesenia Velásquez de 16, así como dos hombres de quienes se desconoce la edad Jorge Cardona, William Villegas.



"A las 6 de la tarde terminaron las operaciones con maquinaria y personal de Invías, acompañados por el personal técnico del Dagran y del Cuerpo de Bomberos del municipio de Valdivia. Terminan las labores de remoción de material, producto del deslizamiento que se presentó en el sector", confirmó Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Dagran.



Este evento también generó obstrucción en la vía Medellín- Caucasia, pero tras unas horas se removió el material y se habilitó a un carril.



De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), en lo que va de la segunda temporada de lluvias se reportan 17 fallecidos, siete en Valdivia y una en Yarumal por movimiento en masa, cinco en Dabeiba y una en Betulia por avenida torrencial, y dos en Mutatá y una en Chigorodó por creciente súbita.

Recomendaciones por temporada de lluvias

Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Dagran, indicó algunas recomendaciones de cara a la temporada de lluvias, que calificó como atípica y señaló que todo el departamento está en alerta.



"Meses que generalmente son de pocas lluvias, como agosto, julio, presentamos una cantidad de precipitaciones importantes, lo cual con la temporada de lluvias que comenzó en septiembre, ya veníamos con un terreno saturado, con una cantidad de agua, lo cual genera unos procesos de inestabilidad en las zonbas de alta pendiente sobre todo y esto desencadena en movimientos en masa o deslizamientos", detalló Gómez.



Las recomendaciones son:

-Si llueve durante paseos a ríos o quebradas y observa algún cambio en el cauce o sonidos fuertes, lo mejor es que se aleje ya que se puede presentar una creciente súbita por incremento de las lluvias.



-Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.



-Durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos.



-Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presenten tormentas eléctricas.



-Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano.



-No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.



-No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.



