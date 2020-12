Atención: así quedaron las tarifas de transporte en el Valle de Aburrá

A partir del 1 de enero de 2021, las tarifas de los subsistemas de transporte público masivo y colectivo del Valle de Aburrá incrementarán, según dio a conocer este sábado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Los cambios en las tarifas fueron aprobados el 4 de diciembre por la Junta Metropolitana, conformada por los alcaldes de los 10 municipios del Valle de Aburrá.



Así las cosas, el aumento en la tarifa frecuente del subsistema masivo será de 75 pesos, de 50 pesos en las rutas integradas y de 100 pesos en las rutas de transporte público colectivo metropolitano.



Cabe recordar que el pasaje de bus estaba en 2.300 pesos, mientras que el del sistema Metro estaba en 2.355 pesos, por lo que el primero quedará en 2.400 y el segundo en 2.430 pesos.



De acuerdo con el AMVA, esta determinación se da a partir de los respectivos análisis técnicos y financieros que sirven de fundamento para proponer las tarifas, de acuerdo con estudios de costos, teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema y la capacidad de pago de los usuarios y competitividad.



"Previo al incremento de las tarifas fue un ejercicio de trabajo técnico con las 10 secretarías de movilidad, pero también se escuchó al sector transportador, tanto del colectivo como el masivo. Se solicitó información a ellos, asociado a la canasta de costos y sobre esta se estableció cuál debería ser la propuesta y a través del Consejo Metropolitano se terminó por establecer las tarifas", explicó Juan David Palacio, director del AMVA.



El incremento en el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) fue del 3,2 por ciento en la tarifa de usuario frecuente, en rutas integradas del 3,6 por ciento y en rutas metropolitanas en promedio 4,2 por ciento.



Y es que de cara a la crisis que han vivido los transportadores del valle de Aburrá, que operan con el 50 por ciento de la ocupación, la situación no ha sido fácil.



"Era muy difícil no contemplar el incremento de tarifas para el año 2021 dado que los transportadores han tenido una disminución cerca del 50 por ciento de los pasajeros que normalmente han bajado. Con esto buscamos ser consecuentes en que permanezca el servicio", indicó Palacio.



El perfil estudiantil conservará la misma tarifa que se tiene desde el año 2019 es decir, 1.090 pesos, con lo que se beneficiarán más de 37.500 estudiantes.



El decreto ya fue enviado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien debe sancionarlo por ser el presidente de la Junta Metropolitana.



Por lo pronto, las tarifas de taxis serán establecidas por cada municipio.



MEDELLÍN