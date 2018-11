Aún no hay solución concreta a la crisis de la EPS Savia Salud

Entre abril y septiembre de este año, el Hospital General de Medellín disminuyó la facturación a la EPS Savia Salud en 14.900 millones de pesos. En el mismo periodo, el Hospital Infantil Concejo de Medellín disminuyó dicha facturación en 1.386 millones de pesos. Ambas instituciones, al igual que Metrosalud, implementaron la iniciativa propuesta por el alcalde Federico Gutiérrez de ajustar las tarifas de prestación de servicios para aliviar un poco la crisis que vive la EPS y que aún no tiene una solución definitiva.

Estas tres instituciones de salud de la red prestadora pública de Medellín han reducido las tarifas a Savia en un 25 por ciento, según informó el mandatario local, quien añadió que ello ha permitido mejorar un poco los indicadores económicos y financieros de la EPS, que está en un proceso de reorganización empresarial liderado por la multinacional Crowe Horwarth Company, que actúa como banca inversora.



De acuerdo con Leopoldo Giraldo, gerente de Metrosalud, la decisión de ajustar las tarifas, proceso coordinado por la secretaría de Salud de Medellín, implicó un trabajo conjunto entre las tres IPS y la EPS, que busca reestructurar una red de prestación que permita optimizar muchos procesos que antes generaban dificultades.



El funcionario añadió que para lograr la reducción de ese 25 por ciento, tuvieron que consolidar procesos más eficientes en términos de atención oportuna y mayor racionalidad en el gasto.

“Pero, adicionalmente, hay una compensación. En la negociación con Savia el impacto de bajar la tarifa es que radicamos la cuenta y nos pagan un porcentaje mucho mayor a lo que nos han pagado históricamente. En régimen contributivo nos pagan 40 o 50 por ciento, pero aquí la propuesta es que a algunos de los prestadores nos pagan el 85 o 90 por ciento de lo radicado, eso ayuda a compensar una situación con la otra”, explicó Giraldo.



Sin embargo, la mejoría de la que habla el alcalde es solo una pequeña solución ante las múltiples dificultades que tiene Savia Salud, entidad que afilia a 1,7 millones de personas en Antioquia, principalmente del régimen subsidiado.



Tras la última asamblea de socios (alcaldía de Medellín, con 36, 65 % de acciones, la gobernación de Antioquia, con 36,65 %, y Comfama, con 26,7 %) , realizada la semana pasada, acordaron mantener reuniones constantes en estos días, con el fin de determinar las mejores opciones para pagar las altas deudas de la EPS, evitar su liquidación y lograr sus sostenibilidad. Entre ellas, una de las que más suena es la capitalización de los acreedores, es decir, clínicas y hospitales con los que Savia tiene cartera.

Al respecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, no es tan optimista. Explicó que en la última asamblea, la banca inversora recordó las opciones de salvamento que se han presentado, pero que son las mismas que se han intentado en los dos últimos años y que no han funcionado.



También se mostró escéptico sobre la capitalización de los acreedores, pues dijo que ya dos veces les han emitido 500.000 acciones, pero ellos no han querido capitalizar. Vale recordar que la deuda de Savia Salud asciende a los 760.000 millones de pesos.



Por ello, el mandatario departamental precisó que sostendrá una reunión en los próximos días con los ministros de Salud y Hacienda, para presentarles de manera oficial su propuesta: que la gobernación aporte 70.000 millones de pesos, el Gobierno Nacional 140.000 y las administraciones municipales 30.000, con el fin de constituir una bolsa para pagar algunas deudas acumuladas entre 2010 y 2017.

De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), con corte a junio de 2018, Savia Salud es la EPS que ocupa el primer lugar en deudas del régimen subsidiado con los hospitales públicos del departamento, para un total de 373.000 millones de pesos.



Solo al Hospital General, que atiende a gran parte de los afiliados de Savia, le debe, con corte a 30 de septiembre, 206.000 millones de pesos. “Hay conciliados, a 31 de agosto, 180.000 millones”, indicaron fuentes del hospital.



Entre tanto, el gobernador aseguró que está vigente la directriz de la Superintendencia de Salud de que diciembre de este año es el plazo límite para tomar alguna decisión. De lo contrario, la EPS entraría en proceso de liquidación.

EL TIEMPO contactó a la Supersalud para confirmar el dato, pero fuentes de la misma indicaron que no harán pronunciamientos al respecto. Asimismo, explicaron que están consolidando los avances de la medida de vigilancia especial en la que tienen a Savia Salud.



