Al no llegar a un acuerdo que garantice la seguridad en el estadio Atanasio Girardot y evitar que los hechos de violencia vividos el domingo entre hinchas de Atlético Nacional y miembros del Esmad se repitan, la alcaldía de Medellín anunció que escenario deportivo no estará disponible para el partido del próximo jueves por Copa Libertadores, frente al Melgar del Perú.

El anuncio lo hizo el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado Pérez, al finalizar la reunión de la Mesa de Convivencia, comodidad y Seguridad del Fútbol en la que estuvieron directivas de Atlético Nacional y miembros de la barra 'Los del Sur'



“Quiero informar que se ha tomado una decisión concertada con la mesa del fútbol. No se juega el jueves en la ciudad de Medellín, porque no hay las garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo”, señaló Hurtado Pérez.



Durante la reunión, la administración propuso crear espacios de diálogo, incluso con presencia de otras organizaciones, para garantizar que se pueda llegar a acuerdos y resolver los conflictos.



(Le puede interesar: ¿Le pueden negar el uso del Atanasio al Atlético Nacional? Esto dice el contrato)



“Nosotros tenemos una responsabilidad y es proteger la vida de las personas, no exponer a los policías, a los jóvenes, a los ciudadanos y por eso le informamos a la Conmebol que en Medellín no habrá partido el día jueves”, puntualizó el alcalde encargado.



El escenario deportivo, como consecuencia de los desmanes, sufrió daños en su sistema contra incendios en la tribuna sur, por lo que se adelantará un proceso de revisión y reparación para garantizar que toda la red funcione correctamente.



MEDELLÍN