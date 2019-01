Empleados de Hidroituango rezan antes del cierre de compuerta

Un ambiente de expectativa y optimismo rondaba los campamentos de Hidroituango y a sus empleados.



Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de EPM, informó que el último simulacro, realizado en la tarde del martes 15 de enero fue todo un éxito.

"Consistía en el rescate de los cinco operarios que estarán cuando se active el cierre de compuerta por parte de un helicoptero UH-60 Angel medicalizado, en caso de ser necesario, cosa que esperemos no se requiera", dijo el directivo.



Hacia las 6 de la mañana se espera el cierre de la compuerta.



Con toda la logística preparada, a 12 horas de la maniobra vital que será el comienzo para desinundar casa de máquinas, solo quedaba esperar.



Mónica Hernández, quien trabaja con el equipo de logística desde hace 6 años, contó que pese a la información negativa que ha escuchado a las afuera del proyecto hidroeléctrico, confía en que todo saldrá bien.

"Estando aquí hemos podido entender un poco más la dinámica de todo lo que se ha hecho para recuperar el proyecto y confiamos en el parte de tranquilidad que dan los expertos", expresó.



Añadió, que la dinámica en las obras y el ambiente en las mismas cambiaron desde aquel 29 de abril de 2018 cuando comenzó la contingencia.

"Ha cambiado, pero para bien. El ánimo es mayor y siento que hay más unidad en los equipos de trabajo, como que estamos más integrados para que salga adelante el proyecto", contó.



Desde las 3 de la mañana, un grupo de 60 personas de la brigada logística e ingenieros iniciaron labores de preparación para garantizar que en los campamentos de la obra todo se desarrolle con normalidad.



Por su parte, José Neftalí Monsalve, quien trabaja para la unidad de Negociación y activo inmobiliario, manifestó que hay mucha expectativa para lograr un hito más.



"Confiamos en que las comunidades aguas arriba y abajo no sufrirán afectaciones pues las hemos involucrado. El trabajo interno que se ha hecho ha sido minucioso y detallado. En lo personal he podido dormir bien, aunque hay una ansiedad generalizada. Hay mucha adrenalina", contó.



Y pese a las altas expectativas y probabilidades, no faltó el apoyo espiritual.



A las 8 de la noche, 10 horas antes del cierre de la compuerta 2, se llevó a cabo una misa oficiada por el obispo de Ituango en la que participaron el gerente Londoño de la Cuesta y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



En la ceremonia, se pidió por el éxito de la maniobra y por la llegada a buen puerto del proyecto.



El sacerdote se encomendó al señor de los Milagros mientras que el gerente de EPM pidió sapiencia y paciencia para afrontar los difíciles retos que se vienen.



