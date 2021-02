Así será la distribución de la vacuna covid en Medellín

Un fuerte componente logístico tiene Medellín para comenzar con la vacunación este jueves 18 de febrero.



(Le puede interesar: La nueva estrategia paisa para vacunar a más personas)

Así lo informó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien indicó que esperan recibir las primeras 4.599 dosis entre hoy y mañana, las cuales llegarán al aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



El alcalde indicó que unos 250 uniformados custodiarán las vacunas, tanto en el trayecto desde el terminal aéreo hasta el Centro Administrativo de Vacunación (CAVA), en Guayabal, así como la movilización desde este lugar hasta los 5 hospitales priorizados para esta primera etapa.



"Una vez las 4.599 estén en los ultra congeladores, a - 70° C, cada día las estaremos llevando a dos camiones, uno hará un recorrido hacia el norte y otro hacia el sur para administrar las vacunas. Hemos contratado a 437 personas para este proceso de vacunación", contó el alcalde.



(Lea también: ¿Por qué dos departamentos no recibirán ninguna vacuna de las 50.000?)



Oscar Rodas, funcionario de la CAVA, explicó que una vez las vacunas lleguen a los ultracongeladores, pasan por un riguroso proceso antes de ser montadas a los camiones.



"En un proceso que dura unas 3 horas, las dosis se pasan del ultracongelador a un refrigerador para atemperarlas y que queden a unos 2 u 8 grados. De allí se pasan a unas cajas para ser llevadas a las IPS para su administración", contó el experto.

Así será la distribución de la vacuna covid-19 en Medellín. Conozca todos los detalles➡️ https://t.co/ebOnTjFXO3 pic.twitter.com/NvhUKlP71r — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) February 16, 2021

Sobre la primera persona que recibirá la vacuna en la capital antioqueña, el alcalde Quintero no quiso dar el nombre, pero indicó que se trata de una mujer que trabaja en el Hospital General y quien no ha tenido descanso desde diciembre por estar frente a la pandemia.



"Pedí que fuera una persona que no hubiera tenido vacaciones. Que no haya descansado ni 24 ni 31 ni puente de Reyes. El personal de la salud se merecen ser los primeros en ser inmunizados. Esperamos que en unas 2 o 3 semanas comencemos con los adultos mayores, a quienes les avisaremos con antelación, y también a sus familiares, sobre la agenda para cita", explicó Quintero.



​(Además: Universitario se encontró con su familia tras un año desaparecido)

Más noticias de Colombia

La 'cacería' contra jaguar que devoró a niña indígena de 6 años

Así avanza Medellín en movilidad para ser una ecociudad: ¿qué falta?

MEDELLÍN