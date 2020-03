Autódromo de Bello continuará pese a las críticas

A pesar de las críticas y dudas que pusieron bajo la lupa de los organismos de control al autódromo de Bello, el nuevo gobierno departamental culminará los trabajos de ese megaproyecto. Si todo marcha según lo previsto, el próximo 30 de abril la obra deberá ser entregada, tal como quedó establecido en el contrato de obra que se firmó el año pasado.



“A mí no me corresponde decir si me gusta o no el Central Park, si estoy de acuerdo o no. Habrá que revisar si hay algunas cosas que se puedan optimizar, de acuerdo con la necesidad real del proceso. Pero este es un proyecto que ya se hizo y hay que seguir”, señaló Sergio Roldán Gutiérrez, el abogado especialista en planeación urbana que desde el pasado primero de enero se posesionó como el nuevo gerente de Indeportes Antioquia.

Según información suministrada por el equipo técnico de infraestructura de esa entidad, en respuesta a un cuestionario remitido por EL TIEMPO, para el pasado 5 de febrero el proyecto en general presentaba un avance del 60,34 por ciento. Para esa misma fecha, de los 141.988 millones de pesos asignados a los dos contratos que rigen los trabajos, el 49,97 por ciento ya había sido desembolsado al constructor y estaba siendo ejecutado.



Aunque durante el proceso de empalme el equipo del gobernador Aníbal Gaviria había anticipado que el Central Park era uno de los temas sensibles, durante los primeros meses de gobierno todo parece indicar que el proyecto no tendrá ninguna modificación sustancial. O, al menos, así se infiere de la más reciente información sobre su impacto ambiental, en la que Indeportes Antioquia reiteró que la entrada en operación del espacio no generará problemas ambientales.



(Lea también: Los reparos ambientales que rodean al Central Park en Medellín)



Frente al tema del ruido, el más sensible para los habitantes de la zona, el instituto reveló las proyecciones consignadas en los estudios y diseños, en las que se detallan los principales receptores que circundan el área y los escenarios futuros de ruido.

El autódromo contaría con una pista de 2.610 metros de longitud, con un promedio de 12 metros de ancho. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia.

En esas previsiones, Indeportes sostiene que según establece el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el municipio de Bello y la norma nacional que regula los límites de ruido (Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Medio Ambiente), el límite para la zona que rodea al autódromo es de 80 decibelios (dB) en el día y 70 dB en la noche.



Con esa mirada, el Instituto calcula que los máximos niveles aparecerían en las carreras de carros, en las que el rango de ruido oscilaría entre un promedio anual de 59 dB diurnos en el receptor más alejado de la pista, hasta los 79,4 dB en el conjunto residencial más cercano. En cuanto a las carreras de motos, los diseños anticipan un ruido entre los 39 dB y 59,1 dB, y en las competencias de karts valores entre los 44,4 dB y los 66,8 dB.



Bajo esta interpretación, la preocupación formulada por la Contraloría de Bello en un informe de Auditoría Especial publicado el pasado 10 de octubre de 2019, no tendría fundamento. Ya que mientras el organismo de control calculaba que el escenario podría generar picos de hasta 140 decibelios, el máximo valor calculado por el equipo técnico que lo diseñó es un poco más de la mitad de esa estimación.



Sin embargo, el equipo técnico no garantizó que esa previsión, ubicada a escasas fracciones del límite legal, sea exacta. Esto debido que “el comportamiento de las ondas y los niveles generados en las competiciones reales” podrían ser diferentes, razón por la cual se prometió realizar un estudio cuando el autódromo comience a funcionar, para determinar si es necesario idear alguna forma de mitigar el ruido.

Indeportes no tiene escenarios deportivos y mucho menos va a tener el Central Park FACEBOOK

TWITTER

Un aspecto que todavía no está claro es qué empresa o entidad operaría el Antioquia Central Park después de su entrega. Una inquietud que también fue formulada por la Contraloría de Bello en su Auditoría Especial.



“Indeportes no tiene escenarios deportivos y mucho menos va a tener el Central Park. Eso probablemente hará parte un centro de eventos que el gobierno departamental está evaluando crear”, precisó Roldán Gutiérrez, haciendo referencia a la actual reforma administrativa que está a la espera de ser aprobada por la Asamblea Departamental.



Hasta el pasado 5 de febrero, los componentes más avanzados de las obras eran las fases I y II, que comprenden los movimientos de tierra, redes, cerramientos y la pista de carreras. Las tribunas norte y sur tenían porcentajes de avance de 55 y 53 por ciento respectivamente, mientras la tribuna y el edificio principal era el componente menos desarrollado, con un avance del 23 por ciento.



Si todo marcha según lo previsto, en menos de dos meses el primer autódromo de Antioquia será culminado. Hasta entonces no podrá comprobarse si su entrada en funcionamiento implicará una solución verde para el valle de Aburrá, tal y cómo sostuvo hasta el final el pasado gobierno, o se convertirá en un dolor de cabeza.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

​Para EL TIEMPO

MEDELLÍN