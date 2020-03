Excombatientes en Ituango serán apoyados por caravana para su salida

Este sábado 14 de marzo se llevará a cabo una ‘Caravana Humanitaria’ para apoyar un proceso futuro de salida segura de los excombatientes de Santa Lucía, en Ituango. Los excombatientes de Farc que quieren salir del lugar por falta de garantías de seguridad, aún no tienen asignado un espacio para su reubicación.El pasado 30 de enero, los reincorporados que habitan el Espacio Territorial para la Capacitación y Reincorporación (ETCR) anunciaron que se desplazarán de allí.

Para entonces el Alto Consejero para la Estabilización del Gobierno Nacional, Emilio Archila y el director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper Segrera, habían prometido un traslado seguro, en Antioquia, durante un periodo no mayor a dos meses.



Como muestra de la incertidumbre que han tenido las familias de Ituango, hace dos semanas, 815 personas de seis veredas, salieron de sus viviendas por amenazas de miembros del Clan del Golfo y, aunque ya retornaron, según los excombatientes las garantías de seguridad en el territorio aún no son totales.



Por esto, organizaciones, redes, plataformas, iglesias y universidades prepararon una caravana para ayudar en este proceso de los excombatientes. Nelly Carvajal, presidenta del Instituto Popular de Capacitación, aseguró que esta caravana está encaminada en hacer “un llamado al Gobierno”.



Los delegados saldrán en la madrugada de este sábado 14 de marzo, desde Medellín. Hasta el momento 13 congresistas de la Comisión de Paz, han confirmado su asistencia. Allí realizarán una audiencia extraordinaria con los excombatientes y la comunidad receptora para evaluar el pronto traslado. Analizarán también, las necesidades para hacer efectivo este desplazamiento.

Hasta el momento 13 congresistas de la Comisión de Paz, han confirmado su asistencia. Allí realizarán una audiencia extraordinaria con los excombatientes y la comunidad receptora

Los organizadores invitaron a los ministros nacionales para participar de esta jornada de diálogo que durará dos días.



León Fredy Muñoz, representante a la Cámara que asistirá a la caravana, reiteró que la presencia de los congresistas es importante porque los reincorporados "no tienen garantías para preservan su vida allí y podrían llegar a las ciudades con peores condiciones".



Según líderes de Farc Antioquia, las promesas de este nuevo territorio, no han avanzado mucho. Es probable que se vean obligados a desplazarse a Medellín donde el panorama no les parece muy alentador.



Según la exconcejala de Medellín, Luz María Múnera, “hay una promesa del Gobierno Nacional, pero entre la promesa y el hecho hay mucho trecho”. Además, agregó que actualmente hay más de 500 reincorporados en Medellín y su área metropolitana, sin poder tener un desarrollo digno de su vida, como se había pactado en el Acuerdo.

Hay más de 500 reincorporados en Medellín y su área metropolitana, sin poder tener un desarrollo digno de su vida, como se había pactado en el Acuerdo

Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, contó que desde la implementación del Proceso de Paz, más de 30 excombatientes se han desplazado por amenazas y 12 han sido asesinados en este municipio del norte de Antioquia. Agregó que la situación que se vive allí “es dramática y difícil”.



Cerca de 100 personas van a abandonar ese territorio de manera organizada, conjunta y colectiva. Son 62 reincorporados con sus familias, entre las cuales se encuentran 40 menores de edad.



A pesar de esta decisión, 20 excombatientes más desean quedarse en el territorio en medio de la incertidumbre, pues por arraigo y necesidad optarán por asumir el cuidado de sus cultivos y proyectos productivos.



Aún no es claro dónde y cuándo serán reubicados.



