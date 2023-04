Los bajos de la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot se convirtieron en escenario de una batalla campal entre hinchas de Atlético Nacional y uniformados del Esmad de la Policía, en la tarde de este domingo, 16 de abril.



Aunque había expectativa por el encuentro contra el América de Cali -más de 38.000 boletas vendidas- en uno de los más vibrantes clásicos del fútbol colombiano, los reflectores estaban puestos sobre los asuntos extra deportivos.

A los alrededores del estadio y en las mismas tribunas había tensión por lo que podía suceder debido al rompimiento entre la barra más popular del equipo paisa, ‘Los del Sur’, y los directivos del club en cabeza de su presidente Mauricio Navarro.



No es un tema actual. Lo que sucedió el domingo fue la gota que sobrepasó el vaso, en un tira y afloje que ya ajusta varios meses de peleas, acusaciones, amenazas y señalamientos en una relación que se rompió totalmente el fin de semana.



En medio de la pelea quedó la alcaldía de Medellín que, a través de algunos secretarios de despacho, intentó mediar la situación. Pero tras los desmanes, el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, señaló a las directivas del club como responsables de los hechos en una declaración a Win Sports.

Así quedó el estadio Atanasio Girardot después de desmanes Foto: Cortesía

Antecedentes con amenazas

A mediados de diciembre pasado, en las calles de Medellín empezaron a aparecer duros mensajes contra los directivos de Atlético Nacional por el alza en los precios de los abonos para el primer semestre de 2023, que incluían la Liga Bet Play I y la fase de grupos de la Copa Libertadores.



“Benjamín enemigo de Nacional”, “Nacional: sus directivos son ‘millonarios’ la hinchada no. Precios justos”, “Se abonará su madre”, fueron algunos de los letreros que se colgaron en los puentes en la ciudad.



Y a través de redes sociales llegó una fuerte amenaza que incluso fue denunciada ante de la Fiscalía General de la Nación: “Mínimo las cabezas de Navarro y Benjamín Romero deben estar colgado en algún puente de la ciudad”.



Los directivos mencionados son Mauricio Navarro, presidente del conjunto verdolaga, y Benjamín Romero, vicepresidente.



En los días posteriores, algunas de las barras organizadas del equipo lideraron manifestaciones a las afueras de la sede administrativa del club, en Itagüí, sur del Valle de Aburrá, para exigir una solución en los precios de los abonos.



Tras un proceso de diálogo con los directivos, las barras y el equipo llegaron a una conciliación para disminuir su precio; anuncio que fue celebrado por ‘Los del Sur’.

Protesta de hinchas de Atlético Nacional en diciembre de 2022. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Bajo rendimiento

El campeonato local empezó y el conjunto verde no dio señales de buen fútbol, con una derrota, tres empates y apenas una victoria en el inicio del torneo.



Tras resultar campeón de la Superliga 2023 frente al Deportivo Pereira, las dudas se disiparon y el equipo alcanzó lo más alto de la tabla con tres victorias y un empate consecutivos.



Pero, desde la fecha 9, el ‘Rey de Copas’ no conoce la victoria en Liga. Alcanzó un agónico empate en el clásico paisa ante Medellín y revivió al Junior de Barranquilla del ‘Bolillo’ Gómez en una derrota de local.

Nacional salió campeón de la Superliga. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Y aunque ganó su primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, frente a Patronato, un equipo de la segunda división argentina, el encuentro dejó más dudas que certezas.



Hace menos de una semana, unas declaraciones del técnico verde, Paulo Autuori, terminaron por agotar la paciencia de los hinchas verdes.



“Los objetivos del primer semestre son ganar la Superliga, algo que ya los muchachos lograron, estar entre los ocho de la Liga BetPlay, tener un buen arranque en la Copa Libertadores, tal y como lo hicimos de visitante, y por último proyectar a los canteranos del club”, afirmó el brasileño en rueda de prensa, ante de la pregunta de uno de los periodistas.

🗣️ Declaraciones del profe Autuori sobre los objetivos trazados para este semestre 🟢⚪️ #VamosVerdolaga pic.twitter.com/62JFGE6Fsm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 14, 2023

¿Declaraciones desafortunadas?

En Twitter, cientos de usuarios mostraron su malestar por las afirmaciones del técnico. Muchos alegaron que el principal objetivo del club debía ser ganar el campeonato y avanzar a los octavos de final de la Libertadores.



Algunos de esos comentarios fueron retuiteados por la cuenta de ‘Los del Sur’, que luego comunicó que la dirigencia de Atlético Nacional les había notificado la decisión de romper toda relación con ellos.



Además, expusieron otras situaciones que, al parecer, ocurrieron en las semanas anteriores. Una de ellas está relacionada con una supuesta solicitud de no autorizar el ingreso de los hinchas verdes en el partido contra Patronato que se jugó en Argentina.



Y la otra tiene que ver con una petición a la alcaldía para sancionar a la propia hinchada.



“Bajo las actuales circunstancias no podemos seguir siendo partícipes de las mesas de coordinación logística, de seguridad o de convivencia para los partidos o en el marco de estos nivel local o nacional, ni de ningún espacio en relación con la alcaldía o demás ente”, escribió la barra en un comunicado que se publicó el viernes.

Patronato vs. Nacional en Copa Libertadores. Foto: AFP

Las exigencias de las barras al equipo

Entre las decisiones que tomaron las directivas de Nacional, y que se conocieron en la mañana del domingo, está la suspensión de los beneficios económicos de la barra Los del Sur.



“Para nosotros todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros”, informó el club.



Desde que se levantaron las vallas en el estadio —que separaban las tribunas de la cancha de juego— en 2011, había un acuerdo entre el equipo y la barra para el trabajo logístico en los encuentros.



Esto implicaba boletería —unas 500 entradas por partido—, contratación y buen comportamiento, según reveló el secretario de Participación Ciudadana, Santiago Preciado.



El presidente Navarro, en una entrevista con Win Sports, explicó que también se pagaban por la 'salidas' del equipo al inicio de los partidos y por cuidar a las hinchadas visitantes. "Si aquí no puede entra la hinchada de América y Millonarios, y los clásicos están bien delimitados, entonces qué hinchada estaban cuidando".



Esos eran algunos de los beneficios que el club le quitó a 'Los del Sur', tras la reunión en la que se cortó todo tipo de relaciones. Según el directivo, la decisión se tomó por el déficit económico que no aceptaba tales exigencias.

Los hinchas señalan a la banda de 'Los del sur' por sus líos recientes con las directivas del equipo. Foto: Cortesía

La intervención de la alcaldía

Ante el rompimiento de las relaciones, la alcaldía de Medellín, a través de la Mesa de Convivencia y Seguridad en el Fútbol, trató de intervenir en la situación para evitar cualquier tipo de confrontación que se pudiese presentar en el clásico del domingo.



“Nosotros, por instrucciones del alcalde Daniel Quintero, desde el jueves y viernes empezamos un trabajo de diálogo, de tratar de acercar a los directivos de Atlético Nacional y los líderes de diferentes barras del equipo porque se venía tejiendo un ambiente de confrontación”, explicó el alcalde (e) Óscar Hurtado en la mañana del lunes



Pero ese acercamiento, según manifestaron funcionarios de la alcaldía, fue infructuoso. “Nos atendió el encargado de seguridad y la encargada de finanzas. Manifestaron que la decisión de deshacer los acuerdos con la hinchada era institucional y corporativa”, dijo el secretario Preciado.



El domingo en la mañana, las autoridades preveían lo que podía suceder y se trató de realizar una nueva reunión “urgente” para mediar en la relación de las dos partes.



A la 1 de la tarde se realizó el encuentro en el Puesto de Mando Unificado del estadio Atanasio Girardot, pero según le dijo a EL TIEMPO el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, los delegados del conjunto paisa no asistieron.



“Lo más grave fue haber dejado la silla vacía ayer, porque pudimos haber evitado la situación. ¿Quién lo pudo haber evitado? Atlético Nacional. ¿Cuándo? Antes de que sucediera. ¿Cómo? Sentándose a mediar y conciliar. Ni siquiera tomando las decisiones de x o y manera, pero mínimo teniendo apertura al dialogo", dijo Ramírez.



Antes del encuentro, autoridades locales en Medellín informaron que habían desplegado 800 uniformados de la Policía para el desarrollo del partido. Pero nunca se habló de la posibilidad de suspender el juego.



El secretario de Gobierno aseguró que esa decisión no estaba en manos de la Alcaldía, sino de la Dimayor y Atlético Nacional.



"Nosotros hicimos llamados constantes para que las situaciones que se presentaron el domingo fueran mitigadas y abordadas en unas mesas a donde no concurrió el club Atlético Nacional con la debilidad diligencia y actitud conciliatoria para que esto no redundara en perjuicios para la ciudad y para la ciudadanía", respondió Ramírez al preguntarle si habían sugerido suspender el partido.

¿No más estadio?

Luego de la fallida reunión, la Alcaldía optó por reforzar el esquema de acompañamiento con el escuadrón antidisturbios.



Después de las 5 de la tarde iniciaron los hostigamientos en la tribuna sur, que llevaron a la intervención del Esmad. Los desmanes, según informó la alcaldía de Medellín, dejaron 89 personas lesionadas, de las cuales 4 fueron trasladadas a centros hospitalarios.



Además, se registraron daños en la infraestructura del complejo deportivo como vallas, puertas de acceso y establecimientos comerciales. Unas 17 cámaras de seguridad fueron destruidas.



Por esto, el alcalde Daniel Quintero informó que, por el momento, no le prestarán el Atanasio Girardot a Atlético Nacional para sus partidos de local, al menos, hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad de los aficionados y jugadores.



Ramírez responsabilizó a los directivos de Nacional —aseguró que es diferente a culpabilizar— por no haber asistido a las diferentes reuniones que convocó la Alcaldía y dijo que esto es un problema que viene desde diciembre, cuando se dieron las protestas por los abonos. "Hemos hecho las alertas sobre lo que ha pasado, ya se veía ese camino de acusaciones", puntualizó.

No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

“Hoy vamos a citar la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol que está establecida en el decreto 1007 del 2012, en el marco de la ley que tiene que ver con el fútbol en paz”, anunció el alcalde (e) Hurtado.



La mesa —que es presidida por el alcalde o su delegado— se reúne los martes, pero ante los hechos ocurridos, se adelantó un día. Por tal razón, hoy a las 3 de la tarde están citados los representantes de los equipos de fútbol, la administración distrital y las barras para definir garantías que permitan el fútbol en paz.



El secretario Ramírez aseguró que ese es el espacio propicio para que las partes presenten sus pruebas, alegatos y conclusiones sobre lo sucedido este domingo.



El presidente de Atlético Nacional ha reiterado que la decisión del club es el rompimiento con la barra ‘Los del Sur’ y no con toda la hinchada.



Y dijo que si en Medellín no le prestan el estadio, saldrán a buscar en otras ciudades del país, o de Sudamérica, para la Copa Libertadores.



El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, se ofreció como mediador para una mesa de diálogo y concertación en este municipio del sur del Valle de Aburrá.



MEDELLÍN