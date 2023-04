Hay incertidumbre en Medellín sobre dónde jugará Atlético Nacional el próximo partido de Copa Libertadores el jueves próximo ante Melgar.



Todo por los desmanes ocurridos en la tarde de este domingo entre la barra Los Del Sur y el Esmad que terminaron en la cancelación del partido y con daños en el estadio Atanasio Girardot que superan los $1.000 millones.



Ante lo ocurrido, las autoridades de Medellín indicaron que no le prestarían el estadio el equipo verde de Antioquia para sus próximos partidos indicando, además, que lo ocurrido es responsabilidad de Atlético Nacional.



“No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”, expresó el alcalde Daniel Quintero.



Pero ¿es posible esta posibilidad? Cabe recordar que no se trata de un préstamo, sino de un contrato de arrendamiento en el que el equipo le paga al Inder para hacer uso del escenario deportivo.



No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

Este medio revisó dicho contrato, que va hasta el 31 de diciembre de este año por un valor de $207’060.000 IVA incluido.



El valor del canon mensual de arrendamiento del estadio Atanasio Girardot corresponde a $11’900.000 Iva incluido por cada partido jugado, por concepto de mantenimiento de grama, demarcación de cancha, personal de seguridad, personal operativo y personal administrativo.



Dice el contrato que “cuando para el evento deportivo se permita la venta de boletería, el valor del canon de arrendamiento del estadio corresponderá a 10 smlmv más IVA, y adicionalmente el 4 % del valor de la taquilla o aforo por cada partido en que el arrendatario juegue como local, luego de pagados los impuestos establecidos por la ley del deporte y la ley 33 de 1968”.



¿Quién paga los daños?

Sin embargo, dicho contrato tiene un parágrafo que en cualquier momento, por mutuo acuerdo de las partes, podrán darlo por terminado de manera anticipada, sin que haya lugar al pago de suma alguna por concepto de indemnización.



Además de esto, también hay una cláusula que estipula que el arrendatario, es decir Nacional, deberá reparar por su cuenta o asumir el pago de los daños ocasionados a las instalaciones internas y/o externas del estadio.



"El arrendatario, es el responsable de realizar y/o cancelar el costo de todas las reparaciones por hechos causados por los asistentes al Estadio y la Unidad Deportiva Atanasio Girardot dentro o fuera de la misma, bien el día del evento, así como de los daños causados en actividades previas al encuentro como son la venta de boletería y organización del espectáculo. Estas reparaciones deberán realizarse o cancelarse tres días hábiles después de la ocurrencia de los hechos”, dice en el contrato.



Al respecto, el director del Inder, Cristian Sánchez, dijo en Noticias Caracol que están revisando si la póliza contratada alcanza a cubrir todos los daños ocasionados en el estadio, de lo contrario, se hablaría con Atlético Nacional para que haga los pagos necesarios.

Reunión definitiva

la gente de oriental y preferencia calmando la bronca de Los Del Sur en el Atanasio Girardot 🪗🎶🥃 pic.twitter.com/BiPKTQeeAy — Juan Pipe 🔴Ⓜ️ (@juanfelo81) April 17, 2023

Para las 3 p. m. de este lunes 17 de abril se programó una reunión de la Mesa de Convivencia del Fútbol, en los que estarán las partes involucradas para determinar si Atlético Nacional podrá seguir jugando en el ‘coloso de la 74’ o deberá buscar estadio.



Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, indicó que lo ocurrido es razón suficiente para no facilitar este espacio mientras no existan las condiciones mínimas y se minimicen los riesgos.



"El evento de hoy es propicio para que se generen las condiciones y para que se inicie esa conversación. Lo ideal sería que no solamente se inicie sino que también se finalice", dijo el funcionario.



ALEJANDRO MERCADO

