Así gobiernan los ‘combos’ en algunas zonas de Medellín

Al presentarse un conflicto entre vecinos en un barrio determinado de Medellín, los gestores comunitarios trataron de convencer a los involucrados de resolver la disputa con el inspector de Policía del sector, pero en tres reuniones que se cuadraron, en ninguna apareció el inspector.



Al final, el combo del barrio terminó siendo el proveedor de la solución de dicho problema.



Por otra parte, un negocio equis de la comuna 13 de Medellín, que paga impuestos y servicios públicos normalmente, prefiere pagar un dinero extra a los grupos armados de su barrio por vigilancia y así evitar que ocurra un robo, que llamar a Policía y dejar el caso en sus manos.



(Lea también: Los misterios que rodean al ganador del chance más alto de la historia).

Situaciones como estas evidencian cómo en algunos barrios de Medellín opera el llamado ‘gobierno criminal’, que se da cuando los grupos criminales trascienden su actividad física de extracción de rentas a empezar a prestar cierto tipo de servicios a la comunidad -coercitivos o no- pero que deberían ser prestados por el Estado.



“Esto se puede apreciar con cuando no es el gobierno, sino el grupo criminal, el que termina resolviendo una disputa entre personas, administrando justicia o cobrando por prestar servicios de seguridad”, explica Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad Eafit y uno de los autores del estudio ‘Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo’, presentado en octubre pasado.



(Le puede interesar: Padre reveló dónde estaba el cuerpo de Sofía Cadavid de 18 meses)Dicho informe revela que en Medellín existen alrededor de 350 combos, la mayoría de los cuales están subordinados a una de las entre 15 y 20 bandas criminales que existen en la ciudad.

Las bandas suelen concentrarse en extorsiones a grandes negocios y rutas de buses. Por su parte, los combos suelen encargarse de la extorsión a pequeños negocios FACEBOOK

TWITTER

“Las bandas suelen concentrarse en extorsiones a grandes negocios y rutas de buses. Por su parte, los combos suelen encargarse de la extorsión a pequeños negocios de barrio y, en ocasiones, de la extorsión a los hogares”, dice el estudio.



Servicios a la industria del narcotráfico, tales como el sicariato, el cobro de deudas y la protección de rutas de transporte de estupefacientes hacen parte del lucro de este ‘gobierno criminal’, así como los préstamos ‘gota a gota’, el hurto en zonas ‘autorizadas’, la imposición de multas por mal comportamiento a los ciudadanos, el loteo de predios y el arriendo de bienes para actividades criminales, tales como armas o motocicletas



Adicionalmente, algunos grupos tienen rentas asociadas con monopolios de bienes legales como la venta de huevos o arepa.



“Según el sondeo que hicimos, esta situación se presenta mucho en la parte alta de Villa Hermosa, la comuna 2, la parte alta del Doce de Octubre, una parte de la comuna 1 y parte de la 13, en donde pareciera ser que los combos, por lo menos para problemas de seguridad y convivencia, parecen ser actores más importantes que el Estado”, indica Tobón.



(También lea: Las denuncias de corrupción que hizo médico antioqueño fallecido)



Sin embargo, aclara que, aunque los combos sí ejercen función de Estado, no son vistos como un sustituto de este, sino más como un complemento. En muchos barrios de Medellín lo que se ve es una especie de duopolio de gobierno, donde gobiernan ambos: el combo y el Estado.

¿Por qué se da esto?

Los eventos que hace la alcaldía en las zonas con presencia de 'combos' no satisface las necesidades de la comunidad, dicen los habitantes. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

De acuerdo con Tobón, hay una desconfianza por parte de la comunidad hacia el Estado, ya sea por situaciones como el ejemplo del Inspector de Policía o porque la oferta con la que llegan a los territorios no satisface la expectativa de la ciudadanía.



“Y es ahí donde vemos unos retos grandes para los gobiernos que no se solucionan llevando gestores territoriales. Hay una correlación muy alta entre la legitimidad que tienen los combos, que es una especie de medida de qué tanto confía la ciudadanía en estos, y la demanda de servicios que estos ofrecen”, asegura el docente.



(Le puede interesar: Video: Las dramáticas imágenes tras la explosión en el Líbano, Tolima)



Es decir, que en aquellos barrios en donde los combos ejercen más funciones de gobierno (interviniendo con mayor frecuencia en la gestión de los problemas), son también los barrios en donde la gente se siente más satisfecha con los combos y confía más en ellos.



De igual forma, explica que los combos tienen más presencia en los barrios que las autoridades al estar integrados por jóvenes de la comunidad, lo que hace que ellos conozcan más, y mejor, las necesidades de la gente. Incluso, se ha llegado al punto de que sirvan como intermediarios entre la comunidad y el gobierno.

