Así quedó la rotación del pico el cédula en el valle de Aburrá

Además de confirmar que Medellín sí tendrá cuarentena durante el fin de semana del 24 al 26 de julio, las autoridades de la ciudad dieron a conocer la rotación de la medida del pico y cédula para la semana posterior a esta restricción.



El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) informó que la medida restrictiva aplicará para 9 de los 10 municipios del valle de Aburrá, siendo Girardota la única excepción.

De los cuatro días de pico y cédula, en los que las personas podrán salir a abastecerse o realizar trámites bancarios, en tres aplicará para tres dígitos mientras que en otro, solo será para dos, así:



Lunes 27: cédulas terminadas en 9 - 0 - 1

Martes 28: cédulas terminadas en 2 - 3 - 4

Miércoles 29: cédulas terminadas en 5 - 6 - 7

Jueves 30: cédulas terminadas en 8 - 9

#Atención | Alcaldes del Valle de Aburrá definen nuevo #PicoYCédula metropolitano con medidas restrictivas para este fin de semana.



Aplica para todos los municipios Del Valle de Aburrá, excepto Girardota.



((Sujeto a cambios)) pic.twitter.com/qG72XKFKVe — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) July 22, 2020

De igual forma, además de Medellín, municipios como Envigado también decidieron aplicar la cuarentena 4-3 que ya había anunciado la capital antioqueña, a pesar de que la gobernación de Antioquia no emitió el decreto.



"Mi decisión como alcalde de Envigado no es un choque con la gobernación de Antioquia, la decisión del departamento es dejar a criterio de cada municipio si ve necesario tomar medidas como la cuarentena pero previa autorización del Gobierno nacional. No es momento para divisiones. 97% ocupación de camas de cuidados intensivos, 439 casos activos, 3 hospitalizados y 4 fallecidos, razones suficientes para la medida", expresó Braulio Espinoza, alcalde de ese municipio del sur del Aburrá.

Estamos pasando por los días más difíciles de esta batalla, es momento de cuidarnos. Por eso, aplicando la estrategia 4/3, de viernes a domingo estaremos en estado de Cuidado Total con autorización del gobierno nacional. La vida es sagrada. pic.twitter.com/rzrJAebTp4 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 22, 2020

Cabe recordar, que no cumplir con el pico y cédula se expone como una infracción a la ley 1801 de 2016, que establece que una violación de este tipo puede conllevar una multa desde 523.008 hasta los 936.323 pesos



Con corte al 21 de julio, de los 18.690 casos positivos de covid-19 que hay en Antioquia, el 75,8 por ciento (14.179) están en el valle de Aburrá. De esos, 10.899 casos están activos.



MEDELLÍN