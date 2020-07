Así serán las dos nuevas ciudadelas universitarias que tendrá Medellín

Desde el año 2014, a los medellinenses se les había anunciado la construcción de dos ciudadelas universitarias públicas, una cerca al parque Biblioteca de San Javier y ubicada exactamente en donde funcionaba la cárcel para mujeres del Buen Pastor, y la otra situada en un lote contiguo a la Plaza de Ferias o Feria de ganado, como algunos habitantes lo conocen.



Ahora, seis años después, y tras varios retrasos que incluyeron cambios en los diseños, ambas serán una realidad.



La primera se llama Ciudadela Universitaria de Occidente, la cual según información de la Alcaldía de Medellín, terminaría su construcción en el mes de agosto próximo y tendrá una capacidad para 8 mil estudiantes. La segunda, la Ciudadela Universitaria del Norte, será construida en este cuatrienio, tal y como quedó contemplado en el plan de desarrollo de la actual administración municipal, en cabeza de Daniel Quintero.



La primera en entregarse está casi lista. Se ubica en los límites de las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier). Sus vecinos ya pueden ver que hay 23 mil metros cuadrados construidos y 14 edificios erigidos que cambiaron el paisaje de años atrás, cuando allí había una cárcel.



“Sobre estos edificios, hay unos que son rectangulares y otros circulares. El proyecto a su vez deja un área libre y un gran espacio público para la comunidad de aproximadamente 37 mil metros cuadrados y de esos 17 mil son un gran parque va que poder disfrutar la comunidad y el restante es espacio abierto al interior de lo que sería la institución educativa”, explicó Nicolás Rivillas, subgerente de diseño e innovación de la EDU.



Por ahora, se están ultimando algunos detalles de urbanismo y las labores también se concentran en adecuar una capilla que ha sido siempre utilizada por la comunidad vecina y que servirá también para clases y reuniones.



En esta Ciudadela Universitaria de Occidente hay 16 aulas multipropósito y 18 las aulas convencionales, además tiene un auditorio con una capacidad para 180 personas aproximadamente y una biblioteca, ubicada en uno de los edificios rectangulares, con un área de 2020 metros cuadrados.



“Habrá otras zonas de formación como la capilla, un restaurante, zona de comidas, zonas estudio particulares distribuidas al interior como en el exterior, placas poliderportivas y unas canchas con una destinación específica”, detalló Rivillas.

Como complemento al moderno campus, este lugar tendrá una oferta educativa novedosa o por lo menos así lo califica Carlos Chaparro, director de la agencia de educación superior de Medellín, Sapiencia.



“Hay que decir que el concepto de las ciudadelas es un concepto innovador y no se trata de un campus universitario tradicional (…) Es un espacio colaborativo, es un coworking que busca esencialmente generar una oportunidad, una serie de oportunidades a la comunidad docente y a la ciudad en general en donde concurran instituciones de educación superior, con programas que estén asociados a la línea estratégica del Valle de Software, esencialmente. También en una escala menor con programas tradicionales”, explicó Chaparro.



Bajo este panorama, las líneas formación en esta nueva universidad estarán relacionadas con el desarrollo de software, analítica de datos, big data, blockchain, animación digital, artes digitales, y formación artística digitalizada combinada con ingeniería de software, sistemas y cine, que son consideradas carreras más tradicionales.



La formación también será distinta. Serán, en promedio, 3 meses de clases teóricas y dos meses de experiencia en el campo productivo. “Al terminar ese primer módulo, con eso queda habilitado para que el estudiante pueda ir a trabajar, a conseguir recursos y si en sus expectativas e intereses está quedarse allá no hay problema. Quien quiera continuar, va tomando los módulos sucesivos y a la par que se vincula productivamente para la subsistencia puede avanzar en su proceso formativo hasta alcanzar el nivel profesional que desee o eventualmente de posgrado”, precisó el director de Sapiencia.



La responsabilidad de los contenidos y los cursos serán construidas con una alianza con compañías como Platzi, Google, Microsfot, Coursera, LinkedIn, entre otras, además del Sena y las instituciones universitarias adscritas al municipio como son el ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia.



La oferta educativa arrancaría a finales de noviembre pero Sapiencia ya anunció que en septiembre iniciará un piloto con una población entre mil y 2 mil ciudadanos en varios cursos.

¿Y la Ciudadela del Norte?

La Ciudadela Universitaria del Norte parecía en el limbo. En la pasada administración municipal de Federico Gutiérrez no se dieron explicaciones sobre el por qué el proyecto no prosperó desde el punto de vista constructivo, aunque se avanzaron en estudios de suelos y diseños arquitectónicos.



Ahora esta infraestructura aparece en el plan de desarrollo Medellín Futuro de Daniel Quintero y también contempla 8 mil cupos.



“Ya tenemos diseños técnicos y arquitectónicos, y se tiene diseños que datan de 2016 y habrá que hacer algunos ajustes de actualización sobre todo en temas normativos pero ya se tiene un avance importante porque los diseños arquitectónicos y estructurales de la ciudadela están en fase 3”, afirmó Nicolás Rivillas.



El funcionario de la EDU dijo además que este espacio educativo, ubicado en el norte de la ciudad, estará en la mitad de otros planes de urbanismo como son el Plan Parcial Plaza de Ferias y el Plan Parcial Carabineros.



La oferta académica de este lugar, estará enfocada en áreas relacionadas a la industria agropecuaria y de alimentos. Según el director de Sapiencia, esta vocación educativa será revisada por parte del alcalde, Daniel Quintero.



Finalmente, la EDU sería la encargada de la construcción de este espacio que aumentará los cupos en educación superior en Medellín, sobre todo en las comunas en donde no hay alto acceso a la educación superior.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

