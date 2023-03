Ante el caso de feminicidio que se presentó este miércoles 15 de marzo en el centro comercial Mayorca, en el municipio de Sabaneta, en Antioquia, se pronunció Mariano Atehortúa, secretario de Seguridad municipal, dando los avances de la investigación y hablando la sustancia que utilizó el agresor.

Hacia la 1 de la tarde del miércoles, las autoridades recibieron información que indicaba que un hombre había atacado a una mujer, quien era su expareja, en el piso 11 del edifico, en la Torre Médica.



El sujeto, identificado como Luis Carlos Aguirre (de 68 años), atacó a su expareja, Maryori Muñoz Sánchez, con un polvo químico desconocido por las autoridades.



Sin embargo, ya hay indicios luego de la prueba toxicológica que se le hizo a otra de las personas que resultó intoxicada con el mismo, detalló Atehortúa en entrevista con Blu Radio.



El químico, de origen aún desconocido, terminó intoxicando no solo a la víctima sino al agresor y a otras personas que atendieron la emergencia. Según indicó Atehortúa, “en total, una de las funcionarias del cuerpo de bomberos, dos agentes del cuerpo de la Policía, funcionarios de la clínica y otras dos personas del centro comercial fueron afectadas por la sustancia. Serían un total de 7 u 8 personas intoxicadas”.



El secretario también detalló que la víctima ya había recibido amenazas por parte de Aguirre y estarían indagando si se había interpuesto una denuncia o no por parte de la víctima. “Cuando una persona ya viene con esta situación, ya viene preparando todo esto durante determinado tiempo. Al momento cuando él inhala esta sustancia, no sabemos cuál era su intención”, declaró.



El día del ataque, el hombre se dirigió al centro comercial, dado que Maryori trabajaba en una estética que se ubicaba allí. Narró que el agresor llamó a la puerta, preguntó por ella, a lo que la víctima salió a hablar con él. Minutos más tarde, ingresó al consultorio pidiéndole ayuda a su compañera porque “no podía ver”. Al parecer, tenía las córneas bastante dañadas.



Hace pocos minutos Falleció Maryori Muñoz Sánchez, la mujer que había sido víctima de un ataque con un químico desconocido en el centro comercial Mayorca de Sabaneta. pic.twitter.com/ecMn1SLyxp — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 16, 2023

Luego, el agresor también inhaló la sustancia. “Él inhala el agente químico, sería un suicidio”, aseguró.



También se sabe que Aguirre bajó hasta el baño y al salir sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que murió. “¿En ese mismo baño planea todo lo que va a hacer o en ese baño se descarga? No se sabe y es materia de investigación”, declaró el funcionario.



De igual forma, se dio a conocer que los funcionarios afectados ya están fuera de peligro, aunque en su momento sufrieron vómitos, náuseas, mareos y dolor de cabeza.



Comentó que en el centro comercial se cerró la zona de comidas y demás lugares afectados, hicieron fumigación y ahora inspeccionan para volver a habilitar los dos pisos en donde se dispersó la sustancia. Aclaró que el lugar había estado funcionando bajo restricción.

