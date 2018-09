¿Por qué no han abierto las inscripciones para la Universidad Digital?

Los contenidos y distintos recursos de cada una de las materias que contienen los tres programas con los que comenzará a operar la Institución Universitaria Digital de Antioquia ya están listos en la plataforma virtual, completamente a disposición de los potenciales estudiantes que podrían inscribirse.

Solo están a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el único requisito pendiente para iniciar el proceso de matrículas.

Justamente, este jueves 13 de septiembre están en Medellín los pares académicos de esta cartera para conocer los avances.



El pasado sábado 9 de septiembre, en su visita a Amagá, el presidente Iván Duque le pidió a la ministra María Victoria Angulo revisar dichos programas (Agronomía, Administración Hotelera y Turística y Desarrollo de Software) y agilizar el proceso.



Darío Montoya, el rector de la institución, la primera universidad pública completamente virtual y cuya creación fue aprobada en diciembre del año pasado por la Asamblea Departamental, explicó que en este momento tienen una planta de unas 12 personas en cargos administrativos y que hay un contrato con dos empresas proveedoras de profesionales que se han encargado de diseñar y construir contenidos, metodologías, entre otros aspectos de operación.

Pero, para el diputado Luis Eduardo Peláez esta institución se quedó en una ilusión que no se ha podido materializar y que lleva a gastos de recursos que podrían ser invertidos en aliviar los problemas financieros de las tres universidades públicas de carácter departamental: la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.



Montoya respondió que la única razón por la que no ha arrancado el proceso de matrículas es porque no se pueden pasar por encima requisitos exigidos por una estricta normatividad, como la aprobación del Ministerio. Añadió que los demás trámites, como el RUT, los sistemas de seguridad social, de nómina y de financiación ya están realizados en su totalidad.

Polémica por los recursos

En medio de la espera de los antioqueños para que comiencen operaciones de la institución está la polémica alrededor de los recursos destinados para tal fin. Según Montoya, hay un fondo asegurado de 31.000 millones de pesos, de los cuales la gobernación de Antioquia ya le desembolsó 10.000 millones a la I. U. Digital.

Aquí están las versiones encontradas. El diputado Peláez dijo que los gastos de dicho desembolso ya van en la mitad, mientras que el rector asegura, con extractos bancarios en mano, que solo han gastado alrededor de 2.000 millones de pesos y que tienen 8.000 que no se han tocado.

Peláez afirmó que están ocultando la inversión real en procesos como la creación de la institución, la nómina y los contratos que han hecho con privados para aspectos como para la administración del sofware. “Están comprando anticipado sin saber cuándo van a empezar, eso es un derroche de recursos”, aseveró.



Alrededor de esta discusión, el secretario de Educación, Néstor David Restrepo, aclaró que al fondo con 31.000 millones de pesos destinados a la puesta en marcha de la Universidad Digital, de los cuales ya se desembolsaron 10.000, se suman “20.000 millones de pesos, aprobados por Colciencias y ya asegurados para materializar 27 proyectos de investigación, todos ellos destinados a la formación y producción de contenidos de la I. U. Digital. En total son 51.000 millones de pesos”.



Entre tanto, Peláez también criticó que no se haya habilitado la sede de la institución, la cual estará en los alrededores de La Alpujarra. El rector explicó que están en marcha los análisis estructurales del lugar, que no será un centro de estudios como una universidad tradicional, sino un espacio con herramientas tecnológicas diversas para que los estudiantes puedan recibir asesorías y compartir experiencias y conocimientos.

Por ello, también han hecho acercamientos con alcaldes de varios municipios para habilitar centros que cumplan esta misma función, aunque a menor escala. El rector de la institución cree que si se da un buen curso en el Gobierno Nacional, la aprobación de los tres programas estaría lista para noviembre, con lo cual se podrían abrir las inscripciones en diciembre de este año.

Los límites de potenciales estudiantes no existen, pero calculan que para las primeras cohortes podrían inscribirse más de 1.000 estudiantes de distintos rincones del departamento.

Los costos de las matrículas por semestre no superarán el salario mínimo legal vigente y buscan fortalecer el mecanismo de las becas. De hecho, ya tienen 700 becas aseguradas con apoyo de sostenimiento.



El objetivo de ampliar la cobertura para quienes no tienen acceso a la educación superior, por medio de una educación flexible, de calidad y adaptada a las necesidades económicas, sociales y culturales de Antioquia sigue en pie, puntualizó Montoya.

Algunas características de la metodología de trabajo

La plataforma virtual es Canvas, implementada también en otras universidades internacionales que llevan avances en educación digital. A esta se puede acceder desde cualquier dispositivo tecnológico, como computadores, celulares y tabletas. En la plataforma aparecen los distintos cursos asignados, con sus contenidos, actividades, talleres de práctica, evaluaciones, entre otros. Esta está diseñada con énfasis en el componente gráfico e interactivo, para que sea más sencillo y amigable para los estudiantes. En cada semestre son ocho materias, divididas en dos bloques. Las cuatro primeras se desarrollan en nueve semanas y las cuatro siguientes, en otras nueve semanas. La plataforma tiene simuladores virtuales, para que los estudiantes puedan aplicar algunos conocimientos teóricos como si estuvieran en un laboratorio, por ejemplo. Hasta el momento, ya han recibido alrededor de 50 hojas de vida de profesionales docentes interesados en participar en los procesos de enseñanza, si bien, no se ha hecho oficial la convocatoria pública. La idea es establecer convenios en los municipios, para que los estudiantes tengan espacios para prácticas, por ejemplo, en fincas. La plataforma permite encuentros en línea con el docente y con otros estudiantes, lo que permite que se compartan experiencias, conocimientos y se aclaren conceptos. Se planea tener una especie de call center tecnopedagógico, que brinde orientación académica, administrativa, e, incluso, sicosocial a los estudiantes.

Presentarán otros 10 programas

Inicialmente, la Institución Universitaria Digital de Antioquia comenzará con tres programas académicos, que están en proceso de aprobación en el MEN.

De acuerdo con Darío Montoya, el rector, todos están pensados para graduar profesionales competitivos, modernos y con capacidades para resolver necesidades del país.



Por ejemplo, con Agronomía buscan que en pequeñas o grandes parcelas el profesional sea capaz de implementar estrategias y procesos encaminados a la productividad del campo colombiano, por medio de tecnologías para ese fin.

Entre tanto, la Administración Hotelera y Turística tendrá especial énfasis en la pequeña empresa, es decir, en la consolidación de lugares de hospedaje en los distintos municipios, con el fin de incentivar mucho más el turismo en las regiones.



Asimismo, el próximo 23 de septiembre, se presentarán ante el Ministerio de Educación otros 10 programas para la oferta a futuro: Tecnología en agrimensura y catastro, Administración de empresas, Profesional en trabajo social, Profesional en ingeniería zootrónica, Profesional en publicidad y mercadeo digital y Profesional en ciencias ambientales aplicadas.



También habrá cuatro especializaciones dirigidas a profesionales: en formulación y evaluación de proyectos, en agropecuaria de precisión, en inocuidad agroalimentaria y en programación aplicada.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Medelllín

@HeidiTamayo