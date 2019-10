A contra reloj, así van los 80 km. de ciclorrutas en Medellín

En contravía, así parecen estar los encargados de construir el ambicioso plan de duplicar los kilómetros de ciclocarriles en la ciudad en este cuatrienio.



De los 80 kilómetros prometidos, 60 estaban a cargo de la alcaldía de Medellín y 20 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Sin embargo, hubo discrepancia y finalmente el AMVA solo entregará 7 kilómetros y según la alcaldía, ellos sí lograrán hacer sus 60 kilómetros y harán 10 adicionales.

¿Pero qué pasó? El Área Metropolitana dividió su proyecto en seis obras: La Picacha, Altavista, La Iguaná, Universidad de Antioquia, la 65 Norte y la 65 Sur. Pero de esos, solo la primera se entregó a la ciudadanía.



Viviana Tobón, subsecretaria de Movilidad del AMVA, explicó que desde la entidad cumplieron con lo pactado y que la no construcción de los otros corredores fueron por decisión de la alcaldía de Medellín.“Nosotros, desde el Área Metropolitana hicimos la tarea diseñando todas las ciclorrutas y radicándolas ante Planeación Municipal. Sin embargo, fue esa dependencia la que no aprobó que estas se construyeran y no entregaron los permisos necesarios”, explicó Tobón.

La ciclorruta de La Picacha fue la única que pudo construir el Área Metropolitana Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Este problema ya había sido advertido por el urbanista y concejal Daniel Carvalho en marzo de este año durante una sesión dedicada al tema, en la que indicó que durante todo el cuatrienio se vieron numerosos obstáculos en la aprobación de ciclorrutas, lo que explica el notorio atraso en la ejecución de las obras.



“Esto se debe a incoherencias entre ciertas viejas normas relativas a la infraestructura vial y los nuevos propósitos de movilidad sostenible. Medellín nunca se había lanzado a una construcción masiva de ciclorrutas como la actual y por ello estamos viviendo ese ‘enfrentamiento’ entre la norma y la nueva visión de movilidad”, opinó el concejal.



Para el experto, estos obstáculos seguirán presentándose en futuras administraciones mientras no se resuelvan de manera definitiva y por eso propuso a la alcaldía traer a debate todas esas dificultades normativas. Finalmente, sugirió a la actual alcaldía dejar “la definición de una ruta clara y expedita de aprobación de nuevas ciclorrutas sin los obstáculos que hoy se encuentran”.

Medellín nunca se había lanzado a una construcción masiva de ciclorrutas como la actual y por ello estamos viviendo ese ‘enfrentamiento’ entre la norma y la nueva visión de movilidad FACEBOOK

TWITTER

Esta falta de organización, para Mauricio Mesa, coordinador del colectivo SiCLas, deja a la ciudadanía como la más perjudicada, pues en su opinión, ambas entidades no se pusieron de acuerdo y y eso llevó a que se tardaran tres años y medio en tomar decisiones que parecen improvisadas.



“En la Mesa Metropolitana de la Bicicleta el Área nos dijo que iban a entregar una conexión desde Punto Cero hasta la Universidad de Antioquia para mejorar el acceso. Pero es una lástima que no se hagan las ciclorrutas a cargo del Área Metropolitana. A Planeación Municipal parece que se le olvidó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), donde demarcan muy claramente por dónde deben ir las ciclorrutas en la ciudad, pero esta entidad argumenta que no pueden hacer estas obras en vías con alto flujo de vehículo automotor”, opinó Mesa.

Alcaldía responde

El Departamento Administrativo de Planeación explicó que en su proceso interno para la aprobación de este tipo de proyectos hay un un trámite de revisión y presentación de observaciones, que en el caso de los proyectos de ciclorrutas presentados por el AMVA, "se han realizado observaciones consideradas complejas por dicha entidad, que han retrasado su proceso de aprobación".



Algunas de estas fueron:



- Soportar todas las propuestas de corredores para las ciclorrutas con estudios de movilidad detallados.



- Completar dimensiones mínimas de las secciones definidas por el POT para los ejes intervenidos.



- Revisar los costados sobre los cuales se están proponiendo las ciclorrutas para disminuir los conflictos ciclistas – peatón en los sectores residenciales y los conflictos ciclistas - vehículos de transporte público y carga en los corredores de mayor jerarquía.



- Identificar en cada uno de los corredores propuestos con ciclorrutas las zonas que

deben ser dispuestas para refugios o bahías que eviten estrechamientos de la sección

vial para evitar conflicto con el transporte público.



