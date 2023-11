La dura advertencia de Juan David Duque a los concejales por la moción de censura

Sobre las 4 p. m. de este lunes 20 de noviembre el Concejo de Medellín votará la moción de censura en contra de Juan David Duque, Secretario Privado de la alcaldía Quintero por los presuntos manejos irregulares en la caja menor de la Alcaldía.



Es importante recordar que fueron 13 los concejales que aprobaron esta proposición para que Duque rinda cuentas de los gastos de este fondo fijo.

Para que la moción prospere debe contar con el voto afirmativo de dos tercios del Concejo, es decir 14 corporados.



Antes de que dicho debate comience en el recinto del Concejo, Duque dio declaraciones sobre el tema y lanzó varias advertencias a los corporados.



(En contexto: Los argumentos del Concejo de Medellín contra secretario Privado en moción de censura)

Se deja claro, de manera evidente la violación a la Constitución, la ley y los derechos fundamentales de esos concejales que están impulsando la moción de censura FACEBOOK

TWITTER

"En días anteriores le he enviado una carta al Concejo en la que se deja claro, de manera evidente la violación a la Constitución, la ley y los derechos fundamentales de esos concejales que están impulsando la moción de censura y que los están emounando a conductas dolosas", expresó Duque.



El Secretario también aseguró que, en caso de votar la Moción de Censura, podrían incurrir en conductas dolosas, delitos como prevaricato e inhabilidades para ejercer cargos públicos por, además, desvirtuar una incapacidad médica legal.



De otro lado, el concejal Alfredo Ramos, uno de los que ha impulsado este debate, manifestó que es la primera vez que en la ciudad se lleva una moción de censura hasta la etapa de votación en el Concejo.



(Le puede interesar: Doble homicidio en Antioquia: Hallan sin vida a dos mujeres dentro de una vivienda)



"Él no ha venido dando respuesta a los requerimiento del Concejo de Medellín y esa es una de las razones de la moción de censura, particularmente en que no entregó todas las facturas de los gastos del fondo fijo, pero adicionalmente le hemos venido solicitando que diga quién hizo los consumos, algo que nunca ha respondido", expresó Ramos.



Adicionalmente al fondo fijo de la Alcaldía, el concejal también indicó que hay irregularidades con un fondo fijo de la Secretaría Privada donde ocurren una situación de mal manejo de los gastos.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín