Reacciones de Antioquia a la decisión de Petro de no prorrogar la delegación minera

Sigue el revuelo tras la decisión de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de no prorrogarle a Antioquia la delegación minera a partir del primero de enero del 2024.



Esta decisión pone fin a 22 años de autonomía departamental para titulación y fiscalización minera, labores que ahora asumirá el Gobierno Nacional.



“Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”, manifestó en redes sociales el Presidente Gustavo Petro.



La decisión generó rechazo en varios sectores del departamento, comenzando por el propio Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien la calificó de “errada y centralista”.

“El argumento que nos dieron es un argumento jurídico que no encuentra cabida en ninguno de los abogados de la Gobernación de Antioquia, que habla que, según la Corte Constitucional, no puede haber delegaciones permanentes, esta delegación no es así, se ha ido prorrogando en cierto tiempo. Por eso creemos que esta no es una decisión técnica, sino política”, explicó Gaviria.



Argumentó su postura afirmando que desde la misma ANM indicaron que Antioquia es ejemplo en formalización y que la región ha logrado más del 40 por ciento de toda la formalización minera del país.



Asimismo, el mandatario departamental manifestó que esta decisión se debió dialogar con el gobernador electo, Andrés Julián Rendón antes de tomar esta medida.



¡Se veía venir!



El Gobierno Nacional nos niega la renovación de la Delegación Minera que Antioquia tenía desde hace 22 años.



Un acto que desconoce la autonomía de las regiones. Un centralismo que asfixia, fastidia y divide.



Precisamente, Rendón se pronunció en sus redes sociales sobre el tema, manifestando que era algo que se veía venir.



“Es un acto que desconoce la autonomía de las regiones (…) un acto de centralismo que asfixia, que fastidia y que divide. Nos cierra las puertas a una minería responsable y amigable con el medio ambiente, a la vez que le abre las puertas a la delincuencia y a la explotación ilegal de nuestras condiciones naturales. Nos pone muy difícil la situación esta decisión del Gobierno”, expresó el gobernador electo.

Afectaciones por la decisión

Los cierres se llevaron a cabo con la debida priorización por el nivel de riesgo de cada unidad minera. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

En cuanto a las afectaciones, el gobernador Gaviria indicó que estas serían financieras y sociales en todo un sector vital para la economía antioqueña.



Una opinión compartida por la bancada antioqueña en el Congreso, especialmente la del Centro Democrático, que afirmó que, detrás de esto hay una supuesta retaliación del Presidente con Antioquia, donde es más resistido.



“La delegación que tenía el departamento no le quitaba ninguna función constitucional al Gobierno Nacional. El Gobierno Petro ha dado claras señales de ser antiminero y revanchista con Antioquia”, opinó la senadora Paola Holguín.



La congresista destacó el resultado de la delegación minera en Antioquia, afirmando que las exportaciones de oro y minerales crecieron 40 por ciento, que Antioquia tiene el 7,11por ciento de títulos mineros activos en Colombia y la región aporta el 38 por ciento de las exportaciones mineras.



Sin embargo, para el Gobernador de Antioquia, no se trata de algo personal contra Antioquia, sino que es un centralismo que está afectando a otras zonas del país.



“Las acciones frente al centralismo vienen desde antes, y no es con Antioquia únicamente, en eso no nos podemos sentir como los únicos, es algo que se viene multiplicando en otros departamentos en donde un Presidente visita un departamento y el Gobernador no se ve por ningún lado”, expresó Gaviria.



Voces a favor

En Jericó, Antioquia, se reitera el desacuerdo de la comunidad con la exploración minera Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Si bien hay voces en contra de la decisión tomada por el Gobierno Nacional, también hay sectores en Antioquia que la defienden.



Desde la Mesa Técnica del Suroeste, conformada por un grupo de personas que tiene el objetivo de ayudar a proteger el patrimonio social, cultural, ambiental, arqueológico, turístico, paisajístico, agrícola y ganadero del Suroeste de Antioquia, se mostraron a favor de esta decisión.



“Nos parece favorable porque la Secretaria de Minas está a favor de Quebradona (mina de cobre) y ha demostrado gran afán en montar la cátedra minera en Jericó y en firmar ‘concertaciones’ pro-mineras como las de Andes y Caramanta”, afirmó Claudia Vásquez, integrante de este colectivo.



Por su parte, el Obispo de Jericó, Monseñor Noel Londoño, quien por años también se ha opuesto a la minería en el Suroeste, también criticó la labor hecha por el departamento en cuanto a esta actividad extractiva.



“Creo que la Secretaría de Minas de Antioquia no ha sido seria ni en la concesión de títulos ni en el seguimiento de las actividades mineras. Baste pensar que en Caramanta ha ofrecido en concesión el 97% del territorio y a ninguna empresa le ha exigido ‘pasado judicial’”, expresó Monseñor Londoño.

Para Gabriel Abad, integrante del colectivo Morro de Agua, es irónico lo dicho por el Gobernador Gaviria, pues afirmó que cuando se preparaba una Consulta Popular para que Jericó decidiera sobre el proyecto minero Quebradona y 13 Concejos del Suroeste acordaron prohibir la minería en sus municipios, el mandatario departamental aseguraba que esas eran decisiones exclusivas del gobierno central.



“Ahora que la AMN (gobierno central) reasume sus funciones de autoridad minera en Antioquia, Aníbal Gaviria exige descentralización, federalismo y autonomía territorial –que negó a municipios del Suroeste–. Extraño cambio de postura, muy difícil de entender”, dijo el hombre.



¿Por qué no se renovó la Delegación Minera?



Según explicó la Agencia Nacional de Minería, la decisión de no prorrogar la delegación minera se fundamenta en la imposibilidad de prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad nacional y en la necesidad de reenfocar la minería desde la visión del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico de la ANM.



El objetivo de la entidad es llevar al departamento la nueva visión de minería a través de los planes y programas aprobados por la entidad para los próximos años.



"Reasumir las funciones delegadas en la Gobernación de Antioquia busca irrigar en el territorio nacional la nueva visión de la minería del actual gobierno, conservar un enfoque único en las diferentes entidades territoriales y llevar integralmente la oferta interinstitucional del Estado a un departamento afectado por graves problemas de informalidad, ilegalidad y criminalidad, así como manifiestas expresiones de conflictividad social-ambiental alrededor de esta actividad económica", enfatizó la ANM.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín