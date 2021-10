Polémica por filtración de audio del nuevo gerente de Telemedellín

Se siguen conociendo detalles de la llegada de Deninson Mendoza a la gerencia de Telemedellín, que ha estado en medio de polémica por el despido del director del servicio informativo, Hernán Muñoz.



A lo ya denunciado por Muñoz –y corroborado por otros exempleados y empleados- sobre que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde Daniel Quintero” y “si le gusta al alcalde, a nosotros nos encanta”, se sumó un audio filtrado de la presentación de Mendoza ante todo el canal.

En este audio, el nuevo gerente se vuelve a referir a la cercanía que tiene con Daniel Quintero y habla, además, sobre su forma de trabajar.



Del alcalde, aseguró que tiene una relación de amistad de más de 12 años y que incluso estuvo en la posesión de Quintero el primero de enero del 2020.



En el audio, Mendoza contó que su cargo de vicepresidente de INNpulsa también fue gracias a Daniel Quintero, quien era el presidente de esa entidad.



(En contexto: La FLIP se pronuncia sobre el escándalo por los despidos en Telemedellín)

Lo que a mi jefe le gusta a mí me encanta FACEBOOK

TWITTER

Sobre lo segundo, ha llamado la atención y generado polémica algunas frases dichas por el nuevo gerente del canal.



“Yo hago caso y soy agradecido. Por ejemplo, yo soy uno de los 700 dueños del Deportivo Cali y soy hincha a morir, pero hoy me gusta mucho el Nacional ¿por qué? Porque el jefe es hincha del Nacional. Lo que a mi jefe le gusta a mí me encanta. Yo hago un caso el verraco, me encanta hacer caso”, dice un aparte del audio.



En la presentación, el funcionario recordó que el principal cliente el canal es la Alcaldía de Medellín y ha sido así desde hace 25 años.



(Lea, ademas: Exclusiva zona de El Poblado, ¿de 'zona rosa' a 'zona de tolerancia'?)



Por su parte, la Comisión de ética del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) se pronunció sobre la salida del director de noticias.



La Comisión lamentó el hecho y exigió de las autoridades competentes "absoluta claridad sobre el tema".



"Surgen muchos interrogantes: Los comunicadores de estos medios deben estar sujetos a los contenidos y orientaciones de los gerentes y/o funcionarios públicos de alto rango? ¿En dónde está la línea divisoria entre censura y criterio?", cuestiona la CPB.



MEDELLÍN