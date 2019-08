Formulan cargos por corrupción a exgerente de sociedad Hidroituango

Ante el juzgado 17 penal del Circuito de Medellín fue realizada la audiencia de formulación de acusación en contra del ex gerente de la sociedad Hidroituango, Luis Guillermo Gómez Atehortúa y el ex gerente de EPM-Ituango, Luis Javier Vélez Duque, por el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales.



(Lea aquí quiénes son los exdirectivos señalados por la Fiscalía en caso Hidroituango)



La audiencia hace parte de un proceso de investigación adelantado por la Fiscalía en la que se buscan determinar los orígenes de lo que desencadenó en la crisis ambiental vivida en el proyecto de la hidroeléctrica.

La audiencia fue realizada en el Juzgado 17 penal del Circuito de Medellín. Foto: Isabella Morales

Como contexto, fue en 2009 cuando la sociedad Hidroituango, dueña del proyecto, hizo la invitación para la licitación para su construcción. De ahí resultaron siete proponentes precalificados: cuatro brasileños, una coreana, una china y EPM.



La obra finalmente fue contratada con EPM el 11 de marzo de 2011. Sin embargo, de acuerdo con la fiscal delegada del caso, hay evidentes irregularidades en la primera fase relacionada con el proceso de adjudicación de la obra; el ente afirma que fue “a dedo”, sin celebrarse el proceso de licitación pública que exige la ley.

Todo ese proceso de contratación se hizo conforme a las normas legales que rigen esa clase de contratos" y que la Fiscalía "está pretendiendo que se aplique una legislación que no rige el caso

Según la Fiscalía, los dos acusados, Vélez y Gómez, no cumplieron con las leyes que rigen la contratación pública y no acataron, además, el manual de contratación interna de la empresa. A pesar de las acusaciones, el defensor de Vélez, Jorge Aníbal Gómez Gallego, afirmó que están “demasiado tranquilos porque somos conscientes de que aquí no ha habido ningún delito… ahora vamos a un juicio a demostrarle a un juez que no ha habido ningún delito en la contratación para la represa de Hidroituango”



El abogado añadió que “todo ese proceso de contratación se hizo conforme a las normas legales que rigen esa clase de contratos” y que la Fiscalía “está pretendiendo que se aplique una legislación que no rige el caso, esto está regido por unas normas a las cuales se les dio cabal cumplimiento en la celebración de esos contratos”.

Estamos demasiado tranquilos porque somos conscientes de que aquí no ha habido ningún delito

Según el ente investigador, las inconsistencias fueron que, primero, se adjudicó sin licitación pública y segundo, se hizo una contratación directa entre dos entidades públicas, en este caso, la sociedad Hidroituango y la sociedad vehículo EPM Ituango S.A., que, sin tener experiencia alguna en la construcción de proyectos de este corte fue, finalmente, la elegida para la construcción de la hidroeléctrica del municipio antioqueño.



Los próximos 21 y 22 de octubre se reanudará el proceso, puesto que, se ejecutará la audiencia preparatoria de juicio oral, en la que ambas partes exigirán los elementos materiales probatorios para el posterior juicio.



