¿Cuáles serían las razones del ataque a tres geológos en Antioquia? 

Mientras realizaban actividades de exploración de un proyecto denominado Berlín, una caravana de 11 trabajadores de la empresa Canadiense Continental Gold fue abordada por cerca de 15 encapuchados armados con fusiles.



El hecho se presentó aproximadamente sobre las 11 de la noche en el campamento de esta empresa en el corregimiento Ochalí, ubicado a 3 horas del casco urbano de Yarumal.

En el ataque armado, perdieron la vida los geólogos Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez.



De igual forma, otras tres personas resultaron lesionadas de la cuales, dos se encuentran en grave estado de salud por lo que fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana hasta Medellín. Se encuentran en el Hospital Pablo Tobón Uribe.



Las otras cinco personas resultaron ilesas, de las que dos estuvieron desaparecidas por varias horas pero luego fueron encontradas e identificadas por las Fuerzas Militares.

Todavía hay una persona desparecida. Se trata de José Dionisio Guerra Guerrero, auxiliar de exploraciones, empleado de la empresa y quien hasta la mañana de este viernes 21 de septiembre, no había aparecido.



Por otro lado, un comunicado Continental Gold asegura que “la empresa no había manifestado ninguna denuncia en el municipio de Yarumal”, y añade explicó que este nuevo título minero está en la fase de exploración y no en la fase de explotación.

La empresa no había manifestado ninguna denuncia en el municipio de Yarumal FACEBOOK

TWITTER

Cabe resaltar que este ataque ocurrió a más de ocho horas de distancia del Proyecto Buriticá, donde está asentada Continental Gold. De igual forma, la empresa informó que suspendió todas las actividades externas al Proyecto Buriticá, mientras maneja la situación de la mano de las autoridades.



Este es el segundo ataque que sufre la compañía minera este mes. El pasado 5 de septiembre dos ingenieros de esta empresa fueron atacados a la salida del casco urbano de Buriticá dejando a uno de ellos herido, mientras que el otro perdió la vida.



Este ataque fue atribuido al ‘Clan del Golfo’ y el pasado 17 de septiembre fueron capturados cuatro hombres señalados de cometer el atentado.

En Yarumal el mensaje fue en contra de la presencia de las autoridades, para que no obstaculicen sus negocios ilegales FACEBOOK

TWITTER

La secretaria de Gobierno indicó que están haciendo los análisis para determinar si ambos ataques están conectados. “El gobernador hará un consejo de seguridad y haremos un pronunciamiento unificado”, contó.



Sin embargo, aunque en ambos casos son grupos armados ilegales diferentes y los casos no tendrían relación, hay un aspecto que los conecta.



De acuerdo con Jaime Arteaga, líder del Plan Buriticá, específicamente a la empresa Continental Gold la afecta que cuando entra a una región a operar, siempre entra con la institucionalidad. Por ello, la respuesta de los grupos criminales es atacar. El experto hizo una diferenciación: “en Yarumal el mensaje fue en contra de la presencia de las autoridades, para que no obstaculicen sus negocios ilegales, en Buriticá también priman intereses sobre la minería”.



MEDELLÍN