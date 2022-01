Que no haya olvido y que se haga justicia con una condena ejemplar en el caso es lo que piden las familias de los 14 niños y niñas que habrían sido abusados por Ismael Darío Lopera Tangarife, alias Manolo, en un jardín del programa Buen Comienzo en el barrio Santa Cruz de Medellín.



Tras el aplazamiento de la audiencia preparatoria, que se llevaría a cabo el 14 de enero, pero que fue reprogramada para el 4 de marzo, las familias hicieron un plantón a las afueras del Palacio de Justicia en Medellín para pedir celeridad en el proceso y ante el fantasma que siempre persigue los procesos judiciales: que se venzan los términos y quede en libertad.



(Le puede interesar: ¿Qué sigue en la revocatoria del alcalde Daniel Quintero?)

Esteban Gómez, abogado de las víctimas, indicó a este medio de comunicación que fue la defensa la que solicitó al juez de conocimiento aplazar la audiencia, el cual toma la decisión de hacerlo de acuerdo a la norma y dentro de las causales que existen para poder postergarlo. Aclaró que es una decisión inconsulta, es decir, que no le tiene que pedir la opinión a la otra parte e incluso esto lo puedo solicitar la misma Fiscalía.



“Es entendible la angustia y la necesidad de los papás de que prontamente se dé una respuesta en este proceso y poder exponer las razones por las que se presentaron estos hechos tan graves y que esta personas, él y los responsables, sean judicializados y que tengan una condena, pero estamos sujetos a la agenda de los despachos, en este caso el juzgado de conocimiento, que es quien está adelantando el proceso”, dijo Gómez.



Y es que de cierto modo, para los padres de familia el proceso parece estar avanzando muy lento desde el 8 de julio del año pasado, cuando Manolo se entregó a las autoridades. “¿Por qué están dilatando tanto el proceso? Ya van seis meses y no sabemos este señor, no le han dado sentencia, no le han dado nada. Hoy era una audiencia de prueba y acusación y más fácil la cancelaron, no sabemos el porqué”, dijo uno de los padres de familia durante la protesta.



(Le recomendamos: ¿Servirá el pico y placa de dos dígitos en Medellín? Expertos opinan)



Antes de esto, lo último que se supo fue que la Fiscalía presentó el escrito de acusación, un documento de 26 páginas que contenía los testimonios y pruebas de los hechos, durante una audiencia que se llevó a cabo el 29 de octubre con el Juzgado 7 Penal del Circuito.

Facebook Twitter Linkedin

El 14 de enero, los padres de familia realizaron en plantón a las afueras del Palacio de Justicia. Foto: Cortesía ciudadana

Para avanzar en el proceso, en su momento estaba pendiente la decisión del juzgado de conocimiento sobre un recurso que interpuso la defensa de Lopera en julio, para apelar su medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pero esta no prosperó.



“Se decretó desierta porque la defensa no había presentado los documentos que fueran realmente válidos para haber interpuesto ese recurso de apelación por la medida de aseguramiento impuesta por el juez de control de garantías. El juez que conoció de esa solicitud declaró desierto el recurso y continuó el trámite tal cual como estaba, entonces no es verdad que más audiencias se han aplazado”, subrayó el abogado.



Este recurso tenía suspendidos los términos, motivo por el que no había avanzado el proceso. Una vez se resolvió, también en el mes de octubre, el proceso continuó con la programación de la audiencia preparatoria (para el 4 de marzo), que es donde empieza la etapa de juzgamiento. Lo que sigue es el juicio oral.



(Además lea: Revuelo por solicitud de camioneros para portar armas en carretera)



“No vemos resultados, quieren dilatar las cosas no sé por qué hoy no se hizo la audiencias. Queremos resultados, estamos reclamando los derechos de nuestros niños y que respeten los niños y nos respeten también a nosotros. Queremos justicia y que condenen a este señor Manolo por lo que le hizo a nuestros niños”, dijo otra de las madres.

Que no haya olvido

En medio del dolor que aún les genera lo que ocurrió con sus hijos, algunos de los padres confían en que sí vaya a haber justicia en el caso. Así lo expuso el padre del segundo niño que confirmó tener indicios de abusos, de acuerdo a las pruebas de Medicina Legal.



“Es lógico que el abogado de este señor va a intentar dilatarlo, pero estamos confiados en que la justicia o que el juez que esta última vez aplazó esta audiencia tenía que haber tenido argumentos muy claros. Lo del plantón fue más que todo para recordar, para recordarle a la gente y a otras familias que posiblemente estén pasando por el mismo flagelo que no guarden silencio y que esto no puede quedarse así, en el olvido”, lamentó.



Por lo pronto, los padres de familia consultados por este medio, reconocen que el ICBF ha hecho veeduría de los derechos de los niños y les ha hecho seguimiento a temas como su salud, por ejemplo con la vacunación.



(No deje de leer: Asesinan a pareja que se movilizaba en moto por autopista Medellín-Bogotá)



También que la Alcaldía de Medellín, a través del programa Jugar para sanar, ha hecho intervención psicosocial a los menores de edad afectados, pero también reclaman ser intervenidos como adultos y familiares, una de las promesas de la Administración Municipal cuando este escándalo salió a la luz pública.



“El acompañamiento psicológico a nosotros los papás es cero. Yo siento que mi esposa sigue muy afectada y es lógico, esto apenas lleva como 8 meses de haber pasado, no hay atención psicosocial para nosotros y nosotros lo que podamos calmarnos entre nosotros, a punta de puro amor y de paciencia”, dijo el padre de familia.



Ahora esperan que sus hijos puedan seguir estudiando de manera virtual y, algunos, con clases con docentes en sus hogares, pues por los hechos ocurridos supuestamente al interior del jardín infantil, aún hay padres de familia que no quieren que retornen a la presencialidad.



De otro lado, el abogado Gómez concluyó que el vencimiento de términos por ahora no es una amenaza al proceso, debido a que justamente el abogado defensor de Lopera Tangarife fue quien solicitó este aplazamiento de la audiencia, es decir que no fue ni por falta de celeridad en la Fiscalía, ni por falta de celeridad en la programación de las audiencias por parte del despacho que dirige la investigación.



*Los nombres de los padres de familia no se revelan para proteger los derechos de los niños y niñas, pues así pueden ser identificados.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO

MEDELLÍN