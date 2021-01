Así va Medellín en su plan para suministrar vacuna contra el covid-19

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la ciudad está preparada para iniciar la vacunación contra el covid-19. Según el cronograma del Gobierno Nacional, la aplicación de las vacunas de Pfizer y Aztrazeneca-Oxford en una primera fase comenzaría en febrero.



Este miércoles, el alcalde Daniel Quintero afirmó que en la ciudad se están haciendo pruebas y simulaciones del sistema para la vacunación, de cara a lo que viene. Y es que, este martes, cuando e Invima anunció que le dio la primera Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia – ASUE-, a la vacuna contra covid-19 desarrollada por Pfizer, lo que queda es saber cuál es el plan de cada región para su aplicación.

¿Cuándo me van a vacunar?

La primera etapa de vacunación en Medellín, correspondiente a la fase 1, será en la que serán vacunados los trabajadores de la salud y apoyo de primera línea, que según datos de la Administración Municipal son 13.551 personas, y a los adultos mayores de 80 años que son 72.975, para un total de 86.526 ciudadanos.



En cuanto al personal de la salud, el gremio médico mostró su preocupación por la cifra, pues al estar en la primera línea de atención, es fundamental que se les garantice la vacunación al 100 por ciento, en las dos dosis.



“En Colombia 750.000 trabajadores de la salud, dentro del que se incluye el asistencial y el administrativo. Antioquia tiene el 10 por ciento, estaríamos hablando de 75.000 personas, o sea que para ellos, con dos dosis de la vacuna, necesitaríamos 150.000 dosis inicialmente, al menos los dos primeros meses. Solo Medellín puede tener más de 14.000 personas", explicó Germán Reyes, presidente de Asmedas.



Durante la segunda etapa será vacunada la población de 60 a 79 años y los trabajadores de salud de la segunda y tercera línea, para un total de 384.370 personas. En la tercera estarán recibiendo las dosis los ciudadanos de 16 a 59 años con comorbilidades y los profesores de educación básica y secundaria.



La cuarta comprende a los cuidadores institucionales y la población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Posteriormente, se vacunará a las personas entre 16 y 59 años libres de comorbilidades.



De acuerdo con Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y líder de la estrategia de vacunación, la población priorizada recibirá a través de SMS información durante este mes con instrucciones relacionadas con el lugar de vacunación en su comuna y el registro correspondiente.



“Estamos trabajando de manera articulada para lograr un exitoso proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna. Tendremos 94 puntos de vacunación en la ciudad. Cabe recordar que gracias a Medellín Me Cuida y a las bases de datos del Gobierno Nacional se conoce la ubicación de la población priorizada, que recibirá junto con sus familiares información con instrucciones del lugar, fecha y hora de la vacunación”, aseguró Restrepo.

Gracias a esto, tenemos la información de alrededor de 3 millones de personas y se conoce la ubicación de los mayores de 80 años, quienes hacen parte de la etapa inicial. Durante los primeros días de enero recibirán SMS con instrucciones relacionadas con el proceso de vacunación. pic.twitter.com/VrLseAHG0f — Esteban Restrepo (@estebanrestre) December 30, 2020

A su turno, el alcalde Daniel Quintero manifestó este miércoles, durante una entrevista a Blu Radio, que algunas personas mayores de 80 años las llaman, pero no contestan o no quieren ponerse la vacuna, por lo que el proceso es complejo.



Por ello, las IPS tendrán la información actualizada de las personas, para que estas puedan entrar en contacto de manera más directa.

¿Por qué es importante la vacuna?

Es inminente el crecimiento del covid-19, tanto en Medellín como en el departamento y en Colombia. Cada día se presentan nuevos casos y preocupa que, mientras en noviembre en el departamento el promedio fueran 1.300 casos nuevos al día, ahora en enero sean 2.600.



A ese respecto, Luis Fernando Suárez, gobernador encargado, afirmó que el departamento está pasando por su tercer pico y que en ningún momento la opción es bajar la guardia.



Por ahora, junto con algunas medidas restrictivas que se han tomado, la vacuna sigue siendo una posible salida.



“Los epidemiólogos han determinado que la mejor forma de que las ciudades puedan volver a la normalidad es mediante la aplicación de la vacuna, por eso es muy importante el compromiso de los ciudadanos con estas jornadas”, aseguró el secretario de Gobierno.



De otro lado, no se puede olvidar la importancia de las medidas de autocuidado y distanciamiento social, lavado frecuente de manos y uso del tapabocas.

Almacenamiento de la vacuna

En cuanto a la cadena de custodia y refrigeración, Medellín tendrá siete ultracongeladores, los cuales también servirán a todo el territorio antioqueño y a otros departamentos. Posteriormente, la vacuna será distribuida por cajas, según demanda y etapa, a las IPS vacunadoras habilitadas en la ciudad.



Los ultracongeladores son necesarios porque, de acuerdo con el Invima, para las dosis de la vacuna se deben garantizar las condiciones de almacenamiento entre -80 °C y -60 °C por 6 meses, o entre 2 °C y 8 °C por un máximo de 5 días.



A su vez, la ciudad dispondrá de 94 puntos conformados por una red de 282 equipos con personal calificado para el suministro de la vacuna. Con respecto a este tema, la Alcaldía señaló que se capacitaría a más personas.



En contraste, Asmedas calificó como contradictorio este anuncio, debido que recientemente se despidió personal médico de Metrosalud (red pública), en el que también había vacunadores.



"Hay un mensaje también contradictorio del alcalde. Acaba de despedir 100 trabajadores de Metrosalud,entre médicos generales, enfermeras y auxiliares, enfermeras profesionales y personal de apoyo. Ese personal básicamente estaba en la línea de atención primaria de salud: vacunadores o auxiliares y es contradictorio que los despida cuando anuncia una gran campaña de vacunación. No hay coherencia", concluyó Reyes.



