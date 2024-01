Comité de 'Fico' Gutiérrez solo firmó 10 actas de las 46 presentadas en el empalme

La Alcaldía de Medellín informó este viernes 29 de diciembre el cierre del proceso de empalme con la alcaldía electa de Federico Gutiérrez.



El alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, entregó a la Procuraduría y la Contraloría el acta de entrega del informe de gestión integral y cierre del proceso de empalme.

Llamó la atención en este proceso que a la entrega final no asistieron ni el alcalde electo Federico Gutiérrez ni su coordinador de empalme, Nicolás Ríos Correa.



“De todas maneras hemos firmado por parte de la Administración actual, como lo obliga la Ley 951, el acta de informe de gestión y de cierre del empalme con la presencia de los organismos de control. Asimismo le informamos hoy a la ciudadanía y a los medios de comunicación que ya está abierto el micro sitio en la página web de la alcaldía que habíamos manifestado que estaría alojado para consulta de la opinión pública, entonces ya lo pueden encontrar con todos los informes del empalme”, explicó el alcalde (e), Óscar Hurtado Pérez.



Desde la Alcaldía indicaron que durante el proceso se realizaron 46 reuniones principales y se cumplieron las 77 adicionales que pidió el equipo de la administración entrante.



El equipo de empalme realizó 1.573 preguntas en 70 cuestionarios, las cuales fueron respondidas según la actual administración.



"También les fueron entregados 8.167 anexos con información complementaria a la entregada en los informes oficiales de cada dependencia", indicó el mandatario encargado.



Sin embargo, José Nicolás Ríos, coordinador del empalme de la alcaldía entrante, expresó su inconformidad en dicho proceso indicando que muchas de las dependencias no cumplieron los cronogramas y no entregaron la información completa.



"Metroparques fue una entidad en la que se hizo la instalación de la mesa y nunca más nos volvieron a aceptar una reunión presencial y entregaron la información a medias. Hay preocupación porque están dejando atornilladas personas firmándoles contratos hasta mediados del 2024", expresó Ríos.



En general, Ríos dijo que, en calidad de información y en calidad de gestión deja mucho que desear esta gestión y afirmó que no recibieron el empalme a satisfacción.



