Así sería el negocio entre EPM y la Gobernación por Hidroituango

A aproximadamente un año de que Hidroituango comience a generar energía con las dos primeras turbinas, EPM, constructor del polémico megaproyecto, podría ser también el socio mayoritario del mismo.

Esto, si acepta la propuesta hecha por la gobernación de Antioquia de que EPM se quede con el 52,88 por ciento de la Sociedad Hidroituango que tienen el IDEA y el Gobierno Departamental, a cambio de que la Gobernación tenga una participación accionaria en EPM.



"La empresa analizará con sus equipos técnicos, jurídicos y financieros los alcances de esta y la conveniencia para la organización. La decisión adoptada se informará oportunamente", respondió EPM en un comunicado.



(Le puede interesar: Cinco escándalos sexuales en Cartagena que indignaron a la comunidad)



Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, aclaró que la Gobernación no recibirá dinero por parte de la empresa de servicios públicos en caso de que se concrete la operación.



"La Gobernación sería socia de EPM y comenzaría a participar en el Grupo EPM como socio minoritario. Creemos que esta propuesta ayuda a salvar el proyecto", manifestó Suárez.

Facebook Twitter Linkedin

Según EPM, la primera virola, de una de las máquinas que va a generar la energía, va a garantizar la seguridad energética del país. Foto: Cortesía EPM

Creemos que esta propuesta ayuda a salvar el proyecto FACEBOOK

TWITTER

El mandatario departamental agregó que espera que la próxima semana los equipos financieros tanto de la Gobernación como de EPM se reúnan para valorar cuánto vale la Sociedad Hidroituango y determinar de cuánto sería la participación de la Gobernación y el IDEA en EPM.



"Creemos también que esta es la mejor manera de resolver el litigio jurídico entre la Sociedad Hidroituango, el IDEA y EPM", agregó Suárez.



El 29 de julio será la próxima sesión de la Junta Directiva de EPM en la que la Gobernación espera que se decida si aceptan o no la propuesta.



Las reacciones sobre esta eventual negociación generaron diversas opiniones, tanto en la Asamblea de Antioquia como en el Concejo de Medellín, quienes hacen control político.



(También lea: Tras 5 días prófugo, capturan a alias Manolo, presunto abusador sexual)



María Paulina Aguinaga, concejal del Centro Democrático, calificó de "completamente desacertada" la propuesta.



"Hidroituango no es viable financieramente, ya que tiene un sobrecosto de más del 43 por ciento de su valor inicial. Hay que terminarlo para perder menos plata. Además, si no continúa el litigio, posiblemente se van a archivar todas las investigaciones y no van a pagar los responsables de las malas decisiones que ocasionaron la contingencia de Hidroituango", afirmó Aguinaga.

La propuesta de la Gobernación de Antioquia de vender su pedazo en Hidroituango a EPM, y que la empresa de Medellín pague con acciones es muy sospechosa. No tenemos información y se hace de espaldas a la Asamblea. Mucho ojo con el patrimonio. #SíEsPosibleHacerloBien pic.twitter.com/ZOcAM30OaL — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) July 8, 2021

Por su parte, el diputado del partido Dignidad, Luis Peláez, indicó que la propuesta es sospechosa y que no fue concertada con la Asamblea.



"Me parece un negocio oscuro, que no tiene información clara ni completo y que debería estar en el recinto de la Asamblea discutiéndose. Las acciones hoy de Hidroituango están a la baja y no está claro el valor de la acción", opinó el diputado.



MEDELLÍN