Para James Zuluaga, defensor de los Derechos Humanos en la comuna 13, la desconfianza de la comunidad en la Policía ha hecho, incluso, a que sean considerados peores que los mismos actores armados ilegales.



(Además: La fiesta de locura en Cartagena que acabó con mi carrera actoral).



“No hay credibilidad. Ya a la gente le da miedo hablar con la Policía y ese es el primer error que tiene un Estado, porque esa Institución está para defender a las personas, pero su accionar los tiene desilusionados y por eso para ellos, tienen más palabra y lealtad los miembros de los grupos armados de su barrio”, asegura Zuluaga.



Para él, hay percepción errónea por parte de las distintas alcaldías al creer que más seguridad significa meter más Policía y Ejército en los territorios y, por el contrario, asegura que las zonas que más conflictos tienen son en las que más Policía hay.

Ya a la gente le da miedo hablar con la Policía y ese es el primer error que tiene un Estado FACEBOOK

TWITTER

Concuerda el Defensor con que las acciones emprendidas por las alcaldías en los territorios no cumplen con las necesidades de la comunidad y quedan como actos efímeros para visibilizarse.



“Necesitamos un estado presente y permanente y no uno que se muestre, pero que nos abandona el resto de días. En el caso de la comuna 13, hay cerca de 1.500 actores armados que pertenecen a las estructuras criminales, son muchos más que la Policía, pero la gente prefiere pagarles a ellos porque tienen la certeza de que no habrá ningún problema, y si lo hay, ellos lo solucionan”, expresa Zuluaga.

¿Soluciones?

El docente Tobón indica que, más que soluciones, el estudio plantea una serie de recomendaciones para comenzar a visibilizar y medir este fenómeno



Una situación particular se evidenció a través del ejercicio hecho para el estudio, expresa Tobón, y es que aumentar la presencia del Estado en muchas de estas zonas, no necesariamente va a disminuir el ‘gobierno criminal’.



(Lea también: El pacto entre paisas para que no los tocara la Guerra de los Mil Días)



“Hay razones por las cuales se puede creer que si el Gobierno aumenta su oferta institucional, es posible que los ‘combos’ terminen también prestando más servicios a la comunidad. Esto por una especie de efecto de alienación, porque el Estado aumenta las expectativas de la comunidad con lo que promete, pero después incumple o no cumple con lo que esperaba el barrio”, dice.



Para él, no es un fenómeno sencillo de contrarrestar, ya que en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, Cauca, Catatumbo y más, donde también hay un ‘gobierno criminal’, llevan 30 años aumentando el pie de fuerza y el problema sigue igual. “El mensaje que queremos mandar es que cuando los grupos criminales ejercen un rol de estado, el Gobierno tiene que ser mucho más creativo para no dejarse coger ventaja de la forma cómo avanzan estos grupos en sus zonas de influencia”, asevera el experto.

Hay razones por las cuales se puede creer que si el Gobierno aumenta su oferta institucional, es posible que los ‘combos’ terminen también prestando más servicios a la comunidad FACEBOOK

TWITTER

Este estudio está puesto a disposición para las autoridades como herramienta para definir mejor sus estrategias, ya que incluso, cuenta con análisis hechos a intervenciones de la alcaldía de Medellín, las cuales no tuvieron el efecto esperado.



Explica Tobón que no hay estrategias diseñadas para combatirlo porque no se ha comprendido del todo el fenómeno, que no es solo de Medellín, sino en varias ciudades del país y del mundo. Sin embargo, saber qué tipo de cosas no funcionan, es igual de importante a saber qué tipo de acciones sirven, y eso es algo que ya hoy está identificado.



(Le sugerimos: Estos serán los horarios del toque de queda en Navidad en Medellín)“Hay un dicho muy común que dice que ‘cuando se tiene martillo en mano, todo parece un clavo’. Es decir, cuando el Estado se sienta a evaluar este problema piensa en sus herramientas: la Policía y el uso de gestores comunitarios. Y lo que vemos es que es insuficiente, hay que innovar más en política pública”, opina Tobón.

Por invitación del Centro de Análisis Político de @EAFIT y en representación de la @AlcaldiadeMed dialogamos sobre problemáticas de seguridad ciudadana planteando ejercicios de política pública que contrarresten el fenómeno de Gobierno Criminal y generen bienestar en la ciudad. pic.twitter.com/E53dPoQJxY — Jose Acevedo (@acevedossa) December 3, 2020

Otra recomendación es medir mejor estos fenómenos, hacer encuestas sistemáticas y que sean representativas a nivel microterritorial.



Por último, el estudio recomienda hacer evaluaciones de impacto de las intervenciones que se hacen en los territorios para determinar qué funciona y qué no funciona, para no estar dilapidando recursos.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO@AlejoMercado10