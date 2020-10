Así se esclareció el crimen de un niño de 6 años en Medellín

Luego de un proceso de investigación, autoridades en la ciudad lograron esclarecer la desaparición y homicidio del niño Marlon Andrés Cuesta de 6 años de edad, crimen que causó indignación en la capital antioqueña en 2019.



Este sábado se dio a conocer que luego de un proceso investigativo, se logró la aprehensión del presunto homicida, un menor de edad de 17 años, en vía pública de la carrera 82 con calle 47B de la ciudad de Medellín.



El adolescente deberá responder por los delitos de desaparición forzada, tortura, acceso carnal violento y homicidio agravado.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer que el proceso investigativo incluyó entrevistas, cotejos con muestras de ADN, reconocimientos fotográficos, análisis de videos entre otras actividades de inteligencia judicial, para lograr la identificación e individualización del responsable de la desaparición y muerte del niño el 5 de agosto de 2019 en el barrio Villatina sector Tinajas.



De la desaparición del menor se tuvo conocimiento que el día del suceso, su madre salió a estudiar y dejó al niño bajo el cuidado de unos vecinos, cuando regresó por la noche nadie le dio razón de su hijo, situación que la obligó a dar aviso a la patrulla del cuadrante.



A su vez, las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda con Policía del Gaula, Infancia y Adolescencia, Ponalsar, Sijin y funcionarios del CTI.

Los hechos al parecer se presentaron porque el niño Marlon vio al indiciado cuando le estaba hurtando unos elementos (plancha, celular, tenis) a su mamá

"Desafortunadamente el proceso investigativo da cuenta de un alto grado de intolerancia (...) Al parecer los móviles tienen que ver con un hurto que hizo alias Kevin a la mamá de Marlon, a la señora Sandra, este habría observado de acuerdo a lo que se tiene hasta el momento en la investigación", explicó el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.



Es decir que los hechos al parecer se presentaron porque el niño Marlon vio al señalado cuando le estaba hurtando una plancha, un celular y unos tenis a su mamá, y por temor a que el menor lo divulgara, cometió este lamentable hecho.



Camacho explicó que esto habría corrido con antelación a la desaparición, pero que posiblemente alias Kevin vio la oportunidad de cometer el hecho ese día ante la negativa o el descuido de la persona que lo tenía que cuidar.



Aunque alias Kevin ahora tiene 18 años de edad, la legislación colombiana indica que debe ser juzgado como menor de edad, debido que al momento del crimen tenía 17 años.

Alias Kevis deberá responder por desaparición forzada y acceso carnal violento, además de asesinato. Foto: Cortesía Policía Metropolitana

Sigue la investigación porque parece que no fue la única persona que participó (...), es una actividad criminal que no entraría dentro de los parámetros normales

Cabe recordar que un habitante del sector encontró el cuerpo sin vida del niño 11 días después de su desaparición (el 16 de agosto de 2019) dentro de un costal en zona boscosa del barrio Villatina (comuna 8 de Medellín).



Ese elemento, indico Camacho, demuestra según las investigaciones que habrían más personas implicadas.



"Sigue la investigación porque parece que no fue la única persona que participó (...), es una actividad criminal que no entraría dentro de los parámetros normales", dijo.



Desde el momento de la desaparición de Marlon, tanto Alcaldía como Policía realizaron diversas actividades interinstitucionales para ubicar al niño, incluso en su momento se había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por información para esclarecer el hecho.



En su momento, el padre biológico, quien no vivía con el menor, había estado vinculado al proceso, pero tras las investigaciones fue descartada su participación en la desaparición del menor. De igual forma, también descartaron que se tratara de un secuestro debido a la situación económica de la madre.

"Que lo juzguen como adulto"

Sandra Milena Cuesta, madre del pequeño Marlon, pidió justicia por el crimen de su hijo.



"Yo no quiero que a él lo traten como un menor, porque en el momento él actuó como un adulto, en la manera que Kevin me mató a mi hijo", dijo entre lágrimas.



