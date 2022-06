En Medellín hay alerta por el aumento de líderes y lideresas sociales amenazadas, en 2021 fueron 48 mientras que en 2020 se reportaron 29, lo que significó un crecimiento del 65,5%.



Así lo informó la Personería al revelar que las comunas y corregimientos con el mayor número de casos denunciados en el año 2021 fueron el Corregimiento de San Cristóbal con 8 casos; Comuna 10 (La Candelaria) y 13 (San Javier) con 7 casos cada una; y la comuna 5 (Castilla) y 8 (Villa Hermosa) con 5 casos, respectivamente.



(Le puede interesar: Video: trabajador cayó de un techo en un centro comercial de Medellín)

De acuerdo con el personero, William Yeffer Vivas, estas amenazas han llegado cuando los líderes no acceden a las solicitudes o intereses de las bandas criminales de los barrios en los que viven.



“Son finalmente amenazados, son desplazados, a veces a través de los miembros de estas bandas criminales pretenden que los líderes y las lideras sociales no denuncien las situaciones que se presentan en la ciudad y les dan tiempo perentorio para irse de la ciudad para no atentar contra su vida”, dijo Vivas.



(También puede leer: Sigue la zozobra por muertes de población LGBTI en Medellín)



Concretamente, los motivos de estas amenazas y desplazamientos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos a nivel intraurbano en Medellín son denuncias debido a presencia de grupos armados los cuales representaron el 33,3% en el total de casos; y grupos delictivos organizados con presencia en los barrios o sectores en los que ocurrió el hecho con el 20,8%; y los grupos armados no identificados con una participación del 14,6%.



De otro lado, la delincuencia común representó el 8,3% de los casos o denuncias; seguido por otros actores que representan el 4,2%, respectivamente, finalmente, los grupos no identificados representan el 10,4% en el total de amenazas y/o desplazamientos contra esta población en el territorio.



“Para nosotros es mucha preocupación, le hemos hecho una serie de recomendaciones a la Alcaldía para que realice unas acciones para evitar esto, igualmente a los organismos de seguridad”, explicó Vivas.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Crimen de fiscal Pecci: por amenazas a jueces, audiencias serán reservadas



-El policía que se lanzó al abismo para atrapar a secuestrador no aparece



-Tragedia en Cartagena: en plena media maratón murió un atleta