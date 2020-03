Así se vieron las calles de Medellín tras medidas por el coronavirus

Ir a estudiar, visitar un museo, almorzar en un centro comercial, hacer una rutina en el gimnasio. Todas estas actividades regulares y cotidianas que se realizaban en Medellín, este lunes 16 de marzo no hicieron parte de la agenda de ciudad.



Ya fuera como medida de las autoridades o por una decisión propia de quedarse en casa, lo cierto fue que se vio una ciudad más transitable, más callada y más vacía. Todo por el coronavirus.

El servicio de las Bibliometro, las Salas de Alfabetización Digital, así como el metrocable Línea H y las actividades en el Parque Arví quedaron suspendidos temporalmente “para contribuir con la contención del covid-19”Y es que contener la propagación de esta enfermedad, que ajustó ocho casos en Antioquia, es en lo que tienen puesto el foco las autoridades. En el caso de la gobernación de Antioquia, además de los canales virtuales de comunicación, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) instaló al menos nueve vallas de gran tamaño con recomendaciones preventivas sobre el covid-19 y con los números de atención a la ciudadanía sobre este caso.

#UNIDOSPrevenimos y desde el @IDEA_Antioquia aportamos en la difusión de los mensaje de prevención para todos los antioqueños.



Estamos en una fase en la que la solidaridad y la co-responsabilidad son claves para no dejar avanzar el Coronavirus hasta nuestros hogares.

Dos están ubicadas en la sede del IDEA, dos en la Universidad Nacional, mientras que instalaron el resto en la glorieta de VIVA Envigado, la entrada de Copacabana, la entrada a Girardota, la Universidad de Antioquia y el Hospital La María.



“Lavar siempre las manos”, “saludar de lejitos”, “quedarse en casa” y “lavar siempre las manos”, son los mensajes de dichas vallas.



En las afueras de la Universidad de Antioquia, un grupo de docentes acaba de salir de las instalaciones preparando todo para hacer uso de la virtualidad.

“No creo para nada que haya sido exagerada la decisión de suspender las clases presenciales. Es lo que se debió haber hecho”, opinó el profesor Norman.



“Para vos es fácil, llevás como 7 años dando un curso virtual. Al resto de nosotros nos toca hacerlo exprés”, bromeó Diego, otro docente que estaba allí.



Quienes también tienen que hacer uso de las herramientas digitales son los locales de los centros comerciales. Desde el pasado fin de semana, grandes espacios como VIVA Envigado, Unicentro, Arkadia o Santafé se vieron con menos afluencia de lo usual. En hora de almuerzo, sus plazoletas de comida no dan abasto, sin embargo, este lunes se evidenció el vacío en las mesas y la quietud en las cocinas de los locales comerciales.



Para Lina Carvajal, coordinadora de comunicaciones del centro comercial Santafé, explicó que mediante uso de empresas repartidoras y ventas virtuales los comerciantes tratan de sortear esta difícil situación.

Afluencia en centros comerciales disminuyó considerablemente. Foto: Esneyder Gutiérrez

“Es innegable que el tráfico en el centro comercial ha disminuido y hay una afectación económica, sin embargo, la prevención de la vida es lo primordial en este momento y en eso somos abanderados”, expresó Carvajal.



El vacío también se vio en los gimnasios. En el Bodytech de la avenida San Juan, un lunes normal era normal ver de 60 a 70 personas antes del mediodía. Ese lunes, último día antes de cerrar operación hasta el 30 de marzo, había poco menos de una decena de personas.



“No sabemos cómo va a seguir esto. Apenas se van a reunir para definir qué va a pasar con nosotros”, expresó una empleada del lugar.



Pero mientras lugares como universidades, centros comerciales, parques de entretenimiento y gimnasios permanecían desiertos, el centro de la ciudad seguía con su dinámica.

La dinámica en el centro no tuvo muchos cambios. Foto: Esneyder Gutiérrez

En esta zona, donde en promedio transitan diariamente un millón de personas, el flujo no cambió mucho. Gritos de venteros ambulantes anunciando sus productos, turistas tomándose fotos en Plaza Botero, locales comerciales abiertos invitando a la gente a acercarse.



Todo parecía igual. Todo, excepto el tópico de conversación: el coronavirus. “Hay unos que no podemos darnos el lujo de quedarnos en la casa y toca rebuscarse el diario. Si no nos mata el virus nos mata el hambre”, dijo un comerciante de la zona a otro.



No dijo más, un trío de sujetos con gafas y sombrero captó su atención y el hombre corrió a ofrecerles un retrato de su visita a Medellín. Los jóvenes declinaron la oferta y optaron por tomarse ‘selfis’.



Lo cierto es que se vaticinan más días como estos en la capital antioqueña, ya que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo decidió declarar la Calamidad Pública y Emergencia Sanitaria este lunes 16 de marzo.



Esta declaratoria, explicó la alcaldía de Medellín, determinó acciones urgentes para diferentes áreas, tales como el acondicionamiento de hoteles para aislar de manera preventiva a extranjeros, uso de laboratorios de universidades para apoyar el sistema de salud, cambios en la movilidad de la ciudad, medidas en centros de reclusión, unidades residenciales y otros espacios; así como la identificación de grupos de voluntarios que puedan ayudar en la emergencia sin comprometer su integridad.



"Vamos a tomar todas las decisiones que sean necesarias. Todas las entidades estamos articuladas y organizadas para garantizar la vida de todos los ciudadanos”, indicó el alcalde Daniel Quintero sobre las medidas de suspensión de clases, la contratación, el control del orden público y la asignación de recursos por más de 13.000 millones de pesos para atender la situación de emergencia que tienen como finalidad la protección de la vida de todos los habitantes.

