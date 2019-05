Reclusos de Medellín aún no han sido trasladados a Bellavista

La Personería de Medellín presentará un desacato ante el Tribunal Superior de Medellín por el incumplimiento del fallo que ordenó el traslado de las personas que se encuentran detenidas en inspecciones de Policía y otros centros de reclusión transitoria.



Guillermo Durán, personero de la ciudad, dijo que “el Tribunal tomará la determinación de sancionar o no a las personas o entidades obligadas a cumplir la medida”.

El fallo del tribunal, dado a conocer el pasado 10 de mayo, impuso un plazo de 30 días para trasladar 412 detenidos a Bellavista, 60 días para que 742 más sean llevados a otros centros penitenciarios del departamento, 142 a centros de reclusión del país y solución a 22 casos de internos que ya cuentan con un cupo en una cárcel o tienen orden de detención domiciliaria.



Sin embargo, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) seccional Bello, en representación de la cárcel de Bellavista, se opuso a este fallo aduciendo que el mismo carece de realidad, “toda vez que en su escrito no refiere las condiciones físicas de los pabellones que hoy pese a ostentar órdenes de evacuación, estas no se han cumplido, en riesgo de un suceso que nos lleve a lamentar la pérdida de varias vidas humanas por el colapso advertido dentro de las órdenes”.



El dragoneante Luis Alberto Pinzón, secretario de Derechos Humanos de la UTP, agregó que el fallo que profirió el tribunal no tuvo en cuenta las reales condiciones de habitabilidad en las que se encuentra el establecimiento, entre ellas, que el índice de hacinamiento supera el 160 por ciento. Igualmente la infraestructura de los diferentes pabellones. “No vamos a permitir que la situación se empeore”, dijo.

En este momento, la cárcel Bellavista alberga 3.216 internos, mientras que las instalaciones están habilitadas para recibir 1.115 personas. Incluso, los pabellones 4 y 1 tienen orden de evacuación y demolición por riesgo de colapso. El sobrecupo en la infraestructura provocó su debilitamiento y a su vez, redujo la capacidad del establecimiento.



“No hay donde albergar personas en Bellavista. El hacinamiento está muy fuerte y desbordado en el departamento. Medellín necesita una cárcel municipal para sindicados”, afirmó Jorge Carmona, defensor de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.



No solo las condiciones de los reclusos resultan preocupantes, también los riesgos a los que se pueden ver enfrentados los trabajadores de los centros penitenciarios.

Tanto Pinzón como Carmona llamaron la atención sobre este aspecto.



Por su parte, la Personería de Medellín insistió en que es necesario el cumplimiento del fallo para mitigar el hacinamiento. Además, contradiciendo a los dirigentes sindicales, aseguró que Bellavista está en la capacidad de recibir los más de 400 reclusos que provienen de estaciones de policía y centros de reclusión de Medellín.



