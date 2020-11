Así va plan de Antioquia de llegar a 1.400 UCI para afrontar el covid

Aunque Antioquia viene avanzando en el plan de llegar a 1.400 Unidades de Cuidados Intensivos de cara a afrontar esta parte de la pandemia del covid-19, aún los retos son enormes.



A la fecha hay 1.248 activas, es decir 41 más que las que se registraban el pasado 26 de octubre, cuando el gobernador Aníbal Gaviria anunció este plan como parte de las medidas que se toma frente a una ocupación del 80 por ciento en el número de UCI, buscando evitar que se incremente esta cifra.



Esto ocurrió cuatro días después de que la Gobernación Departamental actuara acorde al protocolo establecido y declarara la alerta roja hospitalaria, después de tres días en los cuales la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos en Antioquia se mantuviera por encima del 80 por ciento.

Para ese momento, el departamento contaba con 1.185 camas; y entre el 22 y el 26 de octubre aumentó 22 camas más; para un total de 1.207 servicios UCI. Aunque no se puso una fecha específica para cumplir el plan, Gaviria señaló que la meta se fijó para implementarse entre los gobierno nacional, departamental y municipal hasta llegar a las 1.400 UCI; es decir el aumento de 160 camas más en las próximas semanas y, de 30 o 40 en las semanas posteriores.



Ante las metas, los principales temas a resolver se centran en conseguir el personal médico que requiere cada UCI y los insumos como medicamentos, que tal y como ocurre a nivel mundial y nacional, comienzan a escasear. Así lo confirmó Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del covid-19 en Antioquia.



“Hay un tema que para nosotros es crítico y es el del recurso humano, parte de esa línea de trabajo fue la traída del recurso humano de Barranquilla, que hoy ese recurso viene operando unas camas en el hospital departamental La María, pero tenemos otra línea de trabajo en el que tenemos que estar muy atentos y es el tema de medicamentos básicamente y el problema que se va generando de desabastecimiento, que también estamos trabajando en eso”, explicó en diálogo con EL TIEMPO.



Giraldo se refiere a la llegada de 18 personas a la María, dentro de los que se encuentra un intensivista, cuatro jefes de enfermería, 10 auxiliares de enfermería y tres fisioterapeutas, que comenzaron a apoyar desde el 2 de noviembre el servicio de las 12 camas UCI adicionales que abrió ese hospital, como parte del plan de las 1.400.

Por esos mismos días, el gobernador Gaviria y la Secretaria de Salud manifestaron el apoyo de otras ciudades y departamentos del país en ceder el personal de salud para poder atender las camas en Antioquia, dentro de los que se incluía Bogotá, pero hay dificultades.



“Bogotá tiene una menor ocupación hoy (de UCIS), pero cuando vas a traer el recurso humano, ya no es tan fácil, porque esperan unas condiciones distintas”, remarcó.

De cualquier modo, agregó que Antioquia continúa en la búsqueda de personal médico, pues es una instrucción del gobernador, además de que se debe constantemente evaluar cómo va la alerta roja, declarada desde el 22 de octubre.



A su turno, Germán Reyes, presidente de Asmedas Antioquia, afirmó que no es nuevo que no hay personal médico suficiente para atender las UCI. Reyes afirmó que a ello se suma que no hay buenas condiciones laborales para el personal médico, empezando por contratos a través de intermediarios, cooperativas o sindicatos.



Además, señaló que muchos de ellos ya padecen ‘fatiga’. “Lo hemos venido denunciando. A ese personal había que reemplazarlo# y hay unas herramientas legales para reemplazarlos, en cualquier parte del país”, dijo.



Por lo pronto, la semana pasada hubo una reunión con las cinco EPS que operan en el departamento, planteando la posibilidad de que cada institución instale tres UCI más. Se espera que estos recursos estén dispuestas donde más se requieren, que es área metropolitana y el Oriente antioqueño, por los niveles de ocupación actuales, que son 82,54 % y 89,52 %, respectivamente.



En cuanto a las UCI en Medellín, aunque desde septiembre el alcalde Daniel Quintero afirmó que la ciudad ya contaba con 1.000 UCI, solo hay activas 847 según el CRUE.



Esto contrasta con un boletín de prensa del pasado 13 de noviembre, en el que la alcaldía dio a conocer que "la ciudad cuenta con 859 camas UCI activas de las 1.000 instaladas, con una ocupación de 294 pacientes por coronavirus".

¿Y la alerta roja?

De acuerdo con el gerente del covid, este es un análisis contante el monitorear la alerta roja, que fue decretada después de que el departamento pasara tres días continuos con una ocupación de las camas UCI superior al 80 por ciento, y que limita algunos procedimientos en salud.



Por ahora, en el análisis de tumbar esta alerta entrar otros elementos fundamentales y la opción es contener esta medida, por ahora.



"Si uno lo hiciera por los niveles de ocupación habría una condición, pero lo otro es que también estamos pendientes de la situación que hay con manejo y desabastecimiento de ciertos medicamentos, entonces eso nos obliga a ser muy racionales con el uso de estos. Posiblemente sea necesario en algunos temas, contener la alerta para evitar que ese desabastecimiento se haga más difícil de manejar", explicó Giraldo



Por lo pronto, algunos sectores ha mostrado su inconformidad con la declaratoria de alerta roja.



De hecho, los presidentes de las Juntas Directivas de las clínicas IQ InterQuiróganos S.A., Quirófanos El Tesoro y Bioforma S.A. convocaron a una rueda de prensa que estaba programada para este viernes, para explicar la afectación de las decisiones del Gobierno al cerrar instituciones que realizan cirugías ambulatorias electivas no urgentes, "sin que realmente afecten el porcentaje de ocupción de camas UCI destinadas a pacientes covid en el departamento", decía la invitación.



A última hora, la rueda de prensa fue cancelada.

Así va el virus

Según Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, el segundo pico del virus fue el pasado 15 de octubre, cuando se llegó a 2.888 casos nuevos en un día.



Yessica Giraldo, epidemióloga de la Universidad CES afirmó que aunque se venía con esas altas cifras, en los últimos días se han registrado hasta 648 casos, lo que no sería coherente con el comportamiento del virus, que está al alza.



Giraldo recalcó que hasta el domingo 15 hubo 1.700 casos nuevos, y al día siguiente cambió. Durante un día bajó a 648 nuevos contagios y al día siguiente fueron 976, situación que cuestiona la cantidad de pruebas que se están haciendo en la población.



"En tan pocos días esos saltos no es posible, esa variabilidad en un día o dos días no se da. Eso puede pasar entre siete y 10 días, por rápido que se logre, eso tiene que ver más con el manejo de las pruebas y el reporte. Porque si se mira el reporte de pacientes en UCI, viene al alta, no el porcentaje sino las personas, porque ya hay más camas y se ha aumentado la letalidad. Nadie cae en cuenta de que otra forma en la que baja la cifra es cuando en una UCI se muere un paciente", ahondó la experta.



De otro lado, señaló que ningún gobernante tiene una apuesta por una fase de supresión del covid-19, es decir, ir más allá de la mitigación y llegar a un R (tasa de personas que puede contagiar una persona con covid) menor a 1.



