Así va la atención a los niños del jardín infantil donde ocurrieron abusos

Pintada de blanco y con un letrero de se arrienda está la antigua sede de Buen Comienzo Pequeños Exploradores en el barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín, sitio donde habrían ocurrido los abusos a 12 niños, por los cuales acusan a Ismael Darío Lopera, ‘Manolo’.



Tras el cierre de la sede y de que el operador a cargo del jardín infantil ya no pudiera continuar mientras se establece su responsabilidad, apenas el pasado 13 de septiembre los niños y niñas retornaron a las clases presenciales, en una nueva sede ubicada a apenas dos casas de la anterior.



Con la promesa de tener un sitio más seguro para los pequeños, la Unidad de Buen Comienzo entregó la sede y dio a conocer que cuenta con ocho cámaras de seguridad, uno de los aspectos que más reclamaron los padres de familia cuando se destapó el escándalo.



En su momento, en el sitio eran atendidos 75 niños y niñas. Ahora, con la misma capacidad, en el centro infantil 'Dejando huella' tienen 75 menores de edad matriculados, 68 en presencialidad y siete en virtualidad, pero no todos corresponden a los que antes hacían parte de este jardín.



De los niños, cuyos padres de familia interpusieron denuncias por abuso sexual ante la Fiscalía, se matricularon siete y los cinco restantes fueron retirados.



“Desde el primer día de la reunión, decidí sacar a mi hija de este jardín de Buen Comienzo y buscar otro jardín, más arriba en Granizal. En el jardín donde está es más seguro. Desde el primer día, me mostraron las instalaciones, las cámaras, por eso la solté allá”, contó a este medio la madre de una de las niñas abusadas, cuya identidad se reserva para proteger los derechos de los niños.



De acuerdo con Hugo Díaz, director encargado de Buen Comienzo, de los niños más vulnerables por la situación que vivieron, tres están en modalidad virtual y agregó que a los demás se les ofrecieron opciones.



“Nosotros hicimos varias reuniones con ellos, les ofrecimos varias alternativas, que el profesor fuera a la casa o un acompañamiento, el tema de un paquete nutricional para la familia y otras acciones”, dijo.



No obstante, a las familias les ha costado retomar la confianza en este programa de la Alcaldía de Medellín, operado por terceros.



“Mi hijo está en el proceso de retornar, pero no hemos decidido nada todavía. Él, actualmente, tampoco está recibiendo ni clases virtuales. No sabemos, porque hay muchas irregularidades. Eso del acompañamiento sicosocial, por ejemplo, en ningún momento nos volvieron a acompañar. Fueron los primeros días y ya. No tenemos apoyo de nadie”, manifestó el padre de otro de los niños en restablecimiento de derechos.



Díaz subrayó que el acompañamiento sicosocial se hace por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía. Explicó que otro asunto, como el de la renta básica para las familias afectadas, será tratado en una reunión de este jueves.



Una de las madres confirmó que su hija está dentro del programa 'Jugar para sanar' y que en una reunión que sostuvieron el pasado lunes 20 de septiembre, con la Procuraduría General de la Nación, se abordó el tema de la atención sicológica a los padres de familia.



“Las 12 familias de los afectados nos estamos apoyando entre nosotros mismos, tenemos que estar cogidos de la mano todos”, agregó la madre.

En el sitio hay ocho cámaras, siete internas y una externa, de las cuales los padres pueden solicitar ver las imagénes ante alguna duda. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El nuevo jardín

'Dejando Huella' cuenta con una sala de desarrollo, dos zonas para el servicio de alimentación, oficina, zona de juegos, baños y bodega. La prestación del servicio está a cargo de una nutricionista dietista, auxiliar de enfermería, profesional del área sicosocial, coordinadora, tres agentes educativas docentes y tres auxiliares: de nutrición, de servicios generales y docente.



De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, allí hay un equipamiento nuevo: sillas, mesas, baños, juegos, material pedagógico y didáctico, entre otros, y el personal a cargo de la prestación del servicio fue renovado.



Con los padres de familia hubo algunos compromisos para generar mayor seguridad del cuidado de sus niños, motivo por el que en este centro infantil laboran personas de la misma comunidad, incluso, familiares de los niños afectados.



“Tenemos diferentes escenarios de la verificación del servicio, no solamente desde las cámaras, sino porque los papás están implícitos en el territorio. El padre de familia puede ir a verificar, en cualquier momento del día, cómo se está prestando el servicio. Cuando haya alguna duda, por alguna circunstancia, que vaya a la recepción de las cámaras y en los comités mensuales para hacerle seguimiento”, explicó el director (e) de Buen Comienzo.



Otra de las medidas es que, sobre la hora de salida de los niños, el padre, madre o adulto autorizado a recogerlo debe presentar una escarapela en la que se encuentran los datos del menor de edad.

Para recoger a los niños, los padres o acudientes deben presentar una escarapela con los datos del pequeño. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

"En realidad para mí está muy bueno, porque incluso la profesora que tiene ahora la niña fue mi profesora, entonces siento más confianza. Es una persona que uno conoce de toda la vida, más que vimos que sí se implementaron las cámaras y como todo eso, se siente uno más confiado para dejar los bebés”, manifestó Erica Montoya, madre de una bebé de 2 años de edad.



La madre narró que, en el momento del escándalo, le practicó a su hija los exámenes, con lo que pudo descartar que fuera otra de las víctimas de ‘Manolo’. Ahora, aunque más segura, criticó que los padres de familia no tuvieran acceso a las cámaras en tiempo real, aunque desde Buen Comienzo aclararon que, por temas legales, esta posibilidad es limitada.



Albany Mora pensó en inscribir a su pequeña de casi 4 años de edad en el anterior 'Nuevos Exploradores', pero ocurrió el abuso a los niños y ahora, desde esta nueva sede, confesó tener susto, aunque ha evidenciado que “todo se ve muy bien”.



"Ella es la primera vez que entra a un jardín, estuvo tranquila. La atención está en que si al niño no le pasa nada es porque le está yendo excelente, tiene buenas profesoras, está aprendiendo a comer solita, todo muy bien. Fue impresionante lo que pasó, de verdad, tenía un poco de miedo, a pesar de que este es un sitio nuevo, uno le da como sustico, pero las cosas pasan una sola vez”, opinó la madre.



Las familias coincidieron en que, pese a tener a sus hijos atendidos, esperan justicia y una condena ejemplar contra ‘Manolo’ que se entregó a las autoridades el pasado 8 de julio. Lo último que se supo es que, tras las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en un centro carcelario, la Fiscalía cuenta con tres meses para presentar el escrito de acusación, que es el siguiente paso, plazo que está próximo a cumplirse.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

@Melissalvarez3

