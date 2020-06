Andrea Echeverri: un testimonio de la nueva canción ‘15aÑERA’

En la canción ‘15aÑERA’, mi hija Milagros y yo nos confesamos ese amor que todo lo aguanta, que aguanta el paso del tiempo, el crecimiento, el envejecimiento, aguanta toda la tensión, todas las hormonas e intensidades de dos mujeres al borde de un ataque de nervios.



Mi hija cumplió en cuarentena 18 años y la canción estaba guardadita desde hace dos o tres años y cuando empezó el confinamiento empecé a revisar mis demos y encontré esta y me dije: ‘No. ¡Está muy linda!’.

Pues claro, en este momento no es fácil que ella colabore conmigo porque, como cualquier adolescente, le da un poco 'mamera' su mamá pero la logré convencer. La cantó y eso quedó tan bonito y quedé tan sorprendida. Entonces con Leonardo Castiblanco, que es el guitarrista de Aterciopelados, hicimos la producción y no teníamos nada pensado en cómo avanzar.



Y ahora, que estamos en un tiempo en el que no hay viajes, que todo se canceló, entonces avanzamos, pero se la mostramos a Héctor (Buitrago) y a Humberto, el mánager, y a todo el mundo le encantó.



Además me parece chévere porque no habla de lo típico, como cuando hablan de las madres siempre todo es rosadito, como si ser madre fuera una cosa facilísima y cheverísima, y lo bonito es que la canción habla de otra óptica, desde la crisis, la pelea y de la brecha generacional, y le da voz a la mamá para que se queje de la hija y le da voz a la hija para que se queje de la mamá.

Tampoco es que yo quisiera hacer una revelación exhaustiva de nuestros roces ni de nuestras cosas sino que es algo muy natural, para alguien que compone canciones, hablar de su relación con su hija y me imaginé una canción medio a lo Pimpinela: el uno habla y el otro responde, y escribí esta canción.



Para el video musical se hizo una convocatoria por redes, fue abierta y mucha gente mandó boomerangs (videos cortos) pero también pedimos que no solo fueran besitos o corazones sino que también tuvieran un poco de confrontación y también le dije a personas cercanas a mí, a amigas que tienen hijas. Les mandé la canción para que hicieran lipsync y con todo ese material Sofi Chapa, en México, en la oficina del mánager, hizo el primer montaje.



Luego yo, con Juan Andrés Moreno, quien me ayuda en redes, hicimos toda la parte gráfica de los marcos y la idea fue mostrar los contrastes, mostrar las rositas pero también las espinitas. ¡En el video aparece Goyo!



Todo se grabó en casa. Lo de grabar así es muy normal porque llevo años haciéndolo. El disco ‘Andrea Echeverri 2’ fue el primer disco que hice así y ahí aprendí a manejar y a grabarme y hago mis demos y tengo cierta independencia por ese lado. El álbum ‘Ruiseñora’ también se hizo en casa.



Hace poco también estrenamos la canción ‘Los 90’, que hace parte de la serie ‘Ruido Capital’ que está disponible en Movistar Play. Fue escrita por Héctor y por mí.

Héctor Buitrago también formó parte en esta canción íntima. Foto: Cortesía Sony Music

Cuando me dijeron que hiciera una canción que hablara de los noventa me empezaron a salir explosiones de la cabeza. Esa década para nosotros fue una época súper intensa, en la que pasaron una cantidad de cosas increíbles y para mí fue súper fácil que saliera la canción. Salió con ese ritmo y con esa urgencia porque estaba pensando en esa época. En el video salen los bares en los que estuvimos Héctor y yo porque esa época de bares, en donde empezamos a tocar y en donde empezó todo el proceso de Aterciopelados.



Todo esto va ser parte de un nuevo trabajo discográfico. Ya lanzamos ‘En la ciudad de la furia’, nuestra versión de la canción de Soda Estero y luego ‘Los 90’. Ahora sigue ‘15aÑERA’. Estamos en un momento muy creativo y como dicen que no va a haber trabajo entonces toca ocuparse y aprovechar porque a veces cuando hay mucho concierto y cada gira no hay tiempo.



Hay muchos artistas que componen en la habitación y en el hotel pero a mí sí me hace falta encerrarme en mi estudio y equivocarme y hacer cosas feas, hasta que por fin llega algo en lo digo que por ahí puede ser y ese proceso a mí me funciona. Hay tiempo para hacerlo.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

@davidcalle1