El cielo de Medellín estaba sin estrellas pero muchas de ellas estaban en el estadio Atanasio Girardot en donde Maluma, por tres horas, cantó sus mayores éxitos acompañado de varios artistas, entre ellos la reina del pop, Madonna.



El reloj marcaba las 10 de la noche y el espectáculo, en medio de gritos y aplausos, arrancó con la interpretación de ‘Hawái’, que tuvo que ser detenida por dos minutos porque Maluma no contuvo la emoción y lloró por unos instantes.



Pero, luego, acompañado de su equipo de bailarinas, el ‘pretty boy’ o ‘papi Juancho’ siguió con sus canciones.



“Si a mí me quieren en mi casa, lo demás no importa”, expresó en medio del espectáculo, cargado de luces y juegos pirotécnicos, bajo el coro de los 50 mil espectadores que ocuparon las cuatro tribunas y la cancha de estadio, que rodearon el escenario con vista de 360 grados.



Sobre las 10:25 p.m salió la primera invitada. Se trataba de Abril, una joven cantante que ganó un concurso de elección de talento nuevo en el género urbano para acompañar a Maluma en el concierto en ‘Medallo’. Con ella, interpretó el éxito ‘Cositas de la USA’.

Maluma en la tribuna occidental. Foto: Jaiver Nieto

Al bajar del escenario llegó otro de los consentidos por el género, sobre todo en Medellín: Feid. Entre las canciones que interpretaron estuvo ‘Mojando asientos’.



“Yo soy tu fan, perro”, le dijo Maluma a su amigo, también conocido como Ferxxo.



Avanzaba la noche musical, en medio de un gran sonido y la exposición de la voz de Maluma. A las 11:10 llegó otro ícono del reguetón local: Wolfine, con quien cantó el recordado éxito ‘Bella’.



Durante el concierto, la estrella central expresó un sentido discurso y dijo que este era su concierto más importante hasta ahora:



“Este es el sueño más chimba que he tenido en mi vida. De verdad, Medellín, los extrañé mucho. Es increíble que tuvieran que pasar 11 años de carrera para poder pisar el Atanasio Girardot, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, definitivamente”, dijo.



“Lo que fácil viene, fácil se va y yo soy lo que soy, hoy en día gracias a mi ciudad, a Medellín. Ustedes se han encargado de moldearme como artista, como ser humano y si les soy sincero he visitado muchísimos lugares en el mundo gracias a mi música pero no hay nada más chimba que Medellín. Yo nací en Medellín y muero en Medellín”, agregó.



En el turno siguió uno de los pupilos de Maluma: Blessd, quien agradeció el apoyo que le ha dado en su carrera naciente.



Tras interpretar ‘Borro cassette’, la estrella hizo un repaso por sus primeros éxitos musicales, en medio de la euforia de sus fanáticos, muchos de ellos tomando aguardiente.



El concierto tuvo un cambio de ritmo con la visita al escenario del Grupo Firme, de México, que interpretó algunas de sus canciones hasta que llegó otro de los amigos de Maluma: Pipe Bueno. Fue un momento de encuentro con la música popular.

Tras esto, retornó el pop urbano y por el estadio resonó ‘Felices los cuatro’. Pero las gargantas se desgataron con los gritos hacia las 12:30 de la mañana, cuando del escenario Maluma salió al lado de la reina del pop, Madonna.



En medio del baile seductor que exige la canción ‘Medellín’, ambos se pasearon por el escenario en medio de las grabaciones de los celulares que se dispararon por todo el estadio.



Al finalizar el estribillo ‘Cha, cha, cha’, ambos desaparecieron de la tarima pero unos instantes después la reina del pop salió de nuevo con Maluma para interpretar su éxito ‘Music’, con una carga más enérgica que finalizó con un agudo aplauso.



Madonna, la invitada más especial. Foto: Jaiver Nieto

Maluma con Blessed. Foto: Jaiver Nieto

Lo que parecía que era el fin del concierto tuvo una adición más pues Maluma volvió a interpretar ‘Hawái’, esta vez con su torso desnudo, más una carga fuerte de luces y juegos pirotécnicos que se alzaron por el cielo medellinense. Así terminó ‘Medallo en el mapa’, no sin antes que el ‘pretty boy’ anunciara una versión 2.0 para el año 2023.



