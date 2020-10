Así fue el homenaje por el crimen de Campo Elías Galindo en Medellín 

Con figuras negras que tenían las caras de Campo Elías Galindo y otros líderes asesinados de la Unión Patriótica (UP), en la mañana de este jueves se llevó a cabo un acto simbólico en el centro de Medellín, para reclamar por el crimen de este historiador y líder de Colombiana Humana en la ciudad.

La jornada continuará en la tarde de este jueves con un marcha a las 5:00 p.m., también en conmemoración de los 35 años del genocidio de la UP.



"Se hace un homenaje por la vida, rechazando la violencia y el asesinato a líderes y defensores de derechos humanos, no solamente a Campo Elías, sino de todos los líderes de la UP que han sido asesinados en Colombia", manifestó Carlos Arcila, defensor de Derechos Humanos de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho.



El plantón se llevó a cabo en el emblemático Parque del Periodista, al lado de un monumento en homenaje a los ocho niños asesinados en la masacre de Villatina, el 15 de noviembre de 1992.



Arcila hizo un llamado para que las autoridades esclarezcan qué fue lo que le sucedió a Galindo, quien fue asesinado el pasado 1 de octubre con arma blanca, en un hecho ocurrido en su hogar en el barrio La América (comuna 12 de Medellín).

Los presentes pidieron respuestas a las autoridades sobre lo ocurrido en el caso de Galindo. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

En carteles, estaba escrito el número 6.526, que es la cifra de víctimas del Estado de la Unión Patriótica que tiene documentadas este movimiento político, desde 1986 y hasta 2014.



De acuerdo con la Unión Patriótica, pese a haber ganado ante el Estado y de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les diera la razón por el homicidio sistemático de sus integrantes, "sigue habiendo impunidad".



Así lo señaló Beatriz Zuluaga, presidenta de la UP en Antioquia, quien manifestó que en esa cifra no se incluyen los crímenes que han ocurrido más recientemente, como el de Campo Elías.



"Nos sigues matando" se podía leer en los carteles. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

"El profesor Galindo tiene a la sociedad antioqueña y colombiana consternada, estamos muy adoloridos, porque era un ser impecable, sereno, absolutamente respetuoso, no tenían por qué asesinarlo y sumado a todas las muertes que han pasado este año", señaló Zuluaga.



Por ahora, no se conocen detalles del asesinato del docente. La líder crítico que siempre se den como razones de muerte asuntos como los robos.



Cabe recordar que por este hecho, el alcalde de Medellín anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información sobre el asesinato del profesor y activista.



"Ser amantes de la paz es altamente subversivo en este país que no respeta otra ideología diferente a la que nos han manejado toda la vida", concluyó Zuluaga.



