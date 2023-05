Después del partido Atlético Nacional vs Deportivo Independiente Medellín se registró un enfrentamiento entre hinchas de los dos equipos de la capital antioqueña. El saldo de la gresca entre los fanáticos fue de dos jóvenes muertos. Los seguidores asesinados fueron identificados como Ánderson Steven Jaramillo Cañaveral y Alejandro Gallego Torres.

En las últimas horas, el padre de Alejandro Gallego Torres, William Gallego compartió una publicación en la red social Facebook en la que hace un doloroso relato de lo que significó el fallecimiento de su hijo.



Gallego comenzó su escrito recordando una de las primeras ocasiones en las que llevó a su hijo a un clásico Nacional vs Medellín: "Recuerdo cuando yo aún era más joven que la edad actual de mi hijo Alejandro, cuando lo llevé por primera vez al estadio a un clásico de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín… recuerdo que por esas fechas se podía asistir en familia, con los hijos y con los amigos, recuerdo que esa vez me acompañaron amigos del verde y del DIM y que nos fuimos a disfrutar del clásico todos juntos…".

William Gallego y su hijo Alejandro. Foto: Facebook de Wiliam Gallego

El padre del hincha rememoró que "fue un clásico emocionante, 3 a 2 quedó ese partido y mi hijo que por esa fecha tenía por ahí 5 añitos y como estábamos todos los amigos juntos celebrábamos los goles del verde y mi hijo saltaba con nosotros feliz y cuando el DIM hacía gol el saltaba con los amigos del DIM y a todos nos daba risa con mi niño que solo disfrutaba de la fiesta de alegraría y fraternidad sin violencia".



Tras recordar el momento en que su hijo comenzó a convertirse en aficionado, Gallego hizo una fuerte crítica a la "degradación" de la fiesta futbolera que se volvió un "lugar de violencia y muerte por defender unos asquerosos trapos… trapos de ignorancia, trapos manchados en sangre y dolor, trapos de vergüenza y de incultura de una sociedad podrida y alimentada por el odio de una sociedad corrompida por el abandono estatal, por la politiquería carroñera en la que vivimos donde nuestros jóvenes solo son mirados por los políticos carroñeros como desechables".



El atribulado padre confesó que intentó que su hijo dejara de ir a los estadios. "Yo siempre le decía a mi hijo que dejara de ir a esos partidos, pero esa era su pasión, esos trapos asquerosos manchados de sangre de jóvenes que son idiotas útiles llenos de incultura y del odio y división que por décadas nos vienen inculcando todos estos políticos carroñeros, corruptos y narcos que nos manejan a punta de “pan y circo".



Gallego reveló que quería llevarse a su hijo para Estados Unidos, donde él vive. "Se

me fue mi gran ilusión de llevarme a mi hijo a vivir conmigo en EE. UU., tan solo faltaban unos pocos meses para su cita en la embajada en Bogotá, llevábamos casi dos años en espera, pero mi niño y yo que estábamos bien ilusionados porque iba a trabajar conmigo en mi pequeña compañía de remodelaciones (yo quería enseñarle todo lo que sé y sé que a él le iba a ir bien porque era bien trabajador y responsable).

Alejandro Gallego, hincha asesinado. Foto: Facebook de Wiliam Gallego

Sobre la personalidad de su hijo, Gallego dijo que "era alegre, siempre que andábamos juntos era bromista conmigo, muy respetuoso con las personas, amaba los animales, amaba la vida, amaba a su madre, sus hermanas y me amaba a mi aunque los “te amo apa” solo me los decía cuando estábamos solos… ahora ya no volveré a escuchar “ey apa“. Solo me quedan todos los lindos momentos que pasamos juntos y no juntos porque muchas veces me contaba sus vivencias aunque no muchas de las de sus viajes siguiendo a su equipo del alma que era Atlético Nacional…".



Al final de su relato, Gallego lamentó haber influido en la afición de su hijo por el fútbol: "Me siento culpable por haberlo llevado al estadio donde su vida cogió otro rumbo del cual yo no compartía pero se lo respetaba… para mi ese equipo y todo el fútbol Chibchombiano no es más que el reflejo de la mi... de sociedad que somos !Te amo, te amé y te amaré siempre mi Campeón Alejandro Gallego Torres!.