-Revisar en cada uno de los ejes (continuidad vial de cada proyecto de las ciclorrutas) el impacto de la reducción de los carriles vehiculares.



Por su parte, la Secretaría de Movilidad, encargada de esta obra (desde la subsecretaría de Movilidad Humana), aseguró que sí se lograrán entregar las obras prometidas indicando que con corte al 30 de agosto, se han construido 30 kilómetros, distribuidos en ocho comunas de Medellín. Al finalizar octubre se tendrán 45 kilómetros de cicloinfraestructura y a diciembre los restantes.

Los colectivos se quejaron de los segregadores de ciclorrutas indicando que son de mala calidad y que permiten la invasión por parte de automotores. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Esta cicloinfraestructura a implementar entre septiembre y diciembre, estará ubicada en seis comunas: Castilla, La Candelaria, Laureles - Estadio, La América, Guayabal y Belén.



Al cuestionamiento de colectivos de ciclistas y de algunos concejales sobre espacios compartidos en la vía, la dependencia respondió que por las características de tránsito vehicular, algunos corredores permiten la implementación de señalización vertical y horizontal para transformarlas en vías compartidas.Pese a lo anterior, de los 30 kilómetros de cicloinfraestructura ejecutados a agosto de este año, se tienen 25 kilómetros segregados y 5 en vías compartidas y al finalizar el año, la alcaldía aseguró que se tendrán 50 kilómetros de ciclorrutas segregadas y 20 de vías compartidas.

Aplaudo la ciclorruta de la Av Las Vegas, aunque grave que termine en Eafit y no se extienda hasta el sur. En el occidente de la ciudad, Barrio Belén, las ciclorrutas están en pésimo estado. Losas levantadas y reventadas, huecos mal pavimentados: — Sebastian Betancur 🎩🚲 (@Sombrerodemago) July 26, 2019

Hace 3 años comenzamos a hacer el seguimiento al crecimiento de ciclistas. Con solo un año de haber sido inaugurada la Ciclorruta de las Vegas, alcanzamos más de mil ciclistas. #LasVegas #Ciclorruta #ciclistas @sttmed @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/hLrSP2svHE — Mas Urbano (@mas_urbano) July 25, 2019

Para la concejal María Paulina Aguinaga, quien le ha hecho seguimiento a los retrasos en las obras de la ciudad, no sería extraño que estas no alcanzaran a cumplir con los tiempos de entrega. Además, para ella, estas demarcaciones en la vía no se pueden contar como nueva infraestructura, pues ya había diseños y recursos para las cicloinfraestructura.



“Lo peor es que le están casi que mintiendo a la ciudadanía indicándole que habría nuevos kilómetros cuando lo que están haciendo es estrechar las vías actuales y pintarlas o separarlas con una matera y decir que son nuevos kilómetros de ciclorruta. De por sí ya nos estamos quedando estrechos en las vías, entonces no sé hasta qué punto esas soluciones van a mejorar la movilidad”, expresó Aguinaga.



Aunque coincidió con la concejal en que esta solución no es la más óptima, el vocero del colectivo SiCLas aclaró que estas intervenciones no le están robando calle a los vehículos motorizados, sino que están recuperando espacios de ciudad para una movilidad sostenible que le hacen falta a Medellín.



"Según las especificaciones de MinTransporte en su guía de cicloinfraestructura, lo que vemos en Medellín se considera ciclocarril o ciclobanda y eso es un pedacito de lo que se tiene que hacer, porque necesitamos hitos, conos o elementos más visibles. Me preocupa la calidad con la que queden estas obras y su durabilidad en el tiempo", opinó Mesa

Hay quejas de colectivos de la falta de cultura vial por parte de los automotores, que invaden las ciclorrutas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Son varios los 'chicharrones' los quedan para las próximas alcaldías de la capital antioqueña. No solo en seguir fomentando la cultura vial, sino también a atender el llamado de los bici usuarios en que no solo se deben construir ciclorrutas, sino también mantener las que ya están, algo que para ellos no pasó. "pintar no es mantener, se deben hacer obras civiles y también de desagüe para evitar inundaciones", agregó el vocero.



De igual forma, deberán sortear mejor estas diferencias entre entidades si quieren lograr cumplir lo establecido por el POT, que es la hoja de ruta a seguir para que en la ciudad se logren construir 400 kilómetros de ciclorrutas.



Una meta que parece lejana, pues de cumplir estos 77, Medellín quedará con poco menos de 120 kilómetros de vías para las bicicletas.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10