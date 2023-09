Las angustiosas doce horas del secuestro de un menor de siete años tras presenciar el asesinato de su tío entre Urrao y Betulia, que conmocionó al país el pasado martes, es solo una de las muestras del poder de las bandas, como el clan del Golfo, en los territorios alejados de Antioquia.



El menor, al que le habían asesinado su madre hace tres años, fue liberado pero develó la crueldad de las bandas en esta región.



(En contexto: Niño de 7 años fue secuestrado en Antioquia tras presenciar el homicidio de su tío)

“Casos como los de este niño se repiten constantemente, tenemos cantidades de bandas que tienen presencia en los municipios, además de los grupos organizados que ejercen el dominio entre comunidades algunos con mayor fuerza y si avanza la Paz Total, podrían convertirse en poderes más altos”, explica Luis Fernando Quijano, Presidente de la ONG Corpades y analista del conflicto armado urbano y rural.



Para el analista, la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia denominadas ‘clan del Golfo’ puede ascender a más de 3.000 hombres en el departamento, mientras que las disidencias y Eln superarían los 1.500.



“Estamos hablando de una presencia muy fuerte de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también una presencia que no es despreciable del Eln y de un crecimiento desbordado de las disidencias de las Farc, que las llamaremos Estado Mayor Central, la mayoría de estructuras criminales trabajan es con ellos y están en un proceso de crecimiento muy grande", agrega.



(Le recomendamos leer: El duro relato de la mamá de Matías, el joven paisa que perdió todas sus extremidades)

El Eln es uno de los grupos armados ilegales en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

En el departamento de Antioquia, el sexto más extenso del país, actualmente hay tres frentes de las disidencias de las Farc que viven del narcotráfico y la minería ilegal: el 18, liderado por Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro; el 36, comandando por Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu; y el 4, bajo las órdenes de alias 'Jhon Friero'.



Su ubicación geográfica, explicó el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Séptima División, comienza en el municipio de Ituango y se extiende en sentido oriental tomando territorios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, hasta llegar a municipios como Segovia y Remedios, y el sur de Bolívar.



De acuerdo a un documento de inteligencia que denominan ‘Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (ACCAM)’, entre los tres frentes de los desertores del proceso de paz hay 230 hombres y mujeres que los conforman.



“Aquí hay una salvedad, que la organización armada rebelde (como el Estado pidió llamar al Eln) está de la mano con el cuarto. No es rumor, es cierto y ellos van de la mano y el combate que se dio en Segovia (el pasado 30 de agosto) fue un combate entre la organización armada rebelde y el cuarto contra ‘clan del Golfo”, agrega el brigadier general.



(Lo invitamos a leer: El Centro de Medellín, la zona que ninguna alcaldía ha podido recuperar)

El trabajo conjunto entre ambas guerrillas, además de ser confirmada en terreno por la propia comandancia de la Séptima División, ha quedado consignado en registros militares.



Uno de ellos fue el 17 de julio, en zona rural de Ituango, donde fue abatido Yeverson Peña, alias Maicol o Primo Rogli, y recuperados siete menores de edad. En aquella oportunidad fueron encontrados brazaletes alusivos a los ‘elenos’.

Incautaciones en Antioquia Foto: Cortesía

Para el 9 de agosto, durante la captura de dos presuntos integrantes de una comisión mixta del 18 y 36 en el sector El Hoyo, zona rural de Briceño, fue hallada una pañoleta de la misma organización.



A diferencia de los que pasa en Arauca, donde estas han entrado en fuertes combates, para el caso de Antioquia, donde el Eln hace presencia con el Bloque de Guerra Darío Ramírez Castro y sus frentes, ambos se aliaron para enfrentar al ‘clan del Golfo’.



Su ubicación en el territorio antioqueño es casi la misma que las disidencias, con la salvedad que no comienzan en Ituango ni Briceño, pero sí se extienden por Valdivia, toman el Bajo Cauca, Nordeste, hasta llegar al Sur de Bolívar. Casi el mismo corredor que los desertores.



