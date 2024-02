Así quedaron las 53 sillas quemadas por hinchas del Nacional en el Atanasio Girardot

Hay indignación en Medellín por actos de hinchas que quemaron 53 sillas del estadio Atanasio Girardot en medio de la sexta fecha de la Liga cuando Nacional se enfrentaba con Millonarios.



Sillas quemadas en el estadio de Medellín. Foto: Tomada de X Fico Gutiérrez.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que los responsables no volverán a entrar al estadio.



"Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos", escribió en su cuenta de X.



El Inder dijo que fueron 53 las sillas afectadas y evidenció el estado actual tras el incendio.

El partido terminó con un marcador a favor del equipo visitante lo que enfureció a los hinchas que optaron por realizar estos reprochables actos.



Federico Guitérrez dijo que los responsables tendrán que pagar por los daños.



"Además ya se ha interpuesto la denuncia penal justamente por daño público y estas personas tendrán que responder ante la justicia y también económicamente por los daños; esto hay que pararlo más, acá la gente se cree con el derecho de dañar lo que quiere y ya no más", dijo en una rueda de prensa este lunes.





MEDELLÍN