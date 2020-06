En Medellín ya se comenzó a dar apertura a todo el comercio

Medellín avanza en la reactivación de la economía. Desde este lunes 8 de junio, y en la medida que cumplan con los protocolos, se tiene previsto que retomen actividades 217.600 empleos generados por las más de 20.000 empresas del sector comercio al por mayor, por menor y establecimientos como peluquerías, que hacen parte de las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional.



Según datos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, son más de 20.000 las empresas que hacen parte del sector comercio en la capital de Antioquia, de las cuales 15.205 pertenecen al comercio al por menor, 3.436 al comercio al por mayor y 2.519 son establecimientos de belleza y peluquerías.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la apertura de estos negocios dependerá de la aprobación de las medidas de bioseguridad a través de la plataforma Medellín Me Cuida Empresas. A la fecha, 960 compañías ya cumplieron este requisito y podrán operar desde hoy, protegiendo la salud de sus colaboradores y clientes.



Datos de Fenalco Antioquia revelan que el comercio genera el 21 por ciento del empleo de la ciudad y el valle de Aburrá. Además, después de manufacturas, es el segundo sector que ha impulsado el crecimiento de Antioquia con un aporte de $20,3 billones al PIB local, equivalente a un 16,2 por ciento.



A su vez, dicha entidad estima que con los establecimientos que dan apertura este lunes, se llegaría a los 40.000 comercios habilitados para su reactivación, es decir el 78 por ciento de las empresas de comercio formal de Medellín. Los 5.000 restantes, es decir el 22 por ciento, se encuentran en actividades comerciales como hoteles, restaurantes, bares y discotecas.

“El comercio es un sector de vital importancia para la economía de Medellín, puesto que genera $28.000 millones diarios. Esto, al final, representa un 16 por ciento de nuestro PIB al año. Reactivar el sector comercio en su totalidad es un triunfo para la ciudad y sus micro y pequeñas empresas, que representan el 98 por ciento de este sector”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, Alejandro Arias García.



Según encuestas de Gremio, los comerciantes que no harán la apertura tienen como principales dificultades la incertidumbre económica, la iliquidez o porque todavía no están autorizados por el Gobierno Nacional.



"Esta es una etapa muy importante para lograr el equilibrio económico, así como la salud de los ciudadanos. Asimismo, estamos acompañando el comercio en sus procesos de reapertura y consideramos que el cuarto trimestre, especialmente en diciembre tendremos una fase de recuperación. También, esperamos que los días sin IVA contribuyan de manera positiva”, expuso Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de Fenalco Antioquia.



Según datos de la plataforma Medellín Me Cuida Empresas, más de 65.000 empresas de todos los sectores tienen sus protocolos aprobados y pueden operar. El total de empleos reportados por estas organizaciones supera los 900.000.