(Lea también: Video: Denuncian que en edificio de Medellín aparecen personas desnudas en las ventanas)

Disidencias y Eln versus el ‘clan del Golfo’



La forma en que estas estructuras se enfrentan en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño quedó al descubierto en la última semana tras conocerse la masacre de la vereda San Pablo, en Cáceres, donde perdieron la vida de forma violenta cuatro hombres, entre quienes había un líder barequero.



Tras este macabro actuar, integrantes del frente Julio César Vargas, bloque Roberto Vargas Gutiérrez del ‘clan del Golfo’, entregaron cinco personas raptadas en esa oportunidad y señaladas de ser miembros del Eln y disidencias.

Se da la liberación de cinco personas, una de ellas menor de edad, cuatro personas del Eln, una persona del Estado Mayor Centra FACEBOOK

La entrega fue hecha al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con presencia de la Comisaría de Familia y la Personería de Tarazá, la Iglesia católica y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP OEA).



Al respecto, el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Antioquia, al finalizar un consejo de seguridad departamental, confirmó la procedencia de los hombres entregados.



“Se da la liberación de cinco personas, una de ellas menor de edad, cuatro personas del Eln, una persona del Estado Mayor Central. Estas personas habían sido retenidas por el ‘clan del Golfo’ la semana pasada en los enfrentamientos en la vereda San Pablo”, dijo el comandante.



(Además lea: 'Soy el candidato que va a construir sobre lo construido': Luis Fernando Suárez)

¿Dónde queda el ‘clan del Golfo’?



Con presencia en el 93,5 por ciento del territorio antioqueño, lo que equivale a 117 municipios de los 125 que conforman el departamento, según datos de la Corporación Jurídica Libertad (Cjl), se ubican con dos estructuras: la Central Urabá y la Roberto Vargas Gutiérrez. Cada una con sus subestructuras.



Para el caso del departamento del Chocó, también hace presencia, al igual que el Eln, con una estructura cada uno. La del Eln se llama Frente de Guerra Occidental, mientras que la del ‘clan’ es Jairo de Jesús Durango Restrepo.



Con las tres estructuras (dos en Antioquia y una en Chocó), el 'clan del Golfo' tiene un total de 2.957 hombres y mujeres en sus filas. Afirma el comandante que esta, a diferencia de las guerrillas no recluta y a todos sus miembros están en la ‘nómina’.

Operativos del Ejército en Antioquia Foto: Cortesía

El comandante Martínez, detalla cómo operan los de ‘la nómina del clan del Golfo.



“Yo soy perezoso y no quiero hacer nada, pero vivo en la entrada a la vereda, y yo me conozco a todo el mundo, entonces me dan 800 mil y un teléfono, entonces yo aviso que entró la de gafas, salió el flaco. Eso se llama un punto y le estoy dando información al resto de la estructura”, dice.





También indicó los ‘cargos’ y salarios que reciben los hombres de esta organización.



“El que tiene el fusil le llaman patrullero, así es que le dicen. A ese muchacho le pagan millón y medio, y están los cabecillas, el explosivista, el cabecilla de comisión, el cabecilla de zona, el cabecilla de subestructura. Les pagan un billete largo”, agregó el comandante.



Toda esta nómina criminal, en la que además se pagan primas, se sostiene a través del narcotráfico y la minería criminal, pero también con la migración ilegal.

Esta financiación también la tiene documentada la Armada Nacional, donde el comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, capitán de Navío Julián Cuartas López, reportó: “Se tiene conocimiento que una de las actividades ilícitas que lleva a cabo el ‘clan del Golfo’ es la del tráfico irregular. Es conocido por todos que el ‘clan del Golfo’ no solamente se dedica a financiar sus actividades con el narcotráfico, con la extorsión, sino que también lo hacen con el tráfico ilícito de migrantes”.



Su participación en este negocio ilegal es directa y a través de las organizaciones dedicadas al tráfico de seres humanos que buscan llegar a Estados Unidos. “De alguna manera tienen sus propios coyotes, como se les conoce, y esos dineros que entran de forma ilícita a través de esta actividad van directamente a las finanzas del ‘clan del Golfo’”.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora de EL TIEMPO

