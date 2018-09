Así van los dos túneles más importantes que se construyen en Antioquia

Los dos viaductos más extensos e impactantes que se están llevando a cabo en Antioquia tienen una cifra en común: 10 por ciento. Ese es el porcentaje de avance que lleva el túnel del Toyo y es el porcentaje que le falta al Túnel de Oriente para terminar la etapa constructiva y comenzar la fase de pruebas.



Sin embargo, mientras que el del Toyo (que será el más largo del país con 9,8 kilómetros) avanza más rápido de lo presupuestado, el de Oriente (8,2 kilómetros) ha disminuido la velocidad de avance por problemas geológicos y no será entregado en diciembre de este año como estaba planteado.

Así se encuentran ambas obras de infraestructura, que son la punta de lanza de los 74,7 kilómetros de túneles que se están desarrollando en el departamento, según la secretaría de Infraestructura de Antioquia.

Túnel del Toyo

En su visita técnica y de revisión a las obras realizada la semana pasada en Cañasgordas (Occidente), el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, informó que aunque se esperaba que las obras avanzaran en 6 por ciento, el avance es superior al 10.



Rodrigo Soto, gerente del proyecto, informó que tras culminar hace dos meses los trabajos de estabilización del talud del portal de salida del túnel 17 (el del Toyo), que tiene 50 metros de altura, comenzaron con la excavación.

“Este portal ya tiene 41 metros de excavación. Además, la galería de escape, que está al lado, tiene 64 metros lineales de excavación con su respectivo tratamiento de protección y soporte”, explicó el funcionario.



De otro lado, el mandatario seccional expresó su satisfacción, no solo por la celeridad en la obra, sino también por la rigurosidad en el proceso para evitar contratiempos en lo que, para él, es la obra de ingeniería más importante que se está llevando a cabo en el país.

“Aquí no solo es cuánto cueste esta obra, sino que seamos capaces de hacerla, en Antioquia tenemos buena ingeniería y buenos ingenieros. En kilómetros, tendremos el 70 por ciento de los túneles del país”, agregó el mandatario departamental.



En la parte constructiva, el primer mandatario de los antioqueños destacó que en el sector Cañasgordas encontraron un material más arenoso que rocoso, lo cual ha dificultado el proceso, lo que hace más destacable este avance.



Ya en el aspecto financiero es que este primer tramo costará 1,2 billones de pesos, de los cuales 780.000 millones los pondrá la gobernación de Antioquia y 520.000 la alcaldía de Medellín.



El segundo tramo estará a cargo de la Nación y costará 540.000 millones para un total de 1,83 billones de pesos del megaproyecto, que estaría listo en seis años.

“En total el proyecto tendrá 17 túneles que conforman 13 kilómetros, 30 puentes y 19 kilómetros de vías nuevas”, puntualizó el gobernador.

Túnel de Oriente

El Túnel de Oriente estaría listo en el primer trimestre de 2019, mientras solucionan líos geológicos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Pasar de 60 a 20 minutos para llegar de Medellín al aeropuerto de Rionegro está cada vez más cerca. El consorcio Túnel Aburrá Oriente, aseguró que pese a que no se entregará este año, el proyecto presenta un avance superior al 90 por ciento con 15.000 metros aproximados de excavación y soporte.



Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura de Antioquia, expresó que los intercambios viales de Baltimore y Sajonia, en Las Palmas y Rionegro respectivamente, ya están ejecutados en un 100 por ciento.El inconveniente, aclaró, es geológico y se presentó a pocos metros de unir ambas excavaciones de los túneles Santa Elena 1 y 2, de 8,2 kilómetros de longitud.

“La excavación disminuyó en el ritmo que se tenía y ha tenido rendimientos menores a los proyectados, pues encontramos dos tipos de roca en dos sectores específicos de los túneles en el frente oriental (Rionegro) que han requerido mayores de medidas de control y soporte, lo que ha retrasado el cale (unión de los túneles)”, expresó el funcionario.



La separación que tienen ambos frentes de trabajo, según Quintero, es de 770 metros.

Este avance se tendría que lograr en octubre acorde al cronograma inicial, pero ahora estaría programado para diciembre de este año.



Lo que sigue una vez se logre, explicó Quintero, es seguir con los trabajos de revestimiento definitivo, instalación de equipos electromecánicos y terminación de la obra en marzo de 2019, para así darle paso al proceso de prueba, que sería en abril y duraría un mes.

Es decir, que en mayo se pondría en operación la megaobra.

“Lo que hay que aclarar es que el proyecto no tiene ninguna dificultad financiera. Está totalmente financiado y el retraso no implica mayores costos para la obra”, aseguró el secretario.El valor de este túnel es superior al billón de pesos y está financiado con recursos de la gobernación de Antioquia.

Sobre Santa Elena 2

Germán Rueda, gerente de la concesión Túnel Aburrá Oriente, explicó que solo el túnel Santa Elena 1 quedará operativo para el flujo vehicular, mientras que el segundo estará solo para emergencias.



Sin embargo, para ponerlo a operar no requeriría mucha inversión.



“Lo que sí costaría mucho dinero serían las dobles calzadas a cielo abierto porque son viaductos y puentes mucho mayores de los que hay ahora. En este momento tenemos 12 puentes y habría que hacer los mismos 12 pero más largos”, explicó el funcionario.

Realizar estas obras no tiene por ahora un costo determinado. Sin embargo, la gobernación le solicitó al concesionario hacer un presupuesto para las mismas, lo cual no se ha hecho aún.

El Túnel de Oriente está constituido aproximadamente por 24 kilómetros de túneles, viaductos e intercambios viales. Comienza en Medellín, a la altura de Las Palmas, sector Baltimore.



Allí se construirá un intercambio vial que permitirá el acceso al primer túnel, de 774 metros de longitud. Luego, sigue un trayecto de vía a cielo abierto por el cual se accederá al segundo túnel del proyecto, que tendrá 8,2 kilómetros de longitud.



