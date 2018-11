Así ven los medellinenses cómo va su ciudad

La mayoría de quienes viven en la capital de Antioquia son optimistas con la ciudad en la que residen y en la forma como se están destinando los recursos.



Esa fue la conclusión que arrojó la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos, en la que el 67 por ciento de los encuestados indicó que la ciudad va por buen camino. De igual forma, el 81 por ciento considera a Medellín como un buen lugar para vivir, mientras que el 78 por ciento se siente orgulloso de su ciudad.

La encuesta también reveló que los tres aspectos más importantes para la calidad de vida de los paisas son: Salud (74 por ciento), Empleo (51 por ciento) y Educación (51 por ciento).



Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, resaltó que el presupuesto de la ciudad para el próximo año –5,28 billones de pesos– está alineado con esos tres aspectos.

Educación tendrá un billón de pesos (26 por ciento)mientras que a Salud le asignaron 623.000 millones (el 16 por ciento).



“En los últimos dos años la educación se ha vuelto cada vez más importante para los ciudadanos, que han entendido que esa es la mejor herramienta contra la desigualdad y la violencia”, manifestó el mandatario.



Precisamente, esa desigualdad quedó registrada en los resultados de la encuesta, especialmente entre las zonas nororiental y suroriental (El Poblado). Por ejemplo, mientras el 23 por ciento de la zona centroriental se considera pobre, solo el 5 por ciento lo hace en el Suroriente.

De igual forma, en cuanto a carencia monetaria para comer menos de tres veces al día, la diferencia entre ambos sectores fue de 15 puntos porcentuales (22 contra 7 por ciento).



“Tenemos unos retos sociales inmensos. Hay que entender que Medellín todavía tiene una dinámica muy grande en desigualdad. Pero justamente en las zonas donde están los menores índices multidimensionales de calidad de vida es a donde llegan los recursos de la alcaldía”, agregó Gutiérrez.



En cuanto a Salud, si bien el cubrimiento y el acceso es universal en Medellín, la satisfacción fue una de las más bajas, con 56 por ciento.Sobre si consideraban que tenían buen estado de salud, el 75 por ciento de los hombres dijeron que sí, pero en las mujeres la cifra fue de 58 por ciento.

El alcalde Gutiérrez destacó acciones como la desaturación de las urgencias, pero aclaró que aún falta mejorar el servicio.



Y es que el tiempo de atención fue otro de los indicadores preocupantes, pues el 42 por ciento de los entrevistados dijo fueron atendidos entre 11 y más de 30 días.



De otro lado, la encuesta mostró que el desempleo sigue siendo una tarea pendiente en la ciudad, no solo porque no se ha podido bajar de los dos dígitos (está en 11,3 puntos en el trimestre agosto - octubre), sino porque la percepción ciudadana es que es difícil conseguir empleo.



De hecho, el 43 por ciento considera que no es fácil conseguir empleo en la ciudad, mientras que el 30 por ciento cree que es difícil hacer emprendimientos económicos.

Para Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, todo va relacionado con temas educativos pues, para ella, las personas que menos oportunidades tienen en el mercado laboral son aquellas que desertaron de sus procesos educativos o que no adquirieron una educación con la suficiente calidad para acceder a condiciones idóneas de empleo.



“La ciudad está haciendo esfuerzos grandes por mantener la tasa de desempleo estable en coyunturas económicas nacionales que han sido desfavorables en los dos últimos años.



Pero la ciudad requiere seguir incrementando las oportunidades de empleo y emprendimiento y es algo que se ha visto desde la encuesta del 2006. Ahí hay que hacer un énfasis muy grande”, expresó Restrepo.

Estrato alto siente más inseguridad

Si bien la seguridad no estuvo en los tres primeros ítems, con mayor prioridad para la calidad de vida, llamó la atención que la percepción sobre ella haya disminuido seis puntos.



El 41 por ciento de los encuestados dijo sentirse seguros y un 25 por ciento inseguro. El 34 por ciento restante no se siente ni lo uno ni lo otro.Sobre la pregunta de ¿se siente usted seguro caminando solo por la noche en la ciudad o área donde vive? el 57 por ciento respondió que no.

En promedio, una mujer en Medellín indicó que recibe en promedio 4,4 agresiones, según EPC @MedComoVamos. Lamentable y vergonzoso pic.twitter.com/2085XdVI43 — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) 30 de noviembre de 2018

Paradójicamente, la encuesta reveló que los estratos altos (5 y 6) son quienes tienen una mayor percepción de inseguridad, con una reducción de 33 puntos en un año.



Mientras en 2017 el 69 por ciento tenía una percepción de seguridad de la ciudad, este año tan solo fue el 36 por ciento.



Para Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, esto está relacionado con la victimización. “Mientras en el 2017 tan solo el 7 por ciento dijo haber sido víctima de un delito. Este año el indicador subió a 17 por ciento”, manifestó la directora.



Del otro lado, el nororiente presentó las cifras más bajas de victimización y tiene la percepción más alta de que Medellín es una ciudad segura.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo,com@AlejoMercado10