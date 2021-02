Así será la logística para la vacuna del covid-19 en Antioquia 

El departamento de Antioquia ya tiene listo su plan de logística vacunación contra el covid-19. Así lo anunció la Gobernación de Antioquia.



“Se busca que no se pierda una sola dosis, no se pierda un segundo y ni un solo peso en todo el proceso”, resaltó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Con este plan, se espera que el 20 de febrero, a las 9:00 a.m. arranque la vacunación en territorio antioqueño.

“Si es ese día, las vacunas deberían llegar dos días antes o tres para poder la logística. Esa vacuna que hoy llega necesita de un ultracongelador y va a llegar a Medellín y ya tenemos la logística organizada en el tema de seguridad, de cadena de frío y se está afinando, una vez el Ministerio de Salud confirme el número de vacunas, cuál va a ser el número de IPS”, precisó Lina María Bustamente, secretaria de Salud departamental.



Hasta ahora la logística de transporte y el resto de municipios del valle de Aburrá ha avanzado. De otro lado, el departamento cuenta, por el momento con cinco ultracongeladores. Uno de ellos en Carepa y los cuatro restantes en Medellín que estarán disponibles para estas vacunas.



El gobernador recordó que esta primera etapa es limitada para una población en específico.

El cuidado que hemos tenido debe mantenerse, el tema de la vacunación será gradual durante todo ese año, por ello, el uso de tapabocas, distanciamiento y demás cuidados, debe conservarse”. FACEBOOK

“Las primeras vacunas serán para el personal médico y dentro del personal médico, ese primer número de vacunas será para el personal en las IPS con UCI”, dijo.



Igualmente, envió un mensaje a los antioqueños: “El cuidado que hemos tenido debe mantenerse, el tema de la vacunación será gradual durante todo ese año, por ello, el uso de tapabocas, distanciamiento y demás cuidados, debe conservarse”.



Para adelantar la vacunación en Antioquia, se hará una campaña que estará respaldada además bajo el mensaje comunicacional ‘Cuidarnos y Vacunarnos’, como un llamado al cuidado permanente, incluso antes y luego de contar con la vacuna. “Después de vacunarnos debemos seguir cuidándonos, no descuidarnos, no relajarnos”, destacó Gaviria.



Asimismo, el mandatario dijo que todos los ciudadanos deben estar atentos ante cualquier circunstancia de fraude por parte de personas inescrupulosas que pueda presentarse, ante la necesidad que los ciudadanos tengan frente a la vacunación.

¿Ya hay agendamiento?

Hasta ahora, ni las EPS ni las IPS han llamado a los adultos mayores que serán vacunados en esta primera fase.



Esto dependerá, según la Secretaría de Salud, del número de vacunas que lleguen para el departamento. “Luego de saber ese número de vacunas se procede al agendamiento”, dijo al respecto, Lina Bustamante, por lo que se pide a la población estar atenta al llamado y acudan a la IPS.

El plan de vacunas

Recuerde consultar su etapa de vacunación en la página: https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/



Luego de esta primera etapa seguirán los adultos mayores de 60 años en adelante y otro personal médico.



MEDELLÍN

