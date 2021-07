Así le ha ido a Antioquia con estas tres vacunas contra el covid-19

Que se fabricaron muy rápido y no han sido bien testeadas. Que les implantaron un chip para controlar a las personas. Que el amigo de un amigo murió por vacunarse. Que el virus es un invento para generar miedo.



A estas creencias del coronavirus se suman las de las vacunas, que equis o ye vacuna es mejor o peor que otra llegando incluso a casos de personas que evitan vacunarse hasta que llegue la dosis de la marca de su preferencia.



Estas, y otras situaciones más abundan en el imaginario colectivo desde que comenzó el proceso de vacunación en Antioquia desde febrero.

Sin embargo, han sido más quienes han optado por seguir las recomendaciones de las autoridades mundiales en salud y se han vacunado contra la covid-19, un virus que le ocasionado la muerte a 13.889 personas en el departamento, una cifra equivalente a toda la población de municipios como Jardín o San Jerónimo.



Con corte a la última semana de junio, el porcentaje de personas con el esquema completo de vacunación en el departamento es del 17 por ciento (unas 785.000 personas), lo que es algo positivo, si bien aún se está lejos del esperado 70 por ciento para alcanzar la inmunidad de rebaño.



María Angélica Maya, Médica especialista en enfermedades infecciosas de la Gobernación de Antioquia, habló sobre el balance de la vacunación en la región a cuatro meses de haber comenzado.

De acuerdo con la experta, los contagios en mayores de 60 años se han quedado en una especie de meseta y no están aumentando, como sí lo están haciendo, de forma acelerada, los contagios de personas entre 15 y 59 años, que concuerda con las etapas en las que menos vacunados hay.



Mientras antes de la vacunación el porcentaje de fallecidos en Antioquia por covid de personas mayores de 70 años era entre 24 y 29 por ciento, desde abril la cifra no supera el 16 por ciento.



“Lo que vemos es que todas las vacunas que estamos aplicando previenen en una forma considerable, el ingreso a UCI, hospitalización y muerte. Muchos dirán ‘yo conozco a una persona que se vacunó y falleció, y sí tenemos algunos casos, pero, en su mayoría tenían solo una dosis lo que hay que tener en cuenta”, expresó Maya.



Asimismo, contó que el porcentaje de personas que se han hospitalizado, entrado a UCI o fallecido después de vacunación es mínimo. Además, ese porcentaje mínimo ha sido casi igual para las tres vacunas (Pfizer, AstraZeneca y Sinovac).



Desde el PAIWEB (aplicativo del Minsalud se lleva la trazabilidad de todo el proceso de vacunación en el país) se tomaron 806.076 casos de vacunados en Antioquia: 75.317 con AstraZeneca, 233.701 con Pfizer y 497.058 con Sinovac.



En total, de los 806.076 casos, hubo 1.124 hospitalizados (0,2%), 309 personas terminaron en UCI (0,1%) y 1.091 fallecieron (0,2%). De los decesos, 118 fueron dos semanas después de recibir la segunda vacuna (0,02%).

Para la experta, quienes ya recibieron la vacuna tienen una responsabilidad muy grande con quienes no lo han hecho.



“Una persona que ya está inmunizada se puede infectar, y esa infección, casi siempre, será sin síntomas o con síntomas tan leves que no perciba que está infectado. Y en su dinámica diaria, de ir al trabajo o en su actividad social va a infectar a otras personas. Entonces, puede pasar que, en medio de esto, el virus llegue a una persona que no esté vacunada y sea más susceptible y esa persona podría agravarse y morir por covid. Por eso, el llamado es a seguir utilizando el tapabocas y las medidas de autocuidado”, explicó la doctora.



De igual forma, aclaró que las secuelas de la vacuna, que pueden ser dolor de cabeza, fatiga, entre otros, no deberían durar más de dos días y, en caso de ser así, la persona debe acudir de inmediato al médico. Agregó, además, que la vacuna no debe dar gripa.



En lo referente a la nueva variable de preocupación del covid, llamada Delta, Maya manifestó que, si bien hay una disminución en la eficacia para hospitalización frente a las otras variables del virus, no hay una pérdida significativa de la eficiencia.



“Siguen siendo eficaces las vacunas frente a las nuevas variables de preocupación (P1, Alfa o Beta). Es más, cuando las variables de preocupación llegan, es mucho mejor estar vacunado que no vacunado, porque ya tienes algo de protección”, indicó la especialista.



El problema en las zonas alejadas

De acuerdo con la experta, se han utilizado las características propias de las vacunas para, por ejemplo, llevar las que no necesitan ultracongelación a los municipios más alejados.



Sin embargo, lo que han visto es que muchas personas en estas zonas tienen mitos y creen en cadenas falsas de WhatsApp que los hacen alejarse de la vacunación y les genera un miedo en cosas que no son reales o que en realidad tienen un riesgo muy bajo.



“El llamado es que crean en la ciencia y vean ‘espejos’ de lo que pasa en el mundo, como Estados Unidos, Israel o Reino Unido donde se hizo una campaña de vacunación amplia, muchos de ellos con la vacuna AstraZeneca, con la que han logrado disminuir la mortalidad por covid a un punto que en algunas zonas han llegado a decirle a la población que se pueden quitar las mascarillas”, puntualizó Maya.



Con corte al 7 de julio, de las 2'965.519 vacunas aplicadas en el departamento, 2’186.001 han sido en el valle de Aburrá.



