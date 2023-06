El próximo 20 de junio se cumple el último plazo que tienen los conductores de vehículo particular en Colombia para renovar su licencia de conducción. Estimaciones de la secretaría de Movilidad señalan que en Medellín hay 112.108 personas con el documento vencido.



Para atender la alta demanda, la alcaldía de Medellín dispuso de toda la capacidad logística del Centro de Servicios de la secretaría de Movilidad en la sede Sao Paulo de El Poblado.

La atención funcionará en jornada continua, de lunes a viernes, entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Los sábados habrá atención al público de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. para adelantar los trámites.



Los ciudadanos que deben renovar su licencia de conducción son aquellos que expidieron el documento antes de 2012 y que en la parte posterior aparece ‘indefinido’ o no tiene fecha de vencimiento.

Al día se renuevan 1.320 licencias de carro y 966 de moto en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Los requisitos que debe cumplir

En promedio, al mes, en la capital de Antioquia se renuevan 1.320 licencias de carro y 966 de moto, lo que representa unos 55 y 40 documentos al día, respectivamente, según los trámites realizados hasta la fecha, por lo que no es pertinente dejar la diligencia para última hora.



“No se arriesgue a que inmovilicen su vehículo y a que, además, le hagan un comparendo por conducir con la licencia vencida. Para renovarla necesita estar inscrito en el RUNT, no tener multas pendientes de pago en todo el territorio nacional y hacerse los exámenes en un Centro de Reconocimiento de Conductores”, señaló la líder de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Movilidad, Rosa Elena Buitrago.



Los exámenes médicos son de aptitud física, mental y coordinación motriz. Se realizan en los Centros de Reconocimiento de Conductores y los resultados deben ser cargados en el RUNT.



Además, para la renovación, se debe presentar original y copia de la licencia a renovar, además de original y copia del documento de identidad. No debe tener multas pendientes.

Para renovarla necesita estar inscrito en el RUNT, no tener multas pendientes de pago en todo el territorio nacional y hacerse los exámenes en un Centro de Reconocimiento de Conductores

En todo el país hay casi 400.000 personas que tienen multas por pagar al Distrito de Medellín y que deben de renovar la licencia. La información sobre multas o infracciones de tránsito se puede consultar en el sitio web del SIMIT.



“En Antioquia tenemos más de 73 centros de reconocimiento, en el área metropolitana 58 y en Medellín hay 37. La Secretaría de Movilidad tiene puntos de atención descentralizados, en varios de estos centros hay funcionarios atendiendo a los usuarios. De esta manera, el ciudadano no se tiene que desplazar luego a otro lugar”, indicó el presidente de la Asociación Nacional de Centros de Apoyo al Tránsito, Santiago Quintero.



A la fecha, la Secretaría de Movilidad de Medellín ha renovado más de 26.396 licencias de conducción. Los documentos que ya están vencidos pueden actualizarse en entidades de tránsito de otras ciudades, que tienen su propios sistemas de información.



Recuerde que conducir con la licencia vencida genera una sanción de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 309.344 pesos.



