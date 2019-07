Asignados los primeros subsidios para taxis eléctricos en Medellín

En la primera etapa de la convocatoria para cambiar los taxis a combustión por eléctricos, la secretaría de Movilidad de Medellín ya tiene 95 solicitudes aprobadas.

Esto quiere decir que la dependencia eligió a los 95 taxistas que cumplieron con los requisitos y a quienes ya se les asignó el subsidio de 18’300.000 millones de pesos para obtener el nuevo vehículo, que en promedio tiene un costo de 90 millones de pesos, aproximadamente.

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, recordó que no significa que serán 95 cupos nuevos, puesto que la principal condición es que los conductores permitan la chatarrización de los taxis viejos para cambiarlo por uno eléctrico.



Este proceso de chatarrización debe ser asumido por cada propietario y tiene un costo aproximado de 3 millones de pesos, añadió Iglesias.



La idea es sacar de las vías los vehículos que mayor contaminación generan. Por ello, son priorizados los propietarios de vehículos que más años lleven en circulación.

Sin dejar de lado otros requisitos, como no tener suspensiones de licencias de conducción, tener un buen comportamiento en el pago de los servicios públicos de EPM (empresa que también partaicipa en el proyecto), estar afiliado a una empresa de transporte legal y tener tarjeta de operación vigente en los últimos cinco años.



Durante el proceso de elección de los beneficiarios, la secretaría de Movilidad hizo estrictos controles para evitar cualquier irregularidad.



El funcionario contó los avances de este proyecto en sesión plenaria realizada el pasado jueves. Estos primeros 95 taxis 100 por ciento eléctricos forman parte de los 200 que se espera estén en la capital antioqueña antes de que finalice el año.

En total, el proyecto busca la llegada de 1.500 de estos vehículos en los tres próximos años. Inicialmente, el plan solo es para los propietarios que tengan los taxis matriculados en Medellín y no en otros municipios del valle de Aburrá.

Nos comprometemos para que este año 200 taxis que funcionan con gasolina sean reemplazados por vehículos eléctricos, gracias a la entrega de subsidios por parte de @AlcaldiadeMed y EPM. En total serán 1.500 taxis para mejorar la #CalidadDelAire pic.twitter.com/BlFA0FoBBL — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 5 de julio de 2019

Iglesias indicó también que en la ciudad hay unos 19.000 taxis y que la meta es que al año 2030 las calles estén libres de vehículos a combustión, por lo cual seguirán generando estrategias que permitan incentivar la compra de carros eléctricos, para mejorar la calidad del aire.



Asimismo, los taxistas que se acojan a estas convocatorias tendrán beneficios como ahorros en combustibles y una mejor calidad en el servicio. Entre tanto, la carrera mínima en uno de estos taxis será de 6.800 pesos, es decir, 1.300 pesos más que los que funcionan actualmente en la ciudad.



Por otro lado, Medellín ya cuenta con 19 estaciones de carga instaladas por EPM, a las que se suman 11 habilitadas por la empresa privada, con lo cual, expresó el secretario de Movilidad, se garantiza una suficiente cobertura en capacidad de carga.



Sobre este proyecto, los concejales le pidieron a la secretaría de Movilidad una mayor articulación entre empresas, agremiaciones e institucionalidad para que sean incluidos los vehículos que están siendo desestimados y permitan a los propietarios de los mismos la compra de uno eléctrico.

Cabe recordar que la llegada de los taxis 100 por ciento eléctricos son uno de los componentes del plan que busca convertir a Medellín en la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica.



Otras de las estrategias es la llegada de 64 nuevos buses eléctricos, que se sumarán a las líneas A y B del metro, que tienen 80 trenes que funcionan completamente con esta tecnología, así como los cinco metrocables construidos y el que está en construcción y el tranvía.



“En total estamos movilizando cerca de 950.000 pasajeros diarios en sistemas 100 por ciento eléctricos, que producen cero emisiones, lo que genera mejor calidad de vida”, sostuvo Iglesias, quien añadió que los agentes de tránsito también se movilizan en carros de este tipo, con lo cual Medellín tiene la flota de vehículos eléctricos mas grande del país para una dependencia pública.

Sobre las emisiones de contaminates en la atmósfera, el secretario puntualizó que cada año el recorrido de 1.500 taxis es de unos 90 millones de kilómetros, así, si estos son eléctricos, se evitará la emisión de 288 kilogramos de material particulado, y 14.760 toneladas de dióxido de carbono.



Asimismo, cuando se llegue a los 1.500 taxis eléctricos previstos se estará renovando al menos el 7 por ciento de la flota actual.



