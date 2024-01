Así quedó el gabinete que acompañará a 'Fico' Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín

Una mezcla de viejos conocidos y personas de confianza conforman el que será el gabinete de Federico Gutiérrez en su segunda alcaldía, que irá hasta 2027.



El mandatario distrital ha compartido los nombramientos durante el último mes, en el que no solo ha anunciado los nombres de quienes lo acompañarán, sino también su hoja de vida y experiencia laboral.

De las 23 Secretarías principales de la Alcaldía, 15 estarán en cabeza de personas que trabajaron con ‘Fico’ en su primera Alcaldía, a los que se suman dos más que trabajaron con él en su campaña presidencial en el partido Creemos.



De los 15 que ya trabajaron con Gutiérrez entre 2016 y 2019, cinco repiten en el mismo cargo: Orlando Uribe (Hacienda), Luis Guillermo Patiño (Educación), María Fernanda Galeano (Desarrollo Económico), Valeria Molina Gómez (Mujeres) y Natalia Ramírez Ángel (Gestión Humana).



También repite Ana Cathalina Ochoa en su cargo de directora de Planeación Distrital.



Creemos es el partido de Federico Gutierrez

Otros, cambiaron de dependencia, como el caso de José Nicolás Ríos, quien fue secretario de Suministros en 2016-2019 y ahora asume como secretario de Gobierno y Gabinete.



También está Manuel Villa, quien fue el secretario Privado de ‘Fico’ en su primera alcaldía y ahora será su secretario de Seguridad.



Para las secretarías de Salud y No-Violencia también aparecen funcionarios del primer gobierno de Quintero: la primera dependencia estará a cargo de Natalia López Delgado, quien fue subsecretaria de Salud; mientras que Carlos Arcila estará en la de No-Violencia después de su paso como subsecretario de DD.HH.



En la mañana de este miércoles 15 de noviembre, Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, anunció que designará a John Maya como Gerente General de EPM, para su período de gobierno 2024-2027.

En Movilidad, el secretario será Mateo González, quien fue subsecretario operativo de seguridad y Director técnico del proyecto de transporte público de Medellín en la primera administración de Gutiérrez.



De otro lado, Paula Palacio, quien fue la secretaria de Infraestructura de ‘Fico’ en 2016, asumirá la dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), autoridad ambiental y de movilidad en la subregión.



Entre las caras nuevas, están las de Jaime Andrés Naranjo, quien será el nuevo secretario de Infraestructura; Ana Ligia Mora, exdirectora de Corantioquia, quien será la secretaria de Medio Ambiente; Simón Molina, exconcejal de Medellín, que será el secretario Privado; y el secretario de Innovación Digital, que será Diego Mauricio Jiménez.



Uno de los primeros nombramientos -y de los más esperados- fue el del gerente de EPM. El elegido fue John Maya Salazar, quien estaba jubilado de esta empresa, a la que ingresó a los 20 años.



Su elección fue una de las más celebradas, en especial de lo que vivió la empresa en el último cuatrienio, donde tuvo cuatro gerentes en menos de 15 meses.



“Yo creo que se ve con buenos ojos que se haya elegido a una persona con una alta trayectoria en la empresa y con un conocimiento técnico muy sólido, eso era realmente lo que se estaba esperando. Creo yo que hay mucha fe por parte de los empleados y eso se vio reflejado en la bienvenida que le dieron al nuevo gerente, eso es muy importante para la empresa”, opinó Piedad Patricia Restrepo, directora de la veeduría Todos por Medellín.



De otro lado, para Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos, opinó que tener personas que ya hayan tenido experiencia en el prime mandato de ‘Fico’ trae beneficios en cuanto a bagaje y confianza, pero que también genera alertas.



“La Medellín del 2023 es muy diferente a la Medellín que recibió en su primer periodo el alcalde, es una ciudad que ha tenido unos retos importantes y Federico debe tener en cuenta que todos estos nombramientos deben responder a las necesidades de hoy de los ciudadanos”, expresó Ospina.



Hambre, nutrición, educación y desigualdad, entre otras necesidades que dejó la pandemia, son algunos de los retos que destacó la directora.



Una opinión similar tuvo la vocera de Todos por Medellín, quien indicó que es valioso que este gabinete no parte de cero en la gestión de lo público, pero que van a requerir otras habilidades distintas porque no es la misma ciudad que conocieron.



“Entonces al enfrentarse a otra ciudad creo que incluso con mayor experiencia y con ese conocimiento previo, posiblemente no sea suficiente y necesiten -como es el deber ser de un gobierno plural y democrático- escuchar a la comunidad, escuchar a las organizaciones, escuchar a los gremios, a las universidades tratando de dar solución a muchos de los problemas que hoy aquejan a Medellín. Espero que sea un gobierno mucho más abierto”, opinó Restrepo.